Kärcher Battery Power batteriplattform
Ingen strømtilkobling i utendørsområdet ditt? Ønsker du å unngå rot av kabler i hagen din? Ikke noe problem med batteridrevne hageverktøy og rengjøringsenheter som bruker det utskiftbare Kärcher Battery Power batterisystemet. Takket være to forskjellige batteriplattformer (18 V eller 36 V), kan vi tilby deg riktig enhet for enhver ytelsesbehov og bruksområde. Maksimal fleksibilitet med pålitelig Kärcher-kvalitet.
18 V Kärcher Battery Power
Kärcher Battery Power er en praktisk og kompakt batteriplattform med 18 V. Den er ideell for vedlikehold og rengjøring av små til mellomstore hager og utendørsområder. Plattformen inkluderer 18 V utskiftbare batterier med kapasiteter på 2,5 Ah og 5,0 Ah. Det beste er at alle 18 V batterier kan brukes i alle 18 V enheter. Enten du trenger en batteridrevet gressklipper, grovstøvsuger eller ugressfjerner, kan du enkelt bytte batteri og bruke dem fleksibelt når som helst. Kärcher Battery Power gir deg bekvemmelighet og effektivitet i hagearbeidet ditt.
36 V Kärcher Battery Power
For store hager og områder kan du stole på 36 V Kärcher Battery Power batteriplattform, som tilbyr kraftige enheter innen ulike kategorier for rengjøring og hagearbeid. Enheter på denne plattformen er kompatible med 36 V Kärcher Battery Power-batteriene (2,5 Ah eller 5,0 Ah). Disse batteriene kan brukes til å drive Kärcher batterienheter som løvblåsere, høytrykksspylere eller hekksakser. Oppnå maksimal fleksibilitet, mobilitet og kraft med den høyeste standaren.
Produkter med 18 V
Produkter med 36 V
Batteri og ladere
Oppdag vår Real Time Teknologi som aldri vil svikte deg
Få tilbake WOW-faktoren med Kärcher batteridrevne verktøy! Utenfor dørene til ditt hjem kan du være hageeieren som tar kontroll over ugress og holder hagen din i god stand. Med kraftige batteridrevne Kärcher verktøy kan du enkelt ta hånd om vedlikeholdet. Med Real Time Technology har du alltid oversikt over hvor lenge batteriet varer. Gjør plenpleie, hekkeklipping og trefelling til en enkel oppgave.
Vår unike Kärcher Real Time Technology gir deg nøyaktig informasjon om driftsstatus og ladingsnivå både mens batteriet lader og mens du jobber. Du kan stole på pålitelige og effektive resultater.
Gjenværende driftstid i minutter
Brukerne får kontinuerlig oppdatert informasjon om gjenværende driftstid under bruk og vet derfor nøyaktig når batteriet må byttes eller lades, ned til minuttet. Driftstiden tilpasses den spesifikke enheten.
Batterikapasiteten som prosent
Batterikapasiteten kan enkelt avleses med et kjapt blikk.
Gjenværende ladetid i minutter
Den gjenværende ladetiden vises på skjermen under ladeprosessen. Dette sikrer at brukerne kan vite nøyaktig når de kan begynne å jobbe igjen.