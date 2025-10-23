terrassebørste

Med en terrassebørste får du et svært jevnt rengjøringsresultat og du kan du rengjøre enkelt og effektivt uten høytrykkspyler. Velg en batteridrevet om du ikke har tilgang på strømuttak eller en med ledning om du vil slippe å lade. Ellers er det bare å koble på hageslangen. Vannmengden kan justeres etter mengde skitt som skal fjernes.

Kärcher
Patio cleaner application rooftop

Effektiv og jevn rengjøring

Den innovative børsteteknologien og materialet på børstehåret gir et jevnt rengjøringsresultat. 

Patio cleaner application water

Justering av vannmengde

Vannmengden justeres etter mengde skitt som skal fjernes for å ikke bruke unødig bruk av vann.

Patio cleaner edge cleaning

Rengjøring helt ut i kantene

De roterende børstene kommer godt til langs kanter og hjørner.

patio cleaner ergonomic

Ergonomisk arbeidsposisjon

Terrassebørstene er designet med tanke på ergonomi, slik at det alltid skal være mulig å opprettholde en stående arbeidsposisjon uansett høyde. 

Patio cleaner stone application

Alle overflater

Kan brukes til å rengjøre alle harde overflater kun ved å bytte ut busten på børsten. Det er egne børster til rengjøring på f.eks. steinoverflater. 

Effektiv og jevn terrasserengjøring

Fjerner grundig og jevnt fastsittende skitt takket være sine roterende børster, justerbar vannmengde og sin kraftige motor. 

Børstene som er inkludert er perfekte for rengjøring av tregulvbelegg på utearealer. Børster for rengjøring av glatte steinoverflater er tilgjengelig som tilbehør.

 

 

 