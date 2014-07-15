Kärchers stå-på-gulvvaskemaskin BR 55/40 RS Bp Pack er like lett å manøvrere som en gå-bak-gulvvaskemaskin, og like effektiv som en sitte-på-gulvvaskemaskin. BR 55/40 RS er ideell for mellomstore til store arealer, og passer spesielt godt for dagligvarebransjen, kjøpesentre, sykehus, og offentlig vedlikehold. Bp Pack betyr at den leveres med batteri og lader. BR 55/40 har feiefunksjon og valsebørste. Den ekstremt lille svingradiusen og det kompakte designet gjør det mulig å rengjøre smale og mindre tilgjengelige områder raskt og effektivt. En roterende nal følger etter børsten selv i krappe svinger, og sørger for 100 % oppsug av vann slik at gulvet er klart til bruk umiddelbart etter rengjøring. Selv ved bruk i den energisparende Eco-innstillingen leverer maskinen et ypperlig rengjøringsresultat. Bakdekslet kan tas helt av slik at batteriet er lett tilgjengelig.