Vindusvask

Topp kvalitet for profesjonelle. Stripefri rengjøring av glass krever ergonomisk design, sikre koblingsdeler og allsidige komponenter for trygg og kostnadseffektiv drift.

Kärcher Skrapere og blader

Skrapere og blader

Rent og trygt: Ergonomiske vindusskraper og blader i forskjellige varianter gjør det enkelt og sikkert å fjerne limrester.

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Kärcher Vaskere

Vaskere

Høykvalitets vasketrekk laget av ulike tekstiler – ideelt for rask rengjøring av glass og glatte overflater.

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Kärcher Håndtak til nal

Håndtak til nal

Alt under kontroll: Våre høykvalitets og ergonomiske viskerskaft sikrer at de ulike viskersporene alltid føles trygge og stabile.

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Kärcher Nalskinner og erstatningsgummi

Nalskinner og erstatningsgummi

Alt under kontroll: Profesjonelle naler laget av rustfritt stål med V-formet utskjæring og spesialformede vulkaniserte nalgummier: ekstremt elastiske og slitesterke.

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Kärcher Bøtte

Bøtte

Spesialdesignet vindusbøtte for bruk med vaskere og vindusnaler.

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Kärcher Vindusvaskesett

Vindusvaskesett

Spesialkomponerte sett med nyttige produkter for profesjonell rengjøring av glass, vinduer, solcellepaneler og vinterhager.

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Kärcher Teleskopskaft og tilbehør

Teleskopskaft og tilbehør

Trygg rengjøring fra bakken: Stabile teleskophåndtak med pålitelig festeteknologi sikrer verktøyet uten vridning.

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Kärcher