Home & Garden-appen hjelper deg

Via Bluetooth kobler du enkelt og smidig din Smart Control høytrykkspyler til Kärchers Home & Garden-app for å gjøre rengjøringen mer effektiv.

Bluetooth-koblingen gjør det mulig å overføre korrekt trykknivå for det valgte rengjøringsobjektet fra appen til høytrykkspyleren.

Appen har også en applikasjonsrådgiver som kan brukes til alle høytrykkspylere. Denne gir deg praktiske tips og triks for ulike rengjøringssituasjoner og rengjøringsobjekt, som feks. hvilket trykknivå som er optimalt for akkurat det formålet du skal rengjøre.