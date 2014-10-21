Profesjonelle rengjøringsmidler og pleieprodukter
Effektiv og skånsom rengjøring: Våre høykonsentrerte rengjøringsmidler gir enestående rengjøringsresultater med høy materialkompatibilitet og lavt forbruk. Kärcher's rengjørings- og pleieprodukter gir mange fordeler og er perfekt tilpasset behovene i industri, håndverk og matvareindustrien.
Hva skal du rengjøre?
Rengjøring med høytrykk
Høytrykksrengjøring kombinert med tilpassede rengjøringsmidler sørger for rask og effektiv rengjøring selv for svært fastsittende skitt og smuss.
Overflater
De miljøvennlige produktene innenfor manuell rengjøring er spesialutviklet for ulike typer overflater.
Gulv
Kärcher har rengjøringsmidler på gulv egnet for bruk med gulvvaskemaskin og manuell rengjøring med tradisjonell mopp.
Tepper
CarpetPro-serien med iCapsol-teknologi er ideell for skånsom og effektiv rengjøring av tekstiloverflater og forkorter tørketiden.
Deler
Svært effektive rengjøringsmidler for deler, spesielt utviklet for ekstreme krav fra industrien til overflatebeskyttelse og rengjøringseffekt.
Kjøretøy
Vi har rengjøringsmidler egnet for økonomisk og grundig rengjøring av alle typer kjøretøy.
Sanitærområder
Effektive rengjøringsmidler for sanitære overflater og toaletter. Fjerner smuss, kalk og fettrester.
Svanemerkede rengjøringsmidler
Her finner du en samlet oversikt over svanemerkede rengjøringsmidler.
Detaljert søk:
Våre etiketter har fått nytt design
Den gamle etiketten har kun inneholdt ren teknisk informasjon (til venstre).
Med det nye etikettdesignet har vi gjort det enklere for kunden å finne informasjonen de trenger, og den er mer lettfattelig og informativ.