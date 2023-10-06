Batteridrevne teppebørstesugere
Kärchers trådløse oppreiste teppebørstesuger imponerer med høy rengjøringsytelse på harde gulv og tepper, samtidig som de er fleksible og robuste. Valsebørsten rengjør grundig og retter opp fibrene for et perfekt rengjøringsresultat. Kärchers trådløse støvsugere scorer også høyt med automatisk gulvgjenkjenning, børsterensfunksjon, LED-display og spesielt lav gulvklaring.
CV 30/2 Bp: en pålitelig partner i alle situasjoner
Én maskin, utallige muligheter: Med våre nye batteridrevne teppebørstesugere CV 30/2 Bp kan du rengjøre i enhver situasjon. Takket være den lave profilen kan den kompakte støvsugeren enkelt komme under sengene og andre møbler. Det praktiske flate munnstykket gjør det mulig å rengjøre bord, skap, dørkarmer, tak og lamper, samt trange områder. Uansett hvor du trenger å støvsuge, vil våre teppebørstesugere gi deg en effektiv og grundig rengjøring.
Det som virkelig betyr noe: Kompakt design og manøvrerbarhet
Enkel betjening, maksimal mobilitet og effektiv fjerning av smuss: CV 30/2 Bp er den perfekte teppebørstesugeren for profesjonell bruk. Den sikrer en utmerket rengjøring på alle typer tepper og harde gulv takket være automatisk gulvregistrering. Den plassbesparende, batteridrevne teppebørstesugeren er trådløs, manøvrerbar og svært enkel å betjene. Leting etter en stikkontakt og den irriterende ledningen er nå en ting av fortiden.
OPPNÅ DET PERFEKTE RESULTATET RASKERE
Automatisk gulvgjenkjenning
Støvsugeren oppdager automatisk underlaget den er på og tilpasser ytelsesnivået deretter. Dette betyr at utmerkede rengjøringsresultater kan oppnås både på tekstil- og harde overflater.
Selvrensende valsebørstefunksjon
Rengjøring av valsebørsten aktiveres ved hjelp av en fotbryter. Håret som er viklet rundt børsten, blir separert og suges helt opp. Støvsugeren utfører rask, effektiv og hygienisk rengjøring av valsebørsten, uten behov for manuell fjerning. Dette sparer tid i rengjøringsprosessen.
Kompakt design med lav bakkeklaring
Med sin ultraflate design er denne kompakte og manøvrerbare støvsugeren perfekt for en grundig rengjøring under lave møbler som senger, møbler, kommoder eller skuffer.
Fordi det er de indre verdiene som teller:
Oppdag fordelene med vår nye batteridrevne stående teppebørstesuger CV 30/2 Bp:
Kraftig 36 V Kärcher Battery Power+ batteri
Kraftig ytelse møter trådløs fleksibilitet: Batteriet er kompatibelt med alle maskiner fra 36 V Kärcher Battery Power+ og Battery Power batteriplattformene.
Holdbar og kompakt design
Den kompakte og robuste maskindesignen til CV 30/2 Bp er ekstremt pålitelig og sikrer også en høy grad av kostnadseffektivitet takket være sin lange levetid.
Alltid godt informert
36-volts batteriet gir deg full oversikt over bruken. Det oppdager den tilkoblede maskinen og viser automatisk gjenværende driftstid under støvsuging.
Multifunksjonell, innovativ håndtak med LED-display
Utstyrt med en ergonomisk PÅ/AV-bryter, LED-display med praktisk visning av gjenværende batteritid og eco!efficiency-modus, som forlenger batteritiden og reduserer driftsstøy under støvsuging.
Enkel og ergonomisk betjening
CV 30/2 Bp er utrolig brukervennlig og krever ingen instruksjoner for å kunne betjenes. Den avhjelper bruken på en proaktiv måte, kan enkelt slås av og på, og med sitt ergonomiske design er den behagelig å arbeide med. I tillegg har den en smart funksjon for automatisk gjenkjenning av gulvtype, samt en praktisk funksjon for rengjøring av varlebørsten.
Svært effektivt HEPA 14 filter
Det valgfrie HEPA 14-filteret øker filterkapasiteten og forbedrer kvaliteten på vifteluften. Med en separasjonsgrad på 99.995 prosent er det sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019. Selv aerosoler, virus og bakterier filtreres pålitelig og nesten fullstendig fra luften, uten å bli sluppet tilbake i omgivelsesluften.
Valget er ditt: Oversikt over funksjoner
Multifunksjonshåndtak
CV 30/2 Bp har en LED-skjerm som viser gjenværende batteritid. AV/PÅ-bryteren er enkel å bruke, og det er også mulig å bytte til den praktiske eco!efficiency-modusen når som helst. Dette forlenger batteritiden og reduserer driftsstøyen.
LED display
Under bruk viser LED-skjermen både gjenværende batteritid for Battery Power+ batteriet i minutter og tilhørende servicekoder.
Intuitivt betjeningssystem
Alle funksjoner kan enkelt og ergonomisk betjenes ved håndtaket på CV 30/2 Bp. Enkelt, praktisk og effektivt i rengjøringsprosessen.
Nyttig luftkontrollring
Ved høy motstand, som for eksempel på tepper med lang lugg, kan falsk luft-dekselet åpnes ved å vri på den gule ringen, og motstanden reduseres umiddelbart.
Overflatemunnstykke
CV 30/2 Bp Adv leveres med et ekstra overflatemunnstykke som standard . Det praktiske munnstykket er også tilgjengelig som et valgfritt tilbehør for alle andre varianter. Det muliggjør grundig rengjøring selv på områder som er vanskelig å nå, som skap, hjørner og under møbler.
Batterikraft som varer
Svært kraftig Battery Power+ batteri. 36-V lithium-ion batteriet har en kapasitet på 6.0 Ah, noe som gir lang batteritid. Innovativ sanntidsteknologi via LCD-skjermen. Trådløs frihet til å bevege seg og rengjøre der det trengs.
Pålitelig: Oversikt over teknologien
Med sin automatiske gulvgjenkjenning, praktiske børsterensfunksjon og ultraslanke design sikrer CV 30/2 Bp maksimal fleksibilitet og mobilitet. 36-V batteriteknologien gjør det alltid mulig å oppnå utmerkede rengjøringsresultater, uavhengig av hvor støvsugeren brukes. I daglig bruk tilbyr den smarte batteridrevne oppreiste teppebørstesugeren maksimal mobilitet og fleksible bruksområder, spesielt innen hotell- og bygningsrengjøring
Mobilitet
CV 30/2 Bp tilbyr en ny grad av uavhengighet når det gjelder rengjøring. Det kraftige batteriet gjør det mulig med trådløs og grundig rengjøring overalt. Den ultraflate batteridrevne oppreiste teppebørstesugeren med spesielt lav bakkeklaring utfører dyprengjøring under lavmøbler som senger, kommoder, skuffer og skap uten problemer.
Valgfritt HEPA 14 filter
Sikkerhet først: Det valgfrie HEPA 14-filteret øker filterkapasiteten og forbedrer luftstrømmen. Det har en separasjonsgrad på 99,995 prosent og er sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019. Selv aerosoler, virus og bakterier blir pålitelig og nesten fullstendig absorbert.
eco!efficiency modus
Den økonomiske eco!efficiency-modusen muliggjør både lavere støynivå under rengjøring og betydelig lengre batterilevetid.
Laget av fagfolk for fagfolk: Hvem passer den batteridrevne teppebørstesugeren CV 30/2 Bp for?
Kärcher CV 30/2 Bp er perfekt for regelmessig profesjonell rengjøring av både harde gulv og tekstilgulv. Uavhengig av stikkontakter og kabler, rengjør den raskt og effektivt overalt for industrielle brukere.
Rengjøringsbyråer
- Profesjonell rengjøring av tekstil- og harde overflater i typiske områder som resepsjon, kontorer, møte- og seminarrom
- Fleksibel og trådløs rengjøring også under svært lave møbler
Hotell og restaurant
- Profesjonell batteridrevet oppreist teppebørstesuger for alle typer gulv, enten det er harde- eller tekstiloverflater
- Utmerket rengjøring takket være spesielt lav bakkeklaring, også under senger, kommoder, skuffer og skap
- Praktisk overflatemunnstykke for grundig rengjøring også på skap, tak og andre overhengende områder