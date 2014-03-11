Bransjeløsninger
Produkter til profesjonell bruk. For alle typer bedrifter blir det stadig viktigere å finne den beste løsningen når det gjelder rengjøring. Derfor har vi skreddersydd et omfattende produktsortiment for dine behov, som reduserer tidsbruken, kostnadene og ressursforbruket uten at det går utover resultatet. Vi forstår kravene som din bedrift står overfor, uansett bransje.
Bilbransjen
Kärcher tilbyr rengjøringskonsepter som er skreddersydde for de spesifikke behovene til bilforretninger, verksteder og bensinstasjoner.
Bygg og anlegg
Profesjonelle maskiner som takler den lange rekken av rengjøringsutfordringer innen byggebransjen og handelssektoren.
Renholdsselskaper
Innovative produkter som garanterer optimalt renhold, effektivitet og brukervennlighet til bygnings- og fasaderengjøring.
Helsesektoren
Profesjonelle og effektive rengjøringssystemer til sykehus, som kombinerer plettfri hygiene med kostnadseffektivitet.
Hotell- og restaurantbransjen
Profesjonelle rengjøringssystemer for bærekraftig hygienehåndtering på hoteller og restauranter.
Industri
En erfaren partner du kan stole på til alle rengjøringsoppgaver i industrien.
Næringsmiddelindustri
Matproduksjon er underlagt strenge hygieneforskrifter, både på produksjonsstadiet og i for- og etterkant.
Landbruk
Kärchers innovative rengjøringsmaskiner og rengjøringskonsepter hjelper deg med å takle de ulike kravene i næringsmiddelindustrien.
Offentlig drift og vedlikehold
Rengjøringsmaskiner som effektiviserer arbeidet i offentlige sektor, og som sikrer førsteklasses renhold.
Varehandel og dagligvare
Våre løsninger for renhold og ryddighet i kjøpesentre, detaljhandel og hos grossister.
Transport
Innovative rengjøringsteknologier for bensinstasjoner og de tjenestene de tilbyr.
Kundereferanser
Kunders erfaringer med våre løsninger.