Vanningssystemer

Kärcher har et omfattende utvalg av vanningsutstyr, og produktene er utviklet for å fungere perfekt sammen med naturens ressurser. Dette sikrer at vannet anvendes på den mest effektive og økonomiske måten. Ny teknologi og presise sensorer gjør så plantene er forsynt med akkurat den mengden vann de trenger for å vokse. For å få frem den naturlige skjønnheten i hagen din, har Kärcher strålepistoler, slangekoblinger, vanningstimere, pumper, vanningspistoler, slangetilkoblingssystemer og spredere.

Kärcher Automatisk vanning

Automatisk vanning

Selv når du er på ferie trenger du ikke tenke på hagen din. Vanntimerene fra Kärcher regulerer vannmengden presist i samsvar med de valgte innstillingene.

Kärcher Kärcher Rain System™

Kärcher Rain System

Kärcher Rain System® sklir perfekt inn i hagen blant busker, hekker og blomsterbed. Vannet leveres kun til de områdene som trenger det, og gjør vanningsprosessen mer miljøvennlig.

Kärcher Munnstykker og vanningsredskaper

Munnstykker og vanningsredskaper

Kärchers hageslanger og lanser imponerer med sitt ergonomiske design og høye betjeningskomfort.

Kärcher Spredere

Spredere

Blant vårt store utvalg av sirkulære spredere, vil du alltid finne den riktige løsningen til enhver hage, uansett størrelse og helling.

Kärcher Slangekoblinger

Slangekoblinger

Kärcher tilbyr riktige slangekoblinger for alle tilgjengelige klikksystemer og standard hageslanger.

Kärcher Hageslanger

Hageslanger

Kärcher hageslanger er fleksible, robuste og er motstandsdyktig mot knekk. Så ingenting står i veien for å pleie hagen!

Kärcher Slangelagring

Slangelagring

Alltid ryddig, alltid klar til bruk: Med Kärchers slangebokser, slangetralle, slangetromler og slangeoppheng blir vanning av hele hagen raskt og enkelt.

Bruksområder

Oppdag de mange bruksområdene til hageproduktene våre.

Med miljøet i tankene

Kombinasjonen av Kärchers intelligente og effektive teknologi og produkter som er designet for å fungere perfekt sammen, gir deg muligheten til å bruke naturressursene på en ansvarlig måte. Kärcher viser at vi tar ansvar for miljøet ved å utvide eco!ogic-sortimentet med hageprodukter. Spesielt viktig i denne sammenhengen er at vi har fjernet hvilemodusen og lagt til et svært effektivt vanningsstyresystem.

Spar energi

Kvalitetspumpene fra Kärcher er holdbare og brukervennlige, og er derfor ideelle til bruk med alternative vannkilder. Pumpene slår seg på og av automatisk etter behov. Flertrinnspumpene gir økt kraft og effektivitet samt lavere støynivå. De har samme pumpeytelse som tradisjonelle innsprøytningspumper, med 30 prosent lavere strømforbruk. eco!ogic-modellene med 0-wattsforbruk i hvilemodus, er enda mer økonomiske.

Spar vann

Den nye vanningstimeren SensoTimer med radiostyrte fuktighetssensorer sørger for at hagen din vannes på en intelligent og effektiv måte. Informasjon om fuktighetsnivået i jorden overføres hvert 30. minutt, og vanningssystemet starter kun når det er nødvendig. For å unngå unødvendig vanning måler sensoren fuktighetsnivået i bakkehøyde. Takket være eco!ogic-funksjonen kan vanningen om ønskelig utsettes, slik at du sparer enda mer vann.

Ansvarlig materialvalg

Kärcher legger stor vekt på miljøvennlig materialvalg, og unngår å bruke stoffer som ftalat og tungmetaller som er skadelige for miljø og helse. Kvalitetsslangene Kärcher PrimoFlex® er robuste, fleksible og motstandsdyktige mot knekk.

Maksimal effektivitet

Det nye Kärcher Rain System® innretter seg etter plantenes behov og går i ett med hekker, busker, grønnsaks- og blomsterbed. Vannet forsynes til de stedene som trenger det, uten sløsing, noe som gjør systemet både miljø- og budsjettvennlig. Det konstante trykket gjør at vannet blir jevnt fordelt, selv med en slangelengde på 50 meter. Du kan regulere vannmengden etter dine behov.

