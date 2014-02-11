Vi har løsningen, uansett hva du skal rengjøre
Gjør deg klar for innendørs sesongen.
Oppdag hvor enkelt det kan være å holde det rent med våre tekstilrensere, gulvvaskere og dampvaskere. Fjern flekker fra gulv, møbler og tepper uten anstrengelse. Bli kvitt kalk og såperester på badet, og få et kjøkken fritt for matrester og fett. Nyt et skinnende rent og hygienisk hjem denne høsten.
Hvordan velger jeg riktig høytrykkspyler?
Vurderer du å kjøpe en ny høytrykksspyler? Å bruke en høytrykkspyler er den mest effektive måten å vaske utendørs på, men vi vet at det kan være litt utfordrende å vite hvilken man skal velge. La oss hjelpe deg slik at du kan velge den høytrykksspyleren som passer best for ditt hjem og dine behov.Finn ut mer
Bli med og feire 90 år med oss!
I år fyller Kärcher 90 år med rengjøringsinnovasjon!
For å feire jubileet vårt har vi lansert eksklusive Black Edition-produkter – designet for å gjøre rengjøringen enklere og mer effektiv enn noensinne.Les mer
Oppdag hele vårt utvalg av tilbehør og få mest mulig ut av din Kärcher rengjøringsmaskin.
Kjøp våre vaskemidler formulert for spesifikke oppgaver for å få en optimal rengjøringsytelse.
Alfred Kärcher SE & Co. KG er et tysk familieeid selskap og en global organisasjon. Kärcher er verdens ledende produsent av rengjøringssystemer, og sortimentet består av produkter til bruk i private husholdninger, profesjonell rengjøring, næringsliv, håndverk og industri. Blant våre viktigste produktgrupper innenfor segmentet hjem og hage er høytrykkspylere, mobile spylere, dampvaskere, gulvvaskere, vindusvaskere, grovstøvsugere og feiemaskiner. Innenfor profesjonell rengjøring leverer vi bl.a. høytrykksvaskere, gulvvaskemaskiner, industristøvsugere, bilvaskesystemer, feiebiler, luftrensere m.m.