Renholdsselskaper
Suksess gjennom partnerskap. Trenden mot utsetting av rengjøringsoppgaver blant lokale myndigheter og selskaper fortsetter. Utsiktene for rengjøringsbyråer er derfor gode, men firmaene står også overfor en rekke utfordringer som dynamisk konkurranse, kostnader som stadig stiger, og i tillegg nye aktiviteter og prosedyrer innenfor rengjøring. Gode rengjøringsresultater er ikke lenger noen garanti for å lykkes. Effektivitet og bærekraft er avgjørende for suksessen, sammen med den beste ledelsen og en kraftig og pålitelig partner.
Perfekt for alle typer gulvdekke
Gulvdekket kan variere, men oppgaven er alltid den samme. Perfekt rengjøring og pleie av alle harde eller elastiske gulvdekker. Kärchers system har en optimal løsning for dyprengjøring, vedlikeholdsrengjøring og pleie av alle typer gulvdekker, enten det er tørr- eller våtrengjøring, med maskinelt eller manuelt rengjøringsutstyr. Med ideelt konstruert tilbehør og perfekt utformede rengjøringsmidler blir resultatene perfekte både over de sentrale områdene, og ute ved kantene.
Rengjøringskrav
Kravene til effektiv rengjøring er forskjellige i nesten alle tilfeller. Avhengig av type gulvdekke, område, hvor mye smuss som forekommer, og om stedet ligger innen- eller utendørs, må man ta hensyn til faktorer som hygieneforskrifter, arbeidssikkerhet og miljøvennlighet. I stadig større grad er den riktige løsningen et system som kombinerer enkeltelementene på riktig måte.
Kärcher-systemet er et komplett utvalg av produkter og tilhørende tjenester fra én enkelt kilde, som kan kombineres for å gi den beste løsningen i så godt som alle situasjoner. Og den avgjørende faktoren er ikke utvalget av tilgjengelige elementer, men de faktiske behovene. Som din komplette løsningspartner tilbyr Kärcher ikke alt det vi kan, men alt det systembrukeren trenger.
Produkter for harde overflater
Fjerner selv det minste smuss fra teppet
Tepper i kontorbygninger, hoteller og skoler blir utsatt for mye tråkk hver eneste dag. Kärchers tepperensere, støvsugere og feiemaskiner har vist sin verdi i flere tiår. Disse robuste, kraftige og allsidige maskinene er konstruert for dyprengjøring, forefallende rengjøring og punktrengjøring av tepper og for å fjerne flekker fra tekstiloverflater. De rengjør også dypt inn i fibrene på persienner, møbelstoff og bilseter.
Produkter for tekstiloverflater
Sanitærområder – rengjør dypt inn i skjøter og sprekker
Det er svært krevende å rengjøre sanitærområder med sklisikre belegg. Overalt hvor det forekommer kalk, hudfett og kosmetikkrester, for eksempel i badekar, dusjer og garderober, og nesten overalt hvor det forekommer strukturerte flater eller små områder med høye hygienekrav, er det helt avgjørende å forhindre at bakterier får spre seg. Regelmessig bruk av Kärchers kompakte og effektive rengjøringsmaskiner sikrer at gulvene er hygienisk rene dypt inn i skjøter og sprekker.
Synlig suksess hver eneste dag
Økonomi og hygiene utelukker ikke hverandre innenfor renhold hvis de håndteres på en systematisk måte. Uegnede rengjøringsmidler eller utilstrekkelige mengder gir ikke den ønskede effekten. Motoriserte og manuelle maskiner som er for sterke, for svake eller ikke riktig justert, vil koste mer selv på kort sikt enn den innsparingen som de tilsynelatende gir. Med Kärchers system velger renholdspersonell suksess i enhver henseende.
Produkter for sanitæranlegg
Like renslig som hjemme
Hygiene er avgjørende på kjøkken og i restauranter. I tillegg medfører offentlige forskrifter at hygienen må ha topp prioritet her. På dette følsomme området tilbyr Kärchers system alt du trenger til profesjonell rengjøring og streng overholdelse av hygieneforskriftene. Vi har et omfattende utvalg av manuelle verktøy, kraftige rengjøringsmaskiner, tilbehør og rengjøringsmidler til slike formål, slik at alt fra overflater i rustfritt stål til fliser og gulv kan holdes rent og hygienisk.
Problemfri dyprengjøring
Dampvaskeren SG 4/4 med VapoHydro rengjør uten bruk av kjemikalier og er derfor ideell for næringsmiddelindustrien. Systemet med to tanker og den smarte påfyllingsteknologien muliggjør lange rengjøringsøkter. VapoHydro gjør det mulig å justere damptrykket og dampmetningen (damp eller varmtvannsstråle) nøyaktig. Selv det mest gjenstridige smuss har ikke en sjanse mot den høye temperaturen og det kraftige trykket fra SG 4/4. Og mobile, kompakte gulvvaskemaskiner er ideelle til dyprengjøring og vedlikeholdsrengjøring av alle harde overflater i små kjøkken og restauranter. Disse maskinene er utstyrt med godt utprøvd teknologi og noen av de mest innovative løsningene, som for eksempel KART (Kärcher Advanced Response Technology), slik at de kan styres som en bil.
Produkter for kjøkken og restauranter
Fagfolk for fagfolk for fagfolk
Når en bedrift inngår en kontrakt med et rengjøringsbyrå, trenger også rengjøringsbyrået riktig partner, en systemleverandør som kan tilby alt og gjøre alt mulig. Med maskiner for standard- og spesialoppgaver. En pålitelig teknologi som kan gi maksimal effekt når det er nødvendig for å fjerne gjenstridig smuss, selv under ekstreme driftsforhold, og som kan holde det gående døgnet rundt. Maskiner og tilbehør med ergonomisk utforming som er lette å vedlikeholde og svært mobile, integrert i et nettverk som er fleksibelt nok til å dekke alt som trengs.
Alt industrien trenger
Mobil og stasjonær høytrykksrengjøring er viktige bruksområder i industrien, enten det gjelder kjøttforedlingsindustrien, bilbransjen eller kjemikaliesektoren. Ett enkelt anlegg for høytrykksrengjøring fra Kärcher kan levere opptil 12 000 liter høytrykksvann i timen til opptil tolv brukere på forskjellige steder. Hvis vanlige høytrykksvaskere ikke strekker til for jobben, er Kärcher UHP den ultimate løsningen. Med varmt vann ved opptil 800 bar eller kaldt vann ved opptil 2500 bar kan disse kraftige ultra-høytrykksvaskerne takle de mest krevende industrielle bruksområdene, som fjerning av maling og belegg, rengjøring av tanker og rør og til og med fresing av betong. Ofte kan vann eller damp ikke brukes ved rengjøringen, for eksempel på grunn av risikoen for korrosjon i forbindelse med støpeformer eller fordi det er viktig å unngå sliperester. Det er i slike situasjoner man kan bruke kraftige Kärcher tørrisblåsere for å fjerne smuss fra overflater på en skånsom måte.
Produkter til industriell bruk
Allsidighet
Som høytrykksvaskerens oppfinner tilbyr Kärcher en rekke allsidige og teknisk avanserte rengjøringsprodukter som benytter høytrykksteknologi enten det gjelder kaldt- eller varmtvannsmaskiner, med elektriske motorer eller forbrenningsmotorer, mobile eller stasjonære. Med de samme standardene for teknologi, kvalitet og effektivitet har Kärchers feiemaskiner og støvsugere stått sin prøve innenfor utvendig rengjøring av forskjellige typer overflater.
Maskiner for alle årstider
Feiing, våtrengjøring, gressarealer og vinterservice er de fire årstidene for Kärchers park- og hagemaskiner. Disse redskapsbærerne gir fagfolk høy effekt og maksimal effektivitet, og er derfor velegnet til bruk året rundt. Og når ekstraordinære oppgaver krever ekstraordinære løsninger, tilbyr Kärchers system alt du trenger, redskaper fra mateskruer via frontlastere til Y-fordelere. I tillegg kan du også finne så godt som alle spesialløsninger du trenger.