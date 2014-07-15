Gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack
Svært effektiv og manøvrerbar stå-på-gulvvaskemaskin. 51 cm arb.bredde og 40 L tank. Ideell for kjøpesentre, skoler, det offentlige, helsesektoren m.m. Inkl. batteri og lader. Valsebørste.
Kärchers stå-på-gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack er like lett å manøvrere som en gå-bak-gulvvaskemaskin, og like effektiv som en sitte-på-gulvvaskemaskin. BR 55/40 RS er ideell for mellomstore til store arealer, og passer spesielt godt for dagligvarebransjen, kjøpesentre, sykehus, og offentlig vedlikehold. Bp Pack betyr at den leveres med batteri og lader. BR 55/40 har feiefunksjon og valsebørste. Den ekstremt lille svingradiusen og det kompakte designet gjør det mulig å rengjøre smale og mindre tilgjengelige områder raskt og effektivt. En roterende nal følger etter børsten selv i krappe svinger, og sørger for 100 % oppsug av vann slik at gulvet er klart til bruk umiddelbart etter rengjøring. Selv ved bruk i den energisparende Eco-innstillingen leverer maskinen et ypperlig rengjøringsresultat. Bakdekslet kan tas helt av slik at batteriet er lett tilgjengelig.
Egenskaper og fordeler
Liten i omfangSuveren oversikt fra 30 cm foran kjøretøyet. For effektiv rengjøring. Kompakte dimensjoner gir smal klareringsbredde samt enkel lagring og transport.
Med feiefunksjonGrov smuss plukkes opp av 2 kontraroterende valsebørster, og samles i en avfallsbeholder. For å opprettholde sugekraft plukkes grov smuss først opp av 2 valsebørster.
Enkel å brukeEnkel å bruke. eco!efficiency-modus sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
Automatisk tankfylling
- Enkel tilkobling til vannforsyning, som stopper automatisk når tanken er full.
- Dette er tidsbesparende fordi operatøren kan gjøre andre arbeidsoppgaver samtidig.
Eco-modus
- Sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
- Kun 1 bryter for alle justeringer. For tydelig og enkel håndtering, og minimalt opplæringsbehov.
Enkel å tilpasse
- Både børsten og sugelepper kan byttes uten bruk av verktøy.
- Sugebommen kan skiftes raskt og enkelt.
Meget lett å manøvrere
- Maskinen er meget lett å håndtere, har stor kapasitet, og gjør rengjøringen til en enkel jobb uten behov for etterrengjøring.
Foldes fullstendig ut
- For enkel tilgang til rent- og skittenvannstank og batterier.
- Avtakbar skittenvannstank.
Med batteri og lader
- Integrerte kraftige gel-batterier med lader gir lang levetid, og en maskin som er klar til bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Traksjonsmotor
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|550
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|716
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|40 / 40
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|3025
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|2200
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|36 / 76
|Batteritid (t)
|maks. 2,5
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|230
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|1200
|Børstetrykk (kg/g/cm²)
|24 / 315
|Vannforbruk (l/min)
|1,5
|Lydnivå (dB)
|60
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1480
|Tillatt totalvekt (kg)
|330
|Mål (L x B x H) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Valsebørste: 2 Stk
- Buet nal
- Batteri og innebygget lader inkludert
Utstyr
- Kraftig fremdrift
- Automatisk vannstopp
- Feiefunksjon
- Totankssystem