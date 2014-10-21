Profesjonelle rengjøringsmidler og pleieprodukter

Effektiv og skånsom rengjøring: Våre høykonsentrerte rengjøringsmidler gir enestående rengjøringsresultater med høy materialkompatibilitet og lavt forbruk. Kärcher's rengjørings- og pleieprodukter gir mange fordeler og er perfekt tilpasset behovene i industri, håndverk og matvareindustrien.

Hva skal du rengjøre?

Høytrykk

Rengjøring med høytrykk

Høytrykksrengjøring kombinert med tilpassede rengjøringsmidler sørger for rask og effektiv rengjøring selv for svært fastsittende skitt og smuss. 

Overflater

De miljøvennlige produktene innenfor manuell rengjøring er spesialutviklet for ulike typer overflater. 

Gulv

Kärcher har rengjøringsmidler på gulv egnet for bruk med gulvvaskemaskin og manuell rengjøring med tradisjonell mopp. 

Tepper

CarpetPro-serien med iCapsol-teknologi er ideell for skånsom og effektiv rengjøring av tekstiloverflater og forkorter tørketiden. 

deler

Svært effektive rengjøringsmidler for deler, spesielt utviklet for ekstreme krav fra industrien til overflatebeskyttelse og rengjøringseffekt. 

Kjøretøy

Vi har rengjøringsmidler egnet for økonomisk og grundig rengjøring av alle typer kjøretøy. 

Sanitær

Effektive rengjøringsmidler for sanitære overflater og toaletter. Fjerner smuss, kalk og fettrester. 

Svanemerket logo liten

Svanemerkede rengjøringsmidler

Her finner du en samlet oversikt over svanemerkede rengjøringsmidler.

Diverse tilbehør for rengjøringsmidler

Tilbehøret vårt er ideelt for nøyaktig og effektiv påfylling, dosering og påføring av rengjøringsmidler og muliggjør raskt og ergonomisk arbeid!

Våre etiketter har fått nytt design

Den gamle etiketten har kun inneholdt ren teknisk informasjon (til venstre).
Med det nye etikettdesignet har vi gjort det enklere for kunden å finne informasjonen de trenger, og den er mer lettfattelig og informativ.  

