Renholdsselskaper

Rengjøringskrav

Kravene til effektiv rengjøring er forskjellige i nesten alle tilfeller. Avhengig av type gulvdekke, område, hvor mye smuss som forekommer, og om stedet ligger innen- eller utendørs, må man ta hensyn til faktorer som hygieneforskrifter, arbeidssikkerhet og miljøvennlighet. I stadig større grad er den riktige løsningen et system som kombinerer enkeltelementene på riktig måte.

Kärcher-systemet er et komplett utvalg av produkter og tilhørende tjenester fra én enkelt kilde, som kan kombineres for å gi den beste løsningen i så godt som alle situasjoner. Og den avgjørende faktoren er ikke utvalget av tilgjengelige elementer, men de faktiske behovene. Som din komplette løsningspartner tilbyr Kärcher ikke alt det vi kan, men alt det systembrukeren trenger.