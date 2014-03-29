Grovstøvsuger

Grovstøvsugere fra Kärcher er ekstremt robuste og utstyrt for rask og grundig rengjøring av alle områder rundt og utenfor huset som f.eks. kjellere, garasjer eller terrasser. Med en grovstøvsuger fra Kärcher kan du fjerne fint støv, grov smuss og væske. En grovstøvsuger har eksepsjonelt høy sugeevne og spesialutviklede sugemunnstykker som gjør at selv store partikler kan samles opp.

Filter
Beholderkapasitet (l)
Lengde på ledning (m)
Nominell inngangseffekt (W)
Funksjoner
  • Sammenlign produkter
  • |
0 Produkter

Ute etter grovstøvsuger i Professional sortimentet?

WD 6 - For eksperten

  • Ultra kraftig
  • 1300 W energiforbruk
  • Fleece filterpose
  • Patentert teknologi for fjerning av filter
  • Eksepsjonell filterrengjøring

WD 5 - For den bevisste

  • Ekstremt kraftig
  • 1100 W energiforbruk
  • Fleece filterpose
  • Patentert teknologi for fjerning av filter
  • Eksepsjonell filterrengjøring

WD 4 - For den viderekomne

  • Kraftig
  • 1000 W energiforbruk
  • Fleece filterpose
  • Patentert teknologi for fjerning av filter

WD 3 - For den ambisiøse

  • Kraftig
  • 1000 W energiforbruk
  • Fleece filterpose
  • Blåsefunksjon
  • Patronfilter

WD 2 - For nybegynneren

  • Kraftig
  • 1000 W energiforbruk
  • Fleece filterpose
  • Blåsefunksjon
Person reinigt Terrasse mit Kärcher Nass- / Trockensauger

BUILT FOR LIFE

Opplev neste generasjon grovstøvsugere fra den avanserte Kärcher WD Control-serien – maskiner som setter en ny standard for uanstrengt arbeid. Takket være den innovative 2-i-1-fjernkontrollen får du enestående bevegelsesfrihet og full kontroll, rett i hånden.

Kärcher-kvalitet – bygd for livet.

En ekte allrounder

Multifunksjonalitet ligger i DNA-et til våre grovstøvsugere. Disse sterke allrounderne leverer topp resultater overalt – enten det er i kjelleren, på verkstedet, i garasjen eller i hagen.

Maskinene er perfekte til alt fra oppussing og bilrengjøring til fjerning av glasskår eller vannsøl. Tørt, vått, grovt eller fint smuss spiller ingen rolle; disse kraftpakkene håndterer selv store vannmengder lekende lett.

Kärcher Nass-/Trockensauger

Overlegen rengjøringseffekt og sugekraft

Der vanlige støvsugere må melde pass, kommer Kärchers grovstøvsugere virkelig til sin rett. Takket være perfekt samspill mellom maskin og tilbehør får du optimalt smussopptak og et grundig resultat på rekordtid.

Maskinene sørger også for direkte avsug ved saging, sliping og andre oppgaver. Det minimerer støv og spon, og sikrer et rent og sunt arbeidsmiljø.

Kärcher Mehrzwecksauger

Enda mer komfort

Komfort på et nytt nivå: Den kompakte utformingen gjør maskinen enkel å stue bort, samtidig som både slange og tilbehør oppbevares praktisk rett på maskinen.

Takket være innovative filterløsninger er bruken svært behagelig – helt uten at du trenger å komme i kontakt med smusset. I tillegg sørger høy kvalitet og robusthet for at grovstøvsugeren har lang levetid.

Kompakte Nass-/Trockensauger

Kärcher FILT!elligence™ – det intelligente filterkontrollsystemet

Kärcher FILT!elligence™ overvåker kontinuerlig sugekraften på WD 7 Control P S-maskinene. En rød LED-indikator varsler hvis ytelsen reduseres, slik at du umiddelbart ser når filteret bør renses eller byttes.

Dette smarte kontrollsystemet sikrer ikke bare et optimalt arbeidsresultat, men forlenger også maskinens levetid.
 

2-i-1 Remote Control – Bluetooth-fjernkontroll

2-i-1-fjernkontrollen til WD Control-serien gjør arbeidet enklere enn noensinne. Den kobles til maskinen via Bluetooth, slik at du kan slå din WD av og på fra flere meters avstand.

Du kan velge mellom manuell styring eller automatikkmodus for batteridrevet el-verktøy. Slik sikrer du en sømløs og støvfri arbeidsflyt.

Funksjoner

icon_arrow

icon_arrow

Vår toppmodell: WD 7 Control P S

LED zeigt Filterstauts des Kärcher Nass- /Trockensaugers

Kärcher FILT!elligence™ – det intelligente filterkontrollsystemet for WD 7 Control P S

LED-lampene viser når det er behov for filterrens, eller når det flatfilteret eller filterposen må byttes.
 

Person benutzt 2-in-1 Remote Control der Kärcher Nass- / Trockensauger

2-i-1 Fjernkontroll

  1. Funksjon: Manuell start og stopp.
  2. Funksjon: Automatisk start/stopp av maskinen via vibrasjonsregistrering ved bruk av batteridrevet el-verktøy.
Geräte Steckdose am Kärcher Nass- / Trockensauger

Strømuttak for el-verktøy

Automatisk start og stopp av grovstøvsugeren når du bruker el-verktøy. Dermed suges støv og smuss fra høvling, saging eller sliping opp direkte ved kilden.

Stufenlose Regulierung der Saugleistung direkt am Gerät

Power Control

Du kan justere sugekraften trinnløst ved hjelp av dreiebryteren (min. til maks.).

Person entnimmt Filter eines Kärcher Nass- / Trockensaugers

Filterrens og patentert teknologi for filterbytte

Kraftige luftimpulser blåser smusset fra filteret ned i beholderen ved et enkelt knappetrykk. Filteret tas ut ved å vippe ut filterkassetten – helt uten at du kommer i kontakt med smusset.

Person entleert den Kärcher Nass- /Trockensauger

Tømmekran

Tømming av store vannmengder som sparer både tid og krefter.
 

Person benutzt die Blasfunktion des Kärcher Nass- / Trockensaugers

Praktisk blåsefunksjon

Gjør det enkelt å blåse rent der det er vanskelig å komme til.
 

Lenkrollenbremse des Kärcher Nass- /Trockensaugers

Brems på svinghjulene

Sikrer at grovstøvsugeren står støtt i hellinger på opptil 10 grader.
 

Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Kärcher Nass- /Trockensauger

Oppbevaring av slange, kabel og tilbehør på maskinen

Gir enda mer kompakt lagring og sparer verdifull plass.
 

Person rengjør bil med Kärcher grovstøvsuger WD 5 P S

Rengjøring av bil

Rengjør bilen grundig med en Kärcher grovstøvsuger. Med det omfattende utvalget av tilbehør kan du rengjøre mellom seter og andre steder som er vanskelige å nå.

Person på byggeplass med Kärcher grovstøvsuger WD 5 P S

Oppussing

Kärcher grovstøvsugere kan også håndtere grovt steinavfall. Det innovative filtersystemet og gjennomgående høy sugekraft forenkler rengjøringsprosessen, slik at energiforbruket blir lavere. Den tar også vått eller fuktig smuss uten problemer.

Person rengjør med Kärcher grovstøvsuger WD 3 P S

Verksted

Praktisk støvfjerning etter trearbeid og annet arbeid i verkstedet. På modeller med innebygd strømuttak kan elektriske enheter kobles direkte til grovstøvsugeren, slik at den automatisk begynner å suge trespon når du begynner å sage.

Person støvsuger fuktig smuss/avfall med Kärcher grovstøvsuger WD 2

Væsker og skår

Når det gjelder våre grovstøvsugere taler navnet for seg selv. Knust glass, vannsøl eller fuktig smuss er ikke noe problem, takket være den høye sugekraften, robuste beholderen og muligheten du har til å støvsuge uten filterpose.

Person støvsuger et gulv med en grovstøvsuger fra Kärcher

Vannlekkasje eller søl

Vannsøl kan skyldes så mangt, men de kan uansett fjernes med en Kärcher grovstøvsugere. Med den store beholderen kan du støvsuge over lange perioder, og suge opp store vannansamlinger raskt og enkelt.

Person bruker blåsefunksjonen på en Kärcher grovstøvsuger

Hage

En grovstøvsuger er en god hjelper, også i hagen. Du støvsuger enkelt småkvister, grus og løv, eller blåser dem bort ved å bruke blåsefunksjonen.

Person støvsuger foran inngangsdøren med en grovstøvsuger

Utendørs

Terrasser, garasjer, inngangspartier og trapper er rengjort i en håndvending når du bruker en grovstøvsuger.

Person støvsuger i stuen med en grovstøvsuger fra Kärcher

Innendørs

En grovstøvsuger kan brukes akkurat som vanlige støvsugere til støvsuging av oppholdsrom, og gir førsteklasses rengjøringsresultater takket være spesialtilbehør som f.eks. teppemunnstykket.

Forklaring av produktnavn

icon_arrow

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer filterrengjøring i Kärcher grovstøvsugere?

Hvordan bytter jeg filterpatron (WD 2 – WD 3)?

Hvordan bytter jeg et flatt foldefilter (WD 4 – WD 6)?

Hvordan plasserer jeg en filterpose i Kärcher grovstøvsugere (WD 2 – WD 6)?

Hvordan oppbevarer jeg slangen for Kärcher grovstøvsugere (WD 3 – WD 6)?

Takket være den integrerte filterrengjøringsfunksjonen kan skitne filtre i alle de førsteklasses støvsugerne i WD 5- / WD 6-serien rengjøres raskt og effektivt, ved å trykke på filterrengjøringsknappen. Dermed kan du arbeide med gjennomgående høy sugekraft selv på vanskelige rengjøringsoppgaver.

Tørt, vått, grovt eller fint smuss – det spiller ingen rolle! Gulvmunnstykkene, som er utviklet internt, garanterer perfekt smussopphenting, glir imponerende lett og kan raskt og enkelt tilpasses vått eller tørt smuss. Med fotbryteren på gulvmunnstykket utføres vekslingen/overgangen praktisk og enkelt. Med de spesielle gulvmunnstykkene får du en allsidig rengjøring, og blir garantert fornøyd.

Rengjøring med tørrstøvsuger

For enheter med skumfilter (WD 2) anbefaler vi alltid å bruke filterpose i tillegg.

For enheter med patronfiltre eller flate foldefiltre (WD 3–WD 6) anbefaler vi å bruke en filterpose ved støvsuging av fint støv. På andre anvendelsesområder er det ikke noe problem å støvsuge uten filterpose.

Rengjøring med våtstøvsuger

Ved støvsuging av væsker og vått smuss anbefaler vi støvsuging uten filterpose. Skumfiltre, patronfiltre og flate foldefiltre skades ikke av rengjøring med våtstøvsuger.

Om nødvendig kan du rengjøre skumfilteret og patronfilteret under rennende vann. Ikke skrubb eller børst. La filterelementene tørke helt før du bruker dem på nytt.

Kärcher våt- og tørrstøvsugere skal ikke brukes til oppsuging av aske. Kald aske kan du støvsuge med en forutskiller, eller du kan bruke en Kärcher askesuger.

De forskjellige Kärcher-modellene har ulik kapasitet, derfor avhenger maksimal kapasitet for oppfylling av enhetsmodellen. Hvis maksimal oppfyllingskapasitet er nådd, lukker en flottør vakuumåpningen slik at støvsugingen stoppes. Støvsugeren slår seg ikke av automatisk, men kjører på redusert hastighet. Slå av støvsugeren med en gang, og tøm beholderen.

Informasjon om laveste og høyeste wattytelse i strømuttaket finner du på enhetens strømuttak.

Besonderheiten WD

Grovstøvsugerens egenskaper

1 Avtakbart håndtak
Det ergonomiske håndtaket kan enkelt fjernes fra sugeslangen for å feste annet tilbehør som børster.

2 Enkel fjerning av filter
Den patenterte, nyskapende teknologien gjør det enkelt og raskt å fjerne og tømme filteret uten å komme i kontakt med smuss.

3 Ekstremt slitesterk
Robust plastslange med lang levetid.

4 Optimalt opptak av smuss
Bruk bryterne til å regulere munnstykket etter rengjøringsbehovet (tørr eller våt støvsuging).

5 Lavt strømforbruk
Trinsehjul garanterer en jevn og flytende bevegelse.

6 Lufttett
Bedre forsegling mellom beholderen og toppen av støvsugeren samt en forbedret forbindelse mellom slangen og beholderen gjør støvsugeren mer lufttett. Dette hindrer at uønsket luft trekkes inn i støvsugeren og reduserer sugeeffekten. Resultatet? Enestående sugekraft.

7 Mer effektive motorer
Støvsugerne våre har blitt betydelig mer effektive med forbedret motordesign. Dette betyr at de har større sugekraft, samtidig som strømforbruket er blitt lavere.

8 Optimalisert luftstrøm
Den svært fleksible sugeslangen har bredere åpning for å unngå blokkering under støvsuging. Luftstrømsmotstanden reduseres betydelig av slangens forbedrede utforming.