Her begynner fremtidens manuelle rengjøring

Vi gjør ingen kompromisser. FlexoMate hjelper deg med å fullføre alle rengjøringsoppgavene dine raskere. Reduser den fysiske belastningen for medarbeiderne dine og lever på alle kundens behov med bare én rengjøringsvogn, uansett hvor varierte behovene er. Klokken tikker – hver bevegelse teller. Ta fatt på reisen til fremtiden innen manuell rengjøring nå! Oppgrader teamet ditt! Med den nye FlexoMate fra Kärcher.