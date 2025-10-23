terrassebørste
Med en terrassebørste får du et svært jevnt rengjøringsresultat og du kan du rengjøre enkelt og effektivt uten høytrykkspyler. Velg en batteridrevet om du ikke har tilgang på strømuttak eller en med ledning om du vil slippe å lade. Ellers er det bare å koble på hageslangen. Vannmengden kan justeres etter mengde skitt som skal fjernes.
Effektiv og jevn rengjøring
Den innovative børsteteknologien og materialet på børstehåret gir et jevnt rengjøringsresultat.
Justering av vannmengde
Vannmengden justeres etter mengde skitt som skal fjernes for å ikke bruke unødig bruk av vann.
Rengjøring helt ut i kantene
De roterende børstene kommer godt til langs kanter og hjørner.
Ergonomisk arbeidsposisjon
Terrassebørstene er designet med tanke på ergonomi, slik at det alltid skal være mulig å opprettholde en stående arbeidsposisjon uansett høyde.
Alle overflater
Kan brukes til å rengjøre alle harde overflater kun ved å bytte ut busten på børsten. Det er egne børster til rengjøring på f.eks. steinoverflater.
Effektiv og jevn terrasserengjøring
Fjerner grundig og jevnt fastsittende skitt takket være sine roterende børster, justerbar vannmengde og sin kraftige motor.
Børstene som er inkludert er perfekte for rengjøring av tregulvbelegg på utearealer. Børster for rengjøring av glatte steinoverflater er tilgjengelig som tilbehør.