Profesjonelle støvsugere

Tørrsugere – allsidige og robuste for daglig bruk.

Kärchers støvsugere benyttes kontinuerlig i hoteller, kontorer, butikker og av profesjonelle renholdsfirmaer, hvor de effektivt fjerner alle typer tørt smuss. Dette inkluderer løst støv, støvdotter og hår.

Ved hjelp av avansert teknologi og høy kvalitet bidrar våre profesjonelle sylinderstøvsugere til en mer økonomisk og effektiv daglig vedlikeholdsrengjøring. Disse kompakte og stillegående maskinene er utviklet for å takle et bredt spekter av rengjøringsoppgaver. De imponerer med sin høye kapasitet, mobilitet og fleksibilitet, og er tilgjengelige som trådløse og batteridrevne utgaver for rengjøring i støyfølsomme områder.

Dette gir deg mulighet til å rengjøre ulike gulvbelegg, områder med lav høyde og områder med mye møbler og gjenstander, både for punktrengjøring og for rengjøring av hele arealer. I tillegg er tørrsugerne ideelle for støvtørking av lamper, møbler og vegger.