Grovstøvsugere fra Kärcher er ekstremt robuste og utstyrt for rask og grundig rengjøring av alle områder rundt og utenfor huset som f.eks. kjellere, garasjer eller terrasser. Med en grovstøvsuger fra Kärcher kan du fjerne fint støv, grov smuss og væske. En grovstøvsuger har eksepsjonelt høy sugeevne og spesialutviklede sugemunnstykker som gjør at selv store partikler kan samles opp.
WD 6 - For eksperten
- Ultra kraftig
- 1300 W energiforbruk
- Fleece filterpose
- Patentert teknologi for fjerning av filter
- Eksepsjonell filterrengjøring
WD 5 - For den bevisste
- Ekstremt kraftig
- 1100 W energiforbruk
- Fleece filterpose
- Patentert teknologi for fjerning av filter
- Eksepsjonell filterrengjøring
WD 4 - For den viderekomne
- Kraftig
- 1000 W energiforbruk
- Fleece filterpose
- Patentert teknologi for fjerning av filter
WD 3 - For den ambisiøse
- Kraftig
- 1000 W energiforbruk
- Fleece filterpose
- Blåsefunksjon
- Patronfilter
WD 2 - For nybegynneren
- Kraftig
- 1000 W energiforbruk
- Fleece filterpose
- Blåsefunksjon
BUILT FOR LIFE
Opplev neste generasjon grovstøvsugere fra den avanserte Kärcher WD Control-serien – maskiner som setter en ny standard for uanstrengt arbeid. Takket være den innovative 2-i-1-fjernkontrollen får du enestående bevegelsesfrihet og full kontroll, rett i hånden.
Kärcher-kvalitet – bygd for livet.
En ekte allrounder
Multifunksjonalitet ligger i DNA-et til våre grovstøvsugere. Disse sterke allrounderne leverer topp resultater overalt – enten det er i kjelleren, på verkstedet, i garasjen eller i hagen.
Maskinene er perfekte til alt fra oppussing og bilrengjøring til fjerning av glasskår eller vannsøl. Tørt, vått, grovt eller fint smuss spiller ingen rolle; disse kraftpakkene håndterer selv store vannmengder lekende lett.
Overlegen rengjøringseffekt og sugekraft
Der vanlige støvsugere må melde pass, kommer Kärchers grovstøvsugere virkelig til sin rett. Takket være perfekt samspill mellom maskin og tilbehør får du optimalt smussopptak og et grundig resultat på rekordtid.
Maskinene sørger også for direkte avsug ved saging, sliping og andre oppgaver. Det minimerer støv og spon, og sikrer et rent og sunt arbeidsmiljø.
Enda mer komfort
Komfort på et nytt nivå: Den kompakte utformingen gjør maskinen enkel å stue bort, samtidig som både slange og tilbehør oppbevares praktisk rett på maskinen.
Takket være innovative filterløsninger er bruken svært behagelig – helt uten at du trenger å komme i kontakt med smusset. I tillegg sørger høy kvalitet og robusthet for at grovstøvsugeren har lang levetid.
Kärcher FILT!elligence™ – det intelligente filterkontrollsystemet
Kärcher FILT!elligence™ overvåker kontinuerlig sugekraften på WD 7 Control P S-maskinene. En rød LED-indikator varsler hvis ytelsen reduseres, slik at du umiddelbart ser når filteret bør renses eller byttes.
Dette smarte kontrollsystemet sikrer ikke bare et optimalt arbeidsresultat, men forlenger også maskinens levetid.
2-i-1 Remote Control – Bluetooth-fjernkontroll
2-i-1-fjernkontrollen til WD Control-serien gjør arbeidet enklere enn noensinne. Den kobles til maskinen via Bluetooth, slik at du kan slå din WD av og på fra flere meters avstand.
Du kan velge mellom manuell styring eller automatikkmodus for batteridrevet el-verktøy. Slik sikrer du en sømløs og støvfri arbeidsflyt.
Funksjoner
Vår toppmodell: WD 7 Control P S
Kärcher FILT!elligence™ – det intelligente filterkontrollsystemet for WD 7 Control P S
LED-lampene viser når det er behov for filterrens, eller når det flatfilteret eller filterposen må byttes.
2-i-1 Fjernkontroll
- Funksjon: Manuell start og stopp.
- Funksjon: Automatisk start/stopp av maskinen via vibrasjonsregistrering ved bruk av batteridrevet el-verktøy.
Strømuttak for el-verktøy
Automatisk start og stopp av grovstøvsugeren når du bruker el-verktøy. Dermed suges støv og smuss fra høvling, saging eller sliping opp direkte ved kilden.
Power Control
Du kan justere sugekraften trinnløst ved hjelp av dreiebryteren (min. til maks.).
Filterrens og patentert teknologi for filterbytte
Kraftige luftimpulser blåser smusset fra filteret ned i beholderen ved et enkelt knappetrykk. Filteret tas ut ved å vippe ut filterkassetten – helt uten at du kommer i kontakt med smusset.
Tømmekran
Tømming av store vannmengder som sparer både tid og krefter.
Praktisk blåsefunksjon
Gjør det enkelt å blåse rent der det er vanskelig å komme til.
Brems på svinghjulene
Sikrer at grovstøvsugeren står støtt i hellinger på opptil 10 grader.
Oppbevaring av slange, kabel og tilbehør på maskinen
Gir enda mer kompakt lagring og sparer verdifull plass.
Rengjøring av bil
Rengjør bilen grundig med en Kärcher grovstøvsuger. Med det omfattende utvalget av tilbehør kan du rengjøre mellom seter og andre steder som er vanskelige å nå.
Oppussing
Kärcher grovstøvsugere kan også håndtere grovt steinavfall. Det innovative filtersystemet og gjennomgående høy sugekraft forenkler rengjøringsprosessen, slik at energiforbruket blir lavere. Den tar også vått eller fuktig smuss uten problemer.
Verksted
Praktisk støvfjerning etter trearbeid og annet arbeid i verkstedet. På modeller med innebygd strømuttak kan elektriske enheter kobles direkte til grovstøvsugeren, slik at den automatisk begynner å suge trespon når du begynner å sage.
Væsker og skår
Når det gjelder våre grovstøvsugere taler navnet for seg selv. Knust glass, vannsøl eller fuktig smuss er ikke noe problem, takket være den høye sugekraften, robuste beholderen og muligheten du har til å støvsuge uten filterpose.
Vannlekkasje eller søl
Vannsøl kan skyldes så mangt, men de kan uansett fjernes med en Kärcher grovstøvsugere. Med den store beholderen kan du støvsuge over lange perioder, og suge opp store vannansamlinger raskt og enkelt.
Hage
En grovstøvsuger er en god hjelper, også i hagen. Du støvsuger enkelt småkvister, grus og løv, eller blåser dem bort ved å bruke blåsefunksjonen.
Utendørs
Terrasser, garasjer, inngangspartier og trapper er rengjort i en håndvending når du bruker en grovstøvsuger.
Innendørs
En grovstøvsuger kan brukes akkurat som vanlige støvsugere til støvsuging av oppholdsrom, og gir førsteklasses rengjøringsresultater takket være spesialtilbehør som f.eks. teppemunnstykket.
Grovstøvsugerens egenskaper
1 Avtakbart håndtak
Det ergonomiske håndtaket kan enkelt fjernes fra sugeslangen for å feste annet tilbehør som børster.
2 Enkel fjerning av filter
Den patenterte, nyskapende teknologien gjør det enkelt og raskt å fjerne og tømme filteret uten å komme i kontakt med smuss.
3 Ekstremt slitesterk
Robust plastslange med lang levetid.
4 Optimalt opptak av smuss
Bruk bryterne til å regulere munnstykket etter rengjøringsbehovet (tørr eller våt støvsuging).
5 Lavt strømforbruk
Trinsehjul garanterer en jevn og flytende bevegelse.
6 Lufttett
Bedre forsegling mellom beholderen og toppen av støvsugeren samt en forbedret forbindelse mellom slangen og beholderen gjør støvsugeren mer lufttett. Dette hindrer at uønsket luft trekkes inn i støvsugeren og reduserer sugeeffekten. Resultatet? Enestående sugekraft.
7 Mer effektive motorer
Støvsugerne våre har blitt betydelig mer effektive med forbedret motordesign. Dette betyr at de har større sugekraft, samtidig som strømforbruket er blitt lavere.
8 Optimalisert luftstrøm
Den svært fleksible sugeslangen har bredere åpning for å unngå blokkering under støvsuging. Luftstrømsmotstanden reduseres betydelig av slangens forbedrede utforming.