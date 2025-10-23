terrassebørste

Med en terrassebørste får du et svært jevnt rengjøringsresultat og du kan du rengjøre enkelt og effektivt uten høytrykkspyler. Velg en batteridrevet om du ikke har tilgang på strømuttak eller en med ledning om du vil slippe å lade. Ellers er det bare å koble på hageslangen. Vannmengden kan justeres etter mengde skitt som skal fjernes.