Terassin pesu

Kärcherin painepesurit – lyömättömiä voimanpesiä

K 7 -sarjan painepesurit pursuavat fiksuja yksityiskohtia aina johtokoukusta letkukelaan ja kumiseen korkeapaineletkuun asti. Näillä laitteilla peseminen on helppoa, vaikka likaa olisi paljonkin.

Jokainen kodinomistaja tai kotipuutarhuri, joka on yrittänyt hävittää pinttynyttä likaa kivetyiltä polulta, tietää, kuinka rajoittunut pesuteho puutarhaletkulla on.

Painepesurin pesuteho taas on toista maata. Pesitpä sitten autoja, sammaloituneita polkuja, terasseja, rullaovia, likaisia tynnyreitä tai veneitä, kaikki puhdistuvat nopeasti ja kätevästi.



Pinttyneinkään lika ei mahda mitään, kun käytössä on korkeapainepesuri.

Hellätoiminen T-Racer terassipesurimme takaa parhaan mahdollisen pesutuloksen laajoillakin pesualueilla. Laitteessa yhdistyvät uudella tavalla kaksi propellia, joiden korkeutta voi säädellä, sekä kaksi korkeapainesuutinta, joiden ansiosta T-Racer leijuu maanpinnan yläpuolella kuin ilmatyynyalus.

T-Racer tarjoaa paremman pesukokemuksen ja tasalaatuista pesujälkeä. Laitteen kuori estää käytännössä kaikki roiskeet, joten sekä käyttäjä että seinät pysyvät kuivina.