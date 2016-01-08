Det mest solgte høytrykkspylermerket per i dag
Kärcher har blitt tildelt en GUINNESS WORLD RECORDS™-tittel som det mest solgte høytrykkspylermerket per i dag.
Høytrykkspyler
En høytrykkspyler har mange bruksområder, og med en Kärcher høytrykkspyler kan du fjerne vanskelig skitt på sekunder. Vi har et stort utvalg høytrykkspylere, med et enda større utvalg av tilbehør, som gir deg utallige bruksmuligheter! Med en høytrykkspyler fra Kärcher kan du vaske bilen, sykkelen, terrassen, de mosegrodde hellene i hagen, turstøvlene, hageutstyret, utemøblene og mye mer! Et av Kärchers fortrinn foruten topp kvalitet er nettopp utvalget av tilbehør til våre høytrykkspylere. Uansett hva du skal rengjøre utendørs, finner du en Kärcher høytrykkspyler som passer for deg! Velger du en høytrykkspyler fra Kärcher får du både kvalitet og stort utvalg.
Rengjøringsmidler til høytrykkspylere
Kärchers nye multifunksjonelle rengjøringsmidler er basert på et 3-i-1 prinsipp, og sørger for effektiv rengjøring, skånsom pleie og pålitelig beskyttelse, samtidig som de sparer deg som kunde for både tid og krefter. Kärcher er opptatt av bærekraft, og viser dette gjennom bruk av fornybare og naturlige ressurser. Den smarte flaskedesignen gjør beholderne enklere å bruke uansett om du har en maskin med Plug'n' Clean-system, tank eller sugeslange for rengjøringsmiddel. Våre nyeste rengjøringsmidler kan brukes sammen med alle våre høytrykkspylere.
Tilbehør til høytrykkspyler
Riktig tilbehør gjør rengjøringen til en enkel match. Vi har alt av tillbehør som gjør rengjøringen både enklere og mer effektiv! Med vår teleskoplanse TLA 4 når du enkelt områder som er vanskelige å komme til som feks. fasader, tak og høye vinduer. For uteområdene anbefaler vi terassevaskeren T7 Plus for sprutfri rengjøring av harde overflater, som stein og betong, samt mer følsomme treflater. Hva behøver du å rengjøre? Finn det tilbehøret som passer akkurat dine behov her.
Hvilken høytrykkspyler passer deg?
Våre fire høytrykkspylerserier har alle sine styrker som er perfekt tilpassede dine rengjøringsbehov.
Ser du etter en høytrykkspyler som er smart og har kompakt design, eller en som er lett og batterdrevet? Vi har garantert en som passer for deg.
Smart Control
Disse høyteknologiske og innovative høytrykkspylerne løser alle rengjøringsoppgaver. Med Home & Garden-appen, Bluetooth-tilkobling og smarte detaljer, som Smart Control 3-i-1 Multi Jet strålerør og rengjøringssystemet Plug'n'Clean for enkel påføring av rengjøringsmiddel er ingen type skitt et problem.
Power Control
Skånsom og effektiv rengjøring har aldri vært enklere. Bruk Power Control høytrykkspyleren sammen med Kärchers Home & Garden-app for å få praktiske tips og triks for enhver rengjøringssituasjon. Applikasjonsrådgiveren, kraftfullt tillbehør som Power Control-pistolen med LED-display eller Vario Power-strålerøret og en real dose kraft løser dine hverdagslige rengjøringsoppgaver.
Compact høytrykkspyler
For deg som søker en plassbesparende og transportabel høytrykkspyler behøver du ikke lete lenger.
Våre høytrykkspylere i Compact-serien tar opp minimalt med plass, er smidige å plassere på feks. en hylle, og er raskt klar til å ta fram til bruk.
K2 Batteridreven høytrykkspyler
Ingen strømtilførsel i nærheten? Det er ikke noe problem for vår batteridrevne høytrykkspyler K2 som uten problemer løser mindre rengjøringsoppgaver med god kraft hjemme, på hytta, eller i båten.
De første smarte høytrykkspylerne noensinne.
RENGJØR SOM EN PROFF.
Våre Smart Control høytrykkspylere gjør det mulig å rengjøre som en proff. Takket være Bluetooth-koblingen mellom høytrykkspyleren og smarttelefonen er det bare å koble din høytrykkspyler til Kärchers Home & Garden-app for å overføre rett trykk fra appen til din høytrykkspyler.
Våre Power Control høytrykkspylere kan brukes sammen med appen der applikasjonsrådgiveren gir deg praktiske tips og triks for enhver rengjøringsoppgave.
Home & Garden-appen hjelper deg
Via Bluetooth kobler du enkelt og smidig din Smart Control høytrykkspyler til Kärchers Home & Garden-app for å gjøre rengjøringen mer effektiv.
Bluetooth-koblingen gjør det mulig å overføre korrekt trykknivå for det valgte rengjøringsobjektet fra appen til høytrykkspyleren.
Appen har også en applikasjonsrådgiver som kan brukes til alle høytrykkspylere. Denne gir deg praktiske tips og triks for ulike rengjøringssituasjoner og rengjøringsobjekt, som feks. hvilket trykknivå som er optimalt for akkurat det formålet du skal rengjøre.
Boost-modus
Si hade bra til all slags smuss! Våre nye Smart Control høytrykkspylere har Boost-modus for ekstra effekt. Modusen gir 15 ektra bar i 30 sekunder, og aktiveres via høytrykkpistolen eller i Kärchers Home & Garden-app.
Kärcher K5 har nå blitt enda bedre.
Vår bestselgende høytrykkspyler K5 har fått en oppgradering; Kärcher K5 Premium Smart Control er ikke bare smart, men har også nytt og forbedret design. Med Bluetooth-kobling, Kärchers Home & Garden-app, 10 m flexslange og Boost-modus som gir 15 ekstra bar så har skitten ingen sjanse.
Kärcher K5 Premium har så klart fortsatt sine tidligere høykvalitetsfunksjoner som vannavkjølt motor, rengjøringssystemet Plug'n'n Clean for enkel applikasjon av rengjøringsmiddel og Smart Control 3-i-1 Multi Jet lanse.
Last ned Kärchers Home & Garden-app
Via bluetooth kan du enkelt koble din Smart Control høytrykkspyler til smarttelefonen din ved hjelp av Home & Garden-appen. Og med tips fra ekspertene våre kan du bringe tilbake wow-faktoren til ting du sjelden rengjør eller rengjør for første gang – akkurat som en proff.
Fordeler som gjør forskjellen
- Ved å vri på 3-i-1 Multi Jet-røret kan du kjapt velge mellom forskjellige jettyper - og fortsette uten å måtte avbryte jobben.
- Trykkinstillingen som passer best indikeres av symboler på 3-i-1 Multi Jet-strålen.
- Du kan velge trykknivåene HARD, MEDIUM, SOFT og BOOST med +/- knappene på pistolen eller i Kärchers Home & Garden-app (kun Smart Control).
- Du kan også velge mengden med vaskemiddel i MIX-instillingen via høytrykkspistolen som du regluerer med +/- knappene eller via appen.
- Den tydelige LCD-displayen viser kontinuerlig det valgte trykknivåtet slik at du alltid har full kontroll.
Bruksområder for høytrykkspylere
En høytrykkspyler er det mest effektive og brukervennlige du kan bruke når du skal vaske utendørs. Koble høytrykkspyleren til vannforsyningen, plugg i stikkontakten, skru på kranen, slå på høytrykkspyleren og sett i gang! Med riktig tilbehør blir en høytrykkspyler virkelig allsidig, og du kan rengjøre terrasse, bil, rør, avløpsrenner m.m. Bruksområdene er med andre ord svært mange. Vanntrykket er alltid høyest nærmest dysen. Dette innebærer at skitt som sitter godt fast er enklere å vaske bort når dysen holdes nærmere rengjøringobjektet. Avstanden bør økes på enklere flekker og ømfintlige overflater. De praktiske eksemplene våre viser hvordan du oppnår best mulige resultater med høytrykkspyleren din.
En Kärcher høytrykkspyler er den beste løsningen for alle rengjøringsoppgaver!
Erfaring viser at de vanligste bruksområdene for en høytrykkspyler i hjem og hage er:
- sykler
- hageredskaper og -utstyr
- hage-, terrasse- og balkongmøbler
- gjerder og mindre hellelagte hagestier eller uteplasser
- motorsykler og mopeder
- små biler
- utvendige trapper og større hagestier
- mellomstore biler og stasjonsvogner
- hagemure av stein og murstein
- campingbiler og terrengbiler
- svømmebassenger og store terrasser
- alle rengjøringsoppgaver på hus, fasade og oppkjørsel
Eksempler på bruksområder for en høytrykkspyler
Fjerning av mose fra stein og heller
Rotojeten brukes til å fjerne mose i tykke lag på hellelagte overflater og i porene på hellene. Den roterende strålen kombinerer rengjøringskraften til en konsentrert stråle med dekningsområdet til en flat stråle. Hold høytrykkstrålen vannrett mot den hellelagte overflaten, og rengjør langsomt fra den ene siden av det mosegrodde området til den andre med en avstand på 20–30 cm.
Vask av bil og andre kjøretøy
Kärcher har et bredt utvalg spesialtilbehør og rengjøringsmidler til våre høytrykkspylere som sørger for grundig og skånsom bilvask. For å gjøre bilen raskt og varig skinnende ren ved rengjøring med høytrykkspyler anbefaler vi følgende fremgangsmetode:
- Fjern først grov skitt med høytrykkstrålen, og spray deretter Kärcher insektsfjerner på grillen, støtfangeren og frontruten, og Kärcher felgvask på felgene. Bruk en vaskebørste, svamp eller aller helst en felgbørste for å skrubbe felgene skikkelig.
- Bruk deretter innstillingen for påføring av rengjøringmiddel, og spray hele bilen med såpe. Bruk eventuelt en skumdyse med Kärcher bilshampo for en skikkelig skumvask. Påfør skummet, og la dette virke. Pass på at det ikke tørker, og sørg for å unngå direkte sollys. For områder som krever mer oppmerksomhet, vil en vaskebørste bidra til å løsne opp insekter og tørket skitt / gjørme.
- Skyll av til slutt, og bruk eventuelt en klut som ikke loer til å tørke av vanndråper.
Vask av terrasse og platting
Våre terrassevaskere sørger for et optimalt rengjøringsresultat på en skånsom måte, selv på store overflater. Den innovative kombinasjonen av høyderegulering og to høytrykksdyser sørger for at terrassevaskeren flyter jevnt over underlaget. En terrassevasker beskytter mot vannsprut, og et gitter på undersiden sørger for at propellen og høytrykksdysene ikke utsettes for skade fra småstein o.l. Terrassevaskeren har bedre rengjøringseffekt og gir et jevnere resultat enn bruk av vanlig strålerør.
Vask av hagemaskiner og -utstyr
Gjør slutt på på skuring og skrubbing! Med en høytrykkspyler fra Kärcher fjerner du skitt og jord effektivt fra blomsterpotter, spader, skuffer, raker, trillebårer osv. på null komma niks. Våre strålerør Vario Power og Multi Power Jet er spesielt godt egnet til slike oppgaver. Hagearbeidet har aldri vært enklere!
Vask av hagemøbler
Med Kärchers Vario Power strålerør er det enkelt å bli kvitt stygge flekker fra luftforurensning og vinterens slitasje på hagemøblene. Kärcher vaskebørste og rengjøringsmiddel anbefales ved rengjøring av møbler med flekker og smuss som sitter godt.
Vask av skodder
Skal du vaske skodder med høytrykkspyler still strålerøret på lavt trykk og påfør rengjøringsmiddelet. Begynn nederst på skoddene. La rengjøringsmiddelet virke i noen minutter slik at all skitt løsner helt. Bruk en vaskebørste med myk bust til å fjerne skitt som har løsnet, og spyl av med strålerøret. Husk å lukke vindusskoddene før du begynner å vaske.
Trykk og vannmengde bestemmer ytelsen på en høytrykkspyler
Det er kombinasjonen av trykk og vannmengde som bestemmer ytelsen på høytrykkspyleren. Jo høyere trykk og jo større vannmengde, desto lettere og raskere er det å fjerne skitt og rengjøre store flater mer effektivt. Kärcher har forskjellige klasser av høytrykkspylere basert på ulike krav til rengjøring. For et godt vaskeresultat krever større overflater og svært fastsittende skitt en høytrykkspyler med høyere ytelse enn små flater og lett smuss. For rengjøring av store flater som for eksempel fasader, vil en modell i K7-klassen med passende tilbehør være det beste valget. I tillegg til høyere ytelse, har modellene i de øverste kategoriene praktiske tilleggsfunksjoner som f.eks. lengre slange for betydelig utvidet arbeidsradius og bedre slangekvalitet som gir mer fleksibilitet og hindrer kveiling. Dette gir kortere oppsett og demonteringstid, og er meget gunstig ved hyppig bruk av høytrykkspyleren.
Fordeler med en høytrykkspyler
Hvordan fungerer en høytrykkspyler?
Normalt vanntrykk i en vanlig husstand ligger på rundt 4 bar. Vannet tilføres via en hageslange, og passerer gjennom en trykkpumpe som genererer et vanntrykk på opptil 160 bar. Vannet spyles ut gjennom en liten høytrykksdyse som en konsentrert stråle med høy rengjøringseffekt.
Snill mot både miljøet og lommeboka
Høytrykkspylere i klassene K4–K7 kan også brukes med en alternativ vannkilde. De suger opp vann fra en tilgjengelig vannbeholdning, f.eks. fra oppsamlet regnvann. På denne måten kan man spare drikkevann samtidig som man er miljøvennlig. En annen fordel er at du får mer fleksibilitet og økt arbeidsradius når du ikke er avhengig av tilkobling til vann i nærheten.
Hvorfor kjøpe en høytrykkspyler?
Alfred Kärcher er mannen bak konseptet høytrykkspyler, og i 1950 laget han europas første høytrykkspyler med varmtvann for profesjonell rengjøring. Siden den gang har Kärcher jobbet kontinuerlig med produktutvikling, og i 1984 lanserte Kärcher HD 555, den første bærbare høytrykkspyleren til privat bruk, som er en milepæl i rengjøringens historie.
I dag tilbyr vi høytrykkspylere for alle mulige rengjøringsjobber utendørs. Vi går foran, og er ledende i bransjen på produktinnovasjon. Kärchers unike fagkunnskap, og vår faglige bredde og dybde er det ingen andre i markedet som kan skilte med. Vi gjennomfører regelmessige spørreundersøkelser for å fastslå hva kundene våre ønsker og trenger, og alle funnene tas i betraktning når vi utvikler produktene våre. Slik imøtekommer enhver nyutvikling kundenes behov, og sørger for at Kärcher har en høytrykkspyler som passer uansett hvilken type utendørs rengjøringsjobb du skal gjennomføre.
Ekstremt kraftig dyseteknologi som reduserer rengjøringstiden med 50 %
Kärchers patenterte dyseteknologi er tilpasset hver enkel modell, og gjør det mulig å redusere rengjøringstiden med opptil 50 prosent. Sammenliknet med konkurrentene, skiller Kärchers produkter seg ut ved både bedre rengjøringsytelse og høyere effektivitet.
Kort fortalt skjer rengjøringen raskere, og med en tidsbesparelse på inntil 50 prosent vil også forbruket av strøm og vann reduseres med opptil 50 %. Disse fordelene er vitenskapelig bevist og dokumentert ved det kjente, uavhengige forskningsinstituttet Fraunhofer Institute i München.
Designet for maksimal effektivitet
I over 60 år har Kärcher perfeksjonert kunsten med høytrykkspyling, og er stadig i søkelyset med bransjeledende innovasjoner for høytrykksspylere. Mer enn 1300 patenter befester selskapets innovative kultur, og gjør Kärcher til verdensledende innen rengjøringsteknologi. Vårt fokus er alltid på kundenes behov.
Spesielt kraftig
Den roterende høytrykkstrålen kombinerer kraften av et punktstråledyse med arealkapasiteten til en flatstråledyse. Med vår patenterte dyseteknologi dominerer Kärcher Rotojet konkurransen, og sørger for raskere og mer effektiv rengjøring takket være maksimal effekt.
Et pålitelig varemerke med høy kvalitet
Som global markedsleder tilbyr vi markedets mest pålitelige høytrykkspylere. I over 75 år har Kärcher stått for tysk kvalitet og innovasjon. Vi produserer alle produktene våre i egne fabrikker og følger de høyeste produksjonsstandardene. Produktenes funksjon og ytelse blir grundig testet før de forlater fabrikken. Derfor kan vi alltid garantere kundene våre perfekte produkter med høy ytelse og lang levetid.