Profesjonelle støvsugere
Støv har ingen sjanse.
Våre teknisk avanserte Kärcher tørrsugere fjerner pålitelig løst og tørt smuss. Dette gjør dem ideelle for bruk i hoteller, kontorer, butikker og til renhold av bygninger. Maskinene er laget av opptil 60 prosent resirkulert materiale, og de er en bærekraftig løsning for daglige rengjøringsbehov.
De kompakte og profesjonelle støvsugerne imponerer med høy ytelse ved kontinuerlig drift og er perfekte for daglig vedlikeholdsrengjøring og renhold på dagtid. Med et lavt driftsstøynivå på kun 52 dB(A) kan de svært stillegående maskinene også brukes i støyfølsomme miljøer.
Tørrstøvsuger
Våre allsidige stillegående støvsugere med eco!efficiency-modus har stor kapasitet, er energibesparende, og velegnet for ulike gulvbelegg. Solide fleecefiltre sikrer jevnt høy sugeeffekt.
Batteridrevne støvsugere
Kärcher batteridrevne støvsugere er stillegående, og uten forstyrrende kabler er de ideelle til usjenerende rengjøring i forretningslokaler, butikker o.l. i kontor- og åpningstider.
Teppebørstefeiere
Våre tepperensere imponerer profesjonelle renholdere like mye som vanlige folk som vasker i egne hjem. Med en tepperenser får du både supre rengjøringsresultater og økonomisk renhold.
Teppebørstesugere
Kärcher teppebørstesugere kombinerer høy sugekraft med en elektrisk drevet børste, som gir effektiv fjerning av fastsittende skittpartikler fra fibrene dypt i teppet.
Batteridrevne teppebørstesugere
Kärchers trådløse oppreiste teppebørstesuger imponerer med høy rengjøringsytelse på harde gulv og tepper, samtidig som de er fleksible og robuste. Valsebørsten rengjør grundig og retter opp fibrene for et perfekt rengjøringsresultat. Kärchers trådløse støvsugere scorer også høyt med automatisk gulvgjenkjenning, børsterensfunksjon, LED-display og spesielt lav gulvklaring.
Elektrisk feiekost
Stillegående elektrisk feiekost for diskret og rask rengjøring. Bytte av børste gjøres uten verktøy, og litiumbatteriet er enkelt å sette ut og inn. Ekstra lang driftstid på batteri, samt ekstra batteri, gjør det mulig å arbeide i lengre perioden av gangen.
Tørrsugere – allsidige og robuste for daglig bruk.
Kärchers støvsugere benyttes kontinuerlig i hoteller, kontorer, butikker og av profesjonelle renholdsfirmaer, hvor de effektivt fjerner alle typer tørt smuss. Dette inkluderer løst støv, støvdotter og hår.
Ved hjelp av avansert teknologi og høy kvalitet bidrar våre profesjonelle sylinderstøvsugere til en mer økonomisk og effektiv daglig vedlikeholdsrengjøring. Disse kompakte og stillegående maskinene er utviklet for å takle et bredt spekter av rengjøringsoppgaver. De imponerer med sin høye kapasitet, mobilitet og fleksibilitet, og er tilgjengelige som trådløse og batteridrevne utgaver for rengjøring i støyfølsomme områder.
Dette gir deg mulighet til å rengjøre ulike gulvbelegg, områder med lav høyde og områder med mye møbler og gjenstander, både for punktrengjøring og for rengjøring av hele arealer. I tillegg er tørrsugerne ideelle for støvtørking av lamper, møbler og vegger.
Hva gjør Kärchers profesjonelle tørrsugere så spesielle?
I utviklingen av våre sylinderstøvsugere prioriterer vi høy brukerkomfort, et vedlikeholdsvennlig design og ergonomisk tilbehør. Til tross for kraftig sugeevne og effektiv blåsefunksjon, er maskinene bemerkelsesverdig stillegående, lette og har presis styring. Dette inkluderer robust og pålitelig filterteknologi, som også leveres med HEPA-filtre.
Teknologien bak
Kärchers tørrsugere, utstyrt med gjennomstrømningsblåsere, utnytter sugeluften også som kjøleluft. Dette resulterer i høy energieffektivitet og reduserte driftskostnader. Maskinene er dessuten svært lette og kompakte, og så stillegående at de kan brukes uten å forstyrre, selv i områder med mye offentlig ferdsel.
Hjertet: EC-sugeturbinen
EC-motoren, en robust likestrømsmotor med elektrisk omformer, har avgjørende fordeler sammenlignet med konvensjonelle kommutatormotorer. Den viktigste fordelen er dens eksepsjonelt lange levetid. Motoren opererer uten kullbørster og starter uten tennplugg. Derfor er den ikke bare egnet for eksplosjonssikre områder, men også for fler-skifts drift over lange arbeidsintervaller. Den integrerte kontrolleren muliggjør kontinuerlig hastighetsregulering, slik at sugekraften kan justeres etter behov.
Batteridrevet tørrsuger – raskere, mer fleksibel og tryggere
Trådløs støvsuger med fleksibilitet, kraftig rengjøringsytelse, økt produktivitet og spesielt stillegående: De nye batteridrevne tørrsugerne fra Kärcher Battery Power+ plattformen med energibesparende eco!efficiency modus.Les mer
Trappeoppganger
Det er sjelden mange stikkontakter i trappeoppganger. Med batteridrevne støvsugere slipper du imidlertid skjøteledninger og kan rengjøre hele trappeoppgangen i ett strekk.
Batteridrevne støvsugere gir deg en tidsbesparelse på opptil 35 % ved rengjøring av trapper.
Fly
Tiden er knapp før neste flyvning. Med batteridrevne ryggstøvsugere går mellomrengjøringen mye raskere enn med uhåndterlige støvsugere med ledning.
Batteridrevne støvsugere gir en tidsbesparelse på opptil 50 % ved rengjøring av fly.
Teatre/Kinoer
Det er raskt og enkelt å rengjøre seterader og trapper uten å måtte koble til ledninger og gå lange avstander mellom stikkontakter og støvsugeren.
Batteridrevne støvsugere gir en tidsbesparelse på opptil 40 % ved rengjøring av teatre og kinoer.
Arrangementssteder med seter
Med en batteridrevet støvsuger jobber du effektivt og uavbrutt, uten ledninger som floker seg eller behov for å finne nye stikkontakter.
Batteridrevne støvsugere gir en tidsbesparelse på opptil 30 % ved rengjøring av arrangementssteder.
Inngangspartier og hotellobbyer
Høy trafikk, møbler – og smuss. I store områder slipper du å bytte stikkontakt. Med trådløse støvsugere unngår du også ledninger som snor seg rundt møbler og skaper snublefare for gjester.
Batteridrevne støvsugere gir en tidsbesparelse på opptil 15 % i denne applikasjonen.
Offentlig transport
På busser og tog trenger renholdspersonell vanligvis eksterne strømkilder og skjøteledninger. Det er mye enklere og mer effektivt å bruke batteridrevne støvsugere for å rengjøre trange områder.
Batteridrevne støvsugere gir en tidsbesparelse på opptil 25 % ved rengjøring av offentlig transport.
Kontorområder
Støvsuging kan bli en hinderløype, spesielt i åpne kontorlandskap. Du sparer mye tid ved å slippe ledninger som kan sette seg fast i inventar.
Batteridrevne støvsugere gir en tidsbesparelse på opptil 25 % ved rengjøring av kontorer.
God støvsuging betyr god filtrering.
Vi omgås støv, smuss, mikrober, finstøv og allergener hver eneste dag. Disse svever i inneluften på offentlige steder som kontorer, hoteller, sykehus, legekontor og skoler, og kan føre til luftveisplager på sikt.
Derfor har Kärchers tørrsugere en avansert og tilpasset filterteknologi. De ulike modellene har forskjellige typer filtre laget av ulike materialer, for eksempel permanent filterkurv, fleecefilterpose, utløpsfilter og HEPA-filter. Alle Kärchers profesjonelle tørrsugere er utstyrt med et motorbeskyttelsesfilter som beskytter motoren mot finstøv. I tillegg brukes et avtrekksfilter for å rense luften som slippes ut og for å dempe støy. Mange modeller kan også bruke et HEPA-avtrekksfilter.
HEPA 14-filter: For hygienisk og ren inneluft
Kärchers HEPA 14-filtre fjerner effektivt selv de minste partiklene og aerosolene fra luften i lukkede rom. Integrert i Kärchers tørrsugere sørger de for ren og sunn inneluft.
Kärcher tørrstvsugere – bærekraftige, robuste og effektive
Kärcher tørrstøvsugere utmerker seg med sitt innhold av resirkulert materiale – 45 prosent i T-serien og 60 prosent i T 11/1 Re!Plast. Takket være dette reduseres energibehovet for Kärcher tørrstøvsugere betydelig under produksjonen, og bruken av verdifulle råvarer minimeres. Dette betyr at Kärcher tørrstøvsugere ikke bare er svært miljøvennlige, men også robuste og langvarige. Din profesjonelle partner for bærekraftig og effektiv rengjøring.
Kärcher T-serien: Lavere energiforbruk og lengre driftstid
T-serien tilbyr nettstrømdrevne maskiner som har lavere energiforbruk (585 W i stedet for 700 W).
eco!efficiency-modus (på de batteridrevne modellene) forlenger driftstiden og reduserer støynivået.
Ultrastille: Nesten lydløs drift
T-seriens maskiner med ledning er nesten lydløse med et støynivå på bare 52 dB(A). Dette gjør tørrstøvsugeren perfekt for rengjøring på dagtid. De lave støyutslippene muliggjør komfortabelt og ergonomisk arbeid, noe som bidrar til bedre helse og reduserer risikoer som stress og hørselsskader.
Ergonomisk design
Det ergonomiske, slanke designet gjør at støvsugeren kan bæres tett inntil kroppen, noe som forebygger ryggsmerter og sikrer et godt arbeidsmiljø.
Forlenget levetid
Tørrsugere med EC-motor har betydelig lengre levetid. Den elektronisk styrte motoren gir en rekke fordeler, blant annet høyere effektivitet og lavere strømforbruk.
Bærekraftig? Selvfølgelig!
Den nye T-serien er en pioner innen bærekraft og markerer en milepæl innen profesjonell rengjøring. De modulære maskinene er laget av opptil 45 prosent resirkulert materiale og har ikke bare et robust og ergonomisk design, men også enestående sugekraft. De imponerer med en svært stillegående drift – spesielt i støyfølsomme områder. Vil du vite mer? Finn ut mer om den nye T-serien her.
