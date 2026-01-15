Gulvvasker – enkel og rask rengjøring av gulv

Vil du ha en enklere og raskere måte å vaske gulvene dine på? Vi har en gulvvasker for alle behov - om du kun skal vaske over gulvet er den slanke FC3 Trådløs det beste valget. For å få med deg støv i samme slengen velger du en FC5, mens den kraftige FC7 Trådløs er det beste valget om du vil ha alt i ett og slippe å dra frem støvsugeren først.