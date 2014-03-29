Grovstøvsuger

En ekte allrounder

Multifunksjonalitet ligger i DNA-et til våre grovstøvsugere. Disse sterke allrounderne leverer topp resultater overalt – enten det er i kjelleren, på verkstedet, i garasjen eller i hagen.

Maskinene er perfekte til alt fra oppussing og bilrengjøring til fjerning av glasskår eller vannsøl. Tørt, vått, grovt eller fint smuss spiller ingen rolle; disse kraftpakkene håndterer selv store vannmengder lekende lett.