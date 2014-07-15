Gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack

Svært effektiv og manøvrerbar stå-på-gulvvaskemaskin. 51 cm arb.bredde og 40 L tank. Ideell for kjøpesentre, skoler, det offentlige, helsesektoren m.m. Inkl. batteri og lader. Valsebørste.

Kärchers stå-på-gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack er like lett å manøvrere som en gå-bak-gulvvaskemaskin, og like effektiv som en sitte-på-gulvvaskemaskin. BR 55/40 RS er ideell for mellomstore til store arealer, og passer spesielt godt for dagligvarebransjen, kjøpesentre, sykehus, og offentlig vedlikehold. Bp Pack betyr at den leveres med batteri og lader. BR 55/40 har feiefunksjon og valsebørste. Den ekstremt lille svingradiusen og det kompakte designet gjør det mulig å rengjøre smale og mindre tilgjengelige områder raskt og effektivt. En roterende nal følger etter børsten selv i krappe svinger, og sørger for 100 % oppsug av vann slik at gulvet er klart til bruk umiddelbart etter rengjøring. Selv ved bruk i den energisparende Eco-innstillingen leverer maskinen et ypperlig rengjøringsresultat. Bakdekslet kan tas helt av slik at batteriet er lett tilgjengelig.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack: Liten i omfang
Liten i omfang
Suveren oversikt fra 30 cm foran kjøretøyet. For effektiv rengjøring. Kompakte dimensjoner gir smal klareringsbredde samt enkel lagring og transport.
Gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack: Med feiefunksjon
Med feiefunksjon
Grov smuss plukkes opp av 2 kontraroterende valsebørster, og samles i en avfallsbeholder. For å opprettholde sugekraft plukkes grov smuss først opp av 2 valsebørster.
Gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack: Enkel å bruke
Enkel å bruke
Enkel å bruke. eco!efficiency-modus sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
Automatisk tankfylling
  • Enkel tilkobling til vannforsyning, som stopper automatisk når tanken er full.
  • Dette er tidsbesparende fordi operatøren kan gjøre andre arbeidsoppgaver samtidig.
Eco-modus
  • Sparer tid, energi, vann og rengjøringsmiddel.
Enkelt og lettfattelig kontrollpanel
  • Kun 1 bryter for alle justeringer. For tydelig og enkel håndtering, og minimalt opplæringsbehov.
Enkel å tilpasse
  • Både børsten og sugelepper kan byttes uten bruk av verktøy.
  • Sugebommen kan skiftes raskt og enkelt.
Meget lett å manøvrere
  • Maskinen er meget lett å håndtere, har stor kapasitet, og gjør rengjøringen til en enkel jobb uten behov for etterrengjøring.
Foldes fullstendig ut
  • For enkel tilgang til rent- og skittenvannstank og batterier.
  • Avtakbar skittenvannstank.
Med batteri og lader
  • Integrerte kraftige gel-batterier med lader gir lang levetid, og en maskin som er klar til bruk.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Traksjonsmotor
Arbeidsbredde for børste (mm) 550
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 716
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 40 / 40
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 3025
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 2200
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 36 / 76
Batteritid (t) maks. 2,5
Spenning (strømforsyning for batterilader) (V) 230
Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz) 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 1200
Børstetrykk (kg/g/cm²) 24 / 315
Vannforbruk (l/min) 1,5
Lydnivå (dB) 60
Nominell inngangseffekt (W) maks. 1480
Tillatt totalvekt (kg) 330
Mål (L x B x H) (mm) 1118 x 691 x 1316

Scope of supply

  • Valsebørste: 2 Stk
  • Buet nal
  • Batteri og innebygget lader inkludert

Utstyr

  • Kraftig fremdrift
  • Automatisk vannstopp
  • Feiefunksjon
  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack
Gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack
Gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack
Gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack
Tilbehør
Rengjøringsmidler