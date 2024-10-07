Vindusvask
Topp kvalitet for profesjonelle. Stripefri rengjøring av glass krever ergonomisk design, sikre koblingsdeler og allsidige komponenter for trygg og kostnadseffektiv drift.
Skrapere og blader
Rent og trygt: Ergonomiske vindusskraper og blader i forskjellige varianter gjør det enkelt og sikkert å fjerne limrester.
Vaskere
Høykvalitets vasketrekk laget av ulike tekstiler – ideelt for rask rengjøring av glass og glatte overflater.
Håndtak til nal
Alt under kontroll: Våre høykvalitets og ergonomiske viskerskaft sikrer at de ulike viskersporene alltid føles trygge og stabile.
Nalskinner og erstatningsgummi
Alt under kontroll: Profesjonelle naler laget av rustfritt stål med V-formet utskjæring og spesialformede vulkaniserte nalgummier: ekstremt elastiske og slitesterke.
Bøtte
Spesialdesignet vindusbøtte for bruk med vaskere og vindusnaler.
Vindusvaskesett
Spesialkomponerte sett med nyttige produkter for profesjonell rengjøring av glass, vinduer, solcellepaneler og vinterhager.
Teleskopskaft og tilbehør
Trygg rengjøring fra bakken: Stabile teleskophåndtak med pålitelig festeteknologi sikrer verktøyet uten vridning.