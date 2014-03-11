Bransjeløsninger

Produkter til profesjonell bruk. For alle typer bedrifter blir det stadig viktigere å finne den beste løsningen når det gjelder rengjøring. Derfor har vi skreddersydd et omfattende produktsortiment for dine behov, som reduserer tidsbruken, kostnadene og ressursforbruket uten at det går utover resultatet. Vi forstår kravene som din bedrift står overfor, uansett bransje.

Automotive

Bilbransjen

Kärcher tilbyr rengjøringskonsepter som er skreddersydde for de spesifikke behovene til bilforretninger, verksteder og bensinstasjoner.

Kärcher produkter for bygg- og anlegg

Bygg og anlegg

Profesjonelle maskiner som takler den lange rekken av rengjøringsutfordringer innen byggebransjen og handelssektoren.

Contract cleaners

Renholdsselskaper

Innovative produkter som garanterer optimalt renhold, effektivitet og brukervennlighet til bygnings- og fasaderengjøring.

Health sector

Helsesektoren

Profesjonelle og effektive rengjøringssystemer til sykehus, som kombinerer plettfri hygiene med kostnadseffektivitet.

Hotel and hospitality industry

Hotell- og restaurantbransjen

Profesjonelle rengjøringssystemer for bærekraftig hygienehåndtering på hoteller og restauranter.

Industriløsninger og skreddersydde systemer

Industri

En erfaren partner du kan stole på til alle rengjøringsoppgaver i industrien.

Knapp - Næringsmiddelindustrien

Næringsmiddelindustri

Matproduksjon er underlagt strenge hygieneforskrifter, både på produksjonsstadiet og i for- og etterkant. 

Agriculture

Landbruk

Kärchers innovative rengjøringsmaskiner og rengjøringskonsepter hjelper deg med å takle de ulike kravene i næringsmiddelindustrien.

Public services

Offentlig drift og vedlikehold

Rengjøringsmaskiner som effektiviserer arbeidet i offentlige sektor, og som sikrer førsteklasses renhold.

Retail

Varehandel og dagligvare

Våre løsninger for renhold og ryddighet i kjøpesentre, detaljhandel og hos grossister.

Transport

Transport

Innovative rengjøringsteknologier for bensinstasjoner og de tjenestene de tilbyr.

Kundereferanser

Kundereferanser

Kunders erfaringer med våre løsninger.