Kärcher Battery Power batteriplattform

Oppdag vår Real Time Teknologi som aldri vil svikte deg

Få tilbake WOW-faktoren med Kärcher batteridrevne verktøy! Utenfor dørene til ditt hjem kan du være hageeieren som tar kontroll over ugress og holder hagen din i god stand. Med kraftige batteridrevne Kärcher verktøy kan du enkelt ta hånd om vedlikeholdet. Med Real Time Technology har du alltid oversikt over hvor lenge batteriet varer. Gjør plenpleie, hekkeklipping og trefelling til en enkel oppgave.

Vår unike Kärcher Real Time Technology gir deg nøyaktig informasjon om driftsstatus og ladingsnivå både mens batteriet lader og mens du jobber. Du kan stole på pålitelige og effektive resultater.