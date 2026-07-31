AF 100 luftrenser
For å sikre at alle kan puste lett, tilbyr Kärcher en luftrenser med filter som reduserer virus, bakterier, allergener, finstøv og lukt.
Dårlig luftkvalitet kan føre til problemer med konsentrasjon og ubehag, som for eksempel hodepine og tett nese. Allergikere er spesielt utsatt for disse problemene. Kärcher AF 100 luftrenseren kan bidra til å forbedre luftkvaliteten, ved å fjerne allergener og skadelige stoffer fra luften. Når den er slått på, kan den hjelpe deg å puste lett igjen.
Bare pust!
Bare pust!
Bare pust!
Bare pust!
Luftrenser - Best i test
Magasinet Råd & Rön har testet 21 luftrensere på det svenske markedet og Kärchers AF 100 ble kåret til Best i test i 2023. Testen viser at du får betydelig bedre inneluft dersom du velger riktig luftrenser. Men de mest udugelige modellene gjør faktisk luften verre!
Luftrenseren AF 100 i bruk
Ren luft, ren ytelse
Ta et dypt pust og slapp av: Kärcher AF 100 sørger for at luften du puster inn er ren og bakteriefri på kontorer, møterom, cateringbedrifter og kommersielle innendørsrom. Få et pust av frisk, ren luft til lokalene dine med vårt profesjonelle luftfilter. Den toppmoderne AF 100 luftrenseren oppfyller kravene dine.
AF 100s unike filtersystem eliminerer patogener, virus og bakterier i luften. Syv skreddersydde filtre sikrer sammen at luftkvaliteten er konsekvent ren og kontrollerbar.
Våre "High Protect 13 Solution" og "HEPA 14 Solution" filtersett sørger for et høyt sikkerhetsnivå, og beskytter mot overførbare patogener i luften, som virus og bakterier, som ellers kan forbli i dråper og aerosoler i omgivelsesluften i timevis.
En oversikt over fordeler
- Kontinuerlig filtrering av forurenset luft
- Eliminerer bakterier, allergener, lukt
- Reduserer virusmengden pålitelig
- Kraftige motorer for store innendørsrom
- Moderne og kompakt design
- Reduserer risikoen for infeksjon fra bakterier og aerosoler
- Utstyrt med hjul for enkel forflytning
- Sertifiserte filtersett tilgjengelig
- Stillegående drift
Slik virker luftrenseren fra Kärcher
FILTRE FOR ALLE BEHOV
Filtersystemene til våre luftrensere er basert på den nyeste teknologien
- Allroundfilter med et bredt spekter av effekter
- Fire forskjellige filterinnsatser
- Bakterier, lukter og allergener blir grundig eliminert
- Optimale resultater takket være forfilter og filtersystemene
- Informativ filterstatusvisning
PÅLITELIG BÅDE TIL HVERDAGS- OG PROFESJONELL BRUK
Slutt på tung luft - med våre luftrensere drar du nytte av den beste luftkvaliteten for dine ansatte, pasienter eller besøkende:
- Lavere smittefrekvens
- Lav risiko for smitteoverføring
- Forbedret luftkvalitet
- Eliminering av lukt
- Økt energi i arbeidstiden
INTEGRERT DISPLAY
Det integrerte displayet viser finstøvverdien PM2,5 i rommet, samt filterets levetid i prosent. I automatisk modus styrer maskinlogikken viften i henhold til PM2.5-nivået i omgivelsesluften.
Kärcher AF 100 luftrenser med integrert HEPA 14-filter
Ett produkt – mange bruksområder
Enten det er på kontoret, hotellrom, skoler, venterom eller møterom, ønsker vi å puste inn ren luft med god samvittighet uansett hvor vi er. Kärcher luftfilter renser effektivt luften i innendørs rom, fjerner aerosoler, virus, allergener og mange andre skadelige stoffer.
Industri og kontor
Ren luft på arbeidsplassen er en utfordring for alle bedrifter, enten det er i industrien, små eller store kontorer, møterom eller pausekjøkken. Alle skal føle seg trygge på arbeidsplassen. Kärcher AF 100 luftrenser renser pålitelig luften i lukkede rom, fjerner skadelige stoffer og sørger for et høyt sikkerhetsnivå på arbeidsplassen. Takket være sin unike luftfilterteknologi reduserer den aerosolnivået i luften, noe som bidrar til å redusere risikoen for infeksjon.
Skoler og offentlige institusjoner
Kärcher AF 100 luftrenser sørger for at luften er ren og bakteriefri i alle lokaler innen utdanning, idrett og administrasjon. Kärcher luftfilter sørger for kontinuerlig god luftkvalitet, selv i fulle klasserom eller barnehager. Det fjerner skadelige stoffer fra luften, og reduserer risikoen for infeksjon fra bakterier og aerosoler.
Hotell- og restaurantbransjen
Følelsen av velvære er en topp prioritet i den profesjonelle gjestfrihetssektoren. Sikkerheten til gjester og ansatte er høyeste prioritet. AF 100 luftrenser fjerner pålitelig forurensninger, virus og bakterier fra luften i alle fellesarealer. Det sikrer den beste luftkvaliteten fra lobbyen til gangene, på kjøkkenet og i restauranten, i fellesarealene, samt i trenings- og velværeområdene. Den filtrerer der det trengs. Med sin prisbelønte mobile design muliggjør den fleksibel, allsidig bruk.
Kjøkken og restaurant
Ren luft er av avgjørende betydning i alle restauranter, kafeer og kantiner med mange besøkende. Ren luft er viktig for helsen til alle gjester, så vel som for servicepersonalet. Mange mennesker på begrenset plass fører fort til dårligere luftkvalitet, noe som øker smittefaren og faren for hurtig spredning av patogener gjennom luften. Den toppmoderne Kärcher AF 100 luftrenseren fjerner både aerosoler og lukt fra inneluften. Den kan brukes i spiserom, hygieneområder, barer og kjøkken.
Helsevesenet
AF 100 luftrenser er den perfekte løsningen for profesjonell og hygienisk luftrensing i bakterierike rom som f.eks. sykehus, klinikker og sykehjem. Den fleksible designen tillater allsidig og fleksibel bruk etter behov, noe som gjør produktet både praktisk og enkelt å bruke. Det kraftige filtersystemet sikrer pålitelig ren og trygg luft for både pasienter og helsepersonell.
Servicesenter
Luftkvalitet i lukkede rom er en viktig faktor for alle tjenesteområder. Kärcher AF 100 luftrenser er perfekt for de som trenger å opprettholde et profesjonelt hygienisk nivå og fjerne skadelige stoffer fra luften. Den kompakte, fleksible designen og det kraftige filtersystemet gjør den klar til bruk i mange forskjellige situasjoner.
Hva filtreres?
Kärcher luftrensere filtrerer ut patogener, f.eks. virus og bakterier – en langsiktig løsning som gjør mye mer enn bare å filtrere aerosoler.
Kärchers luftfiltre fjerner også støv, pollen, muggsporer og andre skadelige stoffer fra luften. Det spesielle HEPA-filteret gir pålitelig innendørs luftrensing og lar deg puste dypt igjen.
MUGGSPORER
POLLEN
LUKT
FINE PARTIKLER
BAKTERIER OG VIRUS
FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER
STØV
KJEMISKE GASSER
Hvor ofte bør filteret skiftes?
I automatisk modus måler luftrenseren automatisk luftkvaliteten ved hjelp av en lasersensor og tilpasser funksjonen deretter. Dette garanterer stabil luftkvalitet og optimal bruk av filteret. Hvis filteret fortsatt må skiftes, har vi sørget for at det er så enkelt som mulig: åpne sidedøren, bytt patronfilter, ferdig!
Som en tommelfingerregel, jo oftere en maskin brukes, desto oftere bør det innebygde filteret skiftes eller rengjøres for å gi pålitelig ytelse. Hvis sugeeffekten til luftfilteret avtar betydelig, er det et tegn på at filteret må skiftes. Ideelt sett bør HEPA 14-filteret skiftes hver tredje måned. I hygienesensitive områder anbefales det å skifte filter hver måned.
Rengjøre eller bytte filter?
Stabil filtrering på høyt nivå og regelmessige filterskift er spesielt viktig for allergikere. Et filter mister gradvis sin effektivitet avhengig av hvordan det brukes og belastningen det utsettes for – da er det på tide å bytte det. Regelmessige utskiftingsintervaller er den eneste måten å sikre konsekvent høy kvalitet og hygiene. Rengjøring av HEPA 14-filteret med vann anbefales ikke.
Les mer om våre HEPA 14 filter her
HEPA 14-filter – hygieneløsningen for ren inneluft
Vi kommer i kontakt med virus, bakterier, fint støv og allergener hver dag. Disse partiklene finnes i inneluften på kontoret, hoteller, sykehus, hos fastlegen og på skolene våre. Og sykdommer i luftveiene er ofte konsekvenser av langvarig eksponering.
HEPA 14-filteret fra Kärcher, sørger for langvarig hjelp med å filtrere aerosoler fra luften i lukkede rom og slik fjerne skadelige partikler. Filtrene er bygget inn i luftrensere og tørrstøvsugere fra Kärcher, og renser inneluften på en effektiv og pålitelig måte.
Frisk luft hjemme
Kärcher Home & Garden luftrensere er perfekte for private brukere i mindre rom som i stuer og på soverom, på barnerom eller arbeidsrom. De kompakte luftrenserne kan brukes fleksibelt, og sikrer ren og frisk luft i hjemmet ditt, fri for lukt og skadelige stoffer.