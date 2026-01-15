Gulvvasker – enkel og rask rengjøring av gulv
Vil du ha en enklere og raskere måte å vaske gulvene dine på? Vi har en gulvvasker for alle behov - om du kun skal vaske over gulvet er den slanke FC3 Trådløs det beste valget. For å få med deg støv i samme slengen velger du en FC5, mens den kraftige FC7 Trådløs er det beste valget om du vil ha alt i ett og slippe å dra frem støvsugeren først.
Rengjøringsmidler og tilbehør til gulvvasker
Med tilbehøret til Kärchers gulvvasker kan du tilpasse maskinen etter dine ønsker, og rengjøringsmidlene kan tilpasses etter hvilken type gulv du skal vaske. Vi har spesielle rengjøringsmidler for tre og stein, og rengjøringsmidler for ekstra pleie og beskyttelse.
Fordeler med FC7 Trådløs
Batteridrevne FC7 eliminerer den gamle regelen "støvsug først, vask senere" like lett som den eliminerer alle typer tørt og vått smuss i hverdagen. FC7 har to par ruller som roterer i motsatte retninger og etterlater gulvet skinnende rent på et blunk. Bare trykk på knappen på håndtaket for å justere vannstrømmen og rullehastigheten i henhold til egenskapene til gulvet eller kjør boost-modusen for å bli kvitt de vanskeligste flekkene. Perfekt når katastrofen inntreffer!
20% bedre vaskeresultater enn med en mopp*
Med Kärcher FC7 Trådløs gulvvasker kan du få gulvet til å skinne - og gjør det mye mer effektivt enn med en mopp. Rullene med selvrensefunksjon gjør at du vasker opp skitten og samler det i en separat tank, i stedet for å dra det utover gulvet. Maskinen etterlater veldig lite vann på gulvet, som betyr at du kan gå på gulvene igjen etter bare 2 minutter!
50% raskere vasking takket være 4 ruller*
Du kan få perfekte resultater med FC7 Trådløs gulvvasker. Den vasker bort all slags type skitt i kun ett steg, også langs kanter og i hjørner. Hår tas også lett opp med den inegrerte kammen.
Justerbare rengjøringsnivåer for ulike typer gulv og smuss
På trådløse FC7 har du 3 vaskenivåer for forskjellige gulv og ulik mengde skitt. Du kan justere hurtigheten på rullene og vannmengde kan stilles inn etter hva slags gulv du skal vaske og hvor møkkete det er (feks nivå 1 for tregulv, nivå 2 for steingulv). FC7 gulvvasker har også boost-modus for flekker som sitter ekstra godt.
Våre gulvvaskere gir deg WOW-følelsen hjemme
Gulvet er hardt - vaskingen trenger ikke være det! Gulvvask blir så mye enklere med en av våre gulvvaskemaskiner. Blant våre ulike modeller av gulvvaskere finner du alt fra den praktiske alt-i-ett gulvvaskeren til den fleksible batteridrevne gulvvaskeren. Under kan du se en oversikt over utvalget av maskiner og forskjellen på de.
FC7 Trådløs gulvvasker
Fjerner all slags skitt i ett steg
Vasking + opptak av støv + større smuler o.l.
Batteritid på ca. 45 minutter
Vasker ca. 135 m² per batteriladning
Passer til alle gulv + 2 vaskenivåer + Boost mode
Vasker helt rent i kanter og hjørner
20% bedre vaskeresultat enn med en tradisjonell mopp*
Rullene kan vaskes i maskinen på 60 °C
Enkel rengjøring av maskinen
Kan enkelt manøvres under møbler
4-roller drive
Står av seg selv
FC5 Trådløs gulvvasker
Fjerner støv og søl
Vasking + opptak av støv
Batteritid på ca. 20 minutter
Vasker ca. 60 m² per batteriladning
Passer til alle gulv
Vasker helt rent i kanter og hjørner
20% bedre vaskeresultat enn med en tradisjonell mopp*
Rullene kan vaskes i maskinen på 60 °C
EWM Elektrisk mopp
Fjerner søl og flekker
Vasking
Batteritid på ca. 20 minutter
Vasker ca. 60 m² per batteriladning
Passer til alle gulv
Vasker helt rent i kanter og hjørner
20% bedre vaskeresultat enn med en tradisjonell mopp*
Rullene kan vaskes i maskinen på 60 °C
Kan brukes på alle harde gulv
Alle våre gulvvaskere kan brukes på alle harde gulv (stein, fliser, parkett, laminat, vinyl, m.m.) fordi det etterlater minimalt med fukt.
Uanstrengt rengjøring av gulvet
Du slipper å skrubbe manuelt, våre gulvvaskere rengjør med 500 omdreininger i minuttet. Du trenger ikke vri opp skitne kluter og bære rundt på en bøtte.
Helt rent i hjørner og kanter
Gulvvaskerne sikrer meget gode rengjøringsresultater i hjørner og langs kanter.
Spørsmål gulvvasker
* Gulvvaskeren fra Kärcher oppnår opptil 20% bedre rengjøringsresultat enn en tradisjonell mopp med klut i testkategorien "Vasking". Henviser til gjennomsnittlige testresultater for rengjøringseffektivitet, smussoppsamling og kantrengjøring.
** Med FC 7 trådløs kan du oppnå en tidsbesparelse på opptil 50%, siden vanlig husholdningsskitt kan fjernes fra gulvet i ett trinn, og fjerner behovet for å støvsuge før det vaskes.
*** Ved rengjøring av et areal på 60 m² bruker FC 7 trådløs (forbruk: 0,4 l) opptil 90% mindre vann sammenlignet med en tradisjonell mopp og bøtte fylt med 5 liter vann (forbruk: 5,0 l).