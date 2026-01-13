Vanningssystemer

Kärcher har et omfattende utvalg av vanningsutstyr, og produktene er utviklet for å fungere perfekt sammen med naturens ressurser. Dette sikrer at vannet anvendes på den mest effektive og økonomiske måten. Ny teknologi og presise sensorer gjør så plantene er forsynt med akkurat den mengden vann de trenger for å vokse. For å få frem den naturlige skjønnheten i hagen din, har Kärcher strålepistoler, slangekoblinger, vanningstimere, pumper, vanningspistoler, slangetilkoblingssystemer og spredere.