Manuell rengjøring

Kärcher har alt av rengjøringsutstyr til manuell rengjøring. Vi leverer alt til gulvrengjøring, vindusrengjøring, overflaterengjøring m.m.

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FlexoMate ExpertPro Handle

    Kärcher Rengjøringsvogner, transportvogner og mobile bøttesystemer

    Rengjøringsvogner, transportvogner og mobile bøttesystemer

    Ulike grunnmoduler med ergonomisk design og robust holdbarhet gir effektiv og økonomisk vedlikeholdsrengjøring. Det modulære systemet gjør det mulig å tilpasse trallene til spesifikke rengjøringsoppgaver.

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    Kärcher Gulv og overflater – tørrengjøring

    Gulv og overflater – tørrengjøring

    Våre kvalitetsprodukter gjør tørr rengjøring av overflater og gulv svært enkel. Med den nyttige assistenten blir rengjøringen rask og problemfri.

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    Kärcher Gulv – våtrengjøring

    Gulv – våtrengjøring

    Det riktige utstyret for økonomisk og effektiv våtrengjøring av gulv, spesielt på områder som er vanskelig å nå med maskiner.

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    Kärcher Overflater – våtrengjøring

    Overflater – våtrengjøring

    Ergonomisk utformede produkter for manuell våtrengjøring av ulike overflater. Kjent for topp kvalitet og fremragende smussopptak.

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    Kärcher Vindusvask

    Vindusvask

    Topp kvalitet for profesjonelle. Stripefri rengjøring av glass krever ergonomisk design, sikre koblingsdeler og allsidige komponenter for trygg og kostnadseffektiv drift.

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    Kärcher Rengjøringsredskaper

    Rengjøringsredskaper

    Mer tid til viktige oppgaver: Perfekt koordinerte rengjøringsverktøy for manuell rengjøring som gir økt effektivitet og hastighet.

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    Her begynner fremtidens manuelle rengjøring

    Vi gjør ingen kompromisser. FlexoMate hjelper deg med å fullføre alle rengjøringsoppgavene dine raskere. Reduser den fysiske belastningen for medarbeiderne dine og lever på alle kundens behov med bare én rengjøringsvogn, uansett hvor varierte behovene er. Klokken tikker – hver bevegelse teller. Ta fatt på reisen til fremtiden innen manuell rengjøring nå! Oppgrader teamet ditt! Med den nye FlexoMate fra Kärcher.

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