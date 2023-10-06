CV 30/2 Bp: en pålitelig partner i alle situasjoner

Én maskin, utallige muligheter: Med våre nye batteridrevne teppebørstesugere CV 30/2 Bp kan du rengjøre i enhver situasjon. Takket være den lave profilen kan den kompakte støvsugeren enkelt komme under sengene og andre møbler. Det praktiske flate munnstykket gjør det mulig å rengjøre bord, skap, dørkarmer, tak og lamper, samt trange områder. Uansett hvor du trenger å støvsuge, vil våre teppebørstesugere gi deg en effektiv og grundig rengjøring.



Det som virkelig betyr noe: Kompakt design og manøvrerbarhet



Enkel betjening, maksimal mobilitet og effektiv fjerning av smuss: CV 30/2 Bp er den perfekte teppebørstesugeren for profesjonell bruk. Den sikrer en utmerket rengjøring på alle typer tepper og harde gulv takket være automatisk gulvregistrering. Den plassbesparende, batteridrevne teppebørstesugeren er trådløs, manøvrerbar og svært enkel å betjene. Leting etter en stikkontakt og den irriterende ledningen er nå en ting av fortiden.