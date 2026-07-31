Luftrenser - Best i test

AF 100 luftrenser

For å sikre at alle kan puste lett, tilbyr Kärcher en luftrenser med filter som reduserer virus, bakterier, allergener, finstøv og lukt.

Dårlig luftkvalitet kan føre til problemer med konsentrasjon og ubehag, som for eksempel hodepine og tett nese. Allergikere er spesielt utsatt for disse problemene. Kärcher AF 100 luftrenseren kan bidra til å forbedre luftkvaliteten, ved å fjerne allergener og skadelige stoffer fra luften. Når den er slått på, kan den hjelpe deg å puste lett igjen.