Vanningssystemer
Kärcher har et omfattende utvalg av vanningsutstyr, og produktene er utviklet for å fungere perfekt sammen med naturens ressurser. Dette sikrer at vannet anvendes på den mest effektive og økonomiske måten. Ny teknologi og presise sensorer gjør så plantene er forsynt med akkurat den mengden vann de trenger for å vokse. For å få frem den naturlige skjønnheten i hagen din, har Kärcher strålepistoler, slangekoblinger, vanningstimere, pumper, vanningspistoler, slangetilkoblingssystemer og spredere.
Automatisk vanning
Selv når du er på ferie trenger du ikke tenke på hagen din. Vanntimerene fra Kärcher regulerer vannmengden presist i samsvar med de valgte innstillingene.
Kärcher Rain System™
Kärcher Rain System® sklir perfekt inn i hagen blant busker, hekker og blomsterbed. Vannet leveres kun til de områdene som trenger det, og gjør vanningsprosessen mer miljøvennlig.
Munnstykker og vanningsredskaper
Kärchers hageslanger og lanser imponerer med sitt ergonomiske design og høye betjeningskomfort.
Spredere
Blant vårt store utvalg av sirkulære spredere, vil du alltid finne den riktige løsningen til enhver hage, uansett størrelse og helling.
Slangekoblinger
Kärcher tilbyr riktige slangekoblinger for alle tilgjengelige klikksystemer og standard hageslanger.
Hageslanger
Kärcher hageslanger er fleksible, robuste og er motstandsdyktig mot knekk. Så ingenting står i veien for å pleie hagen!
Slangelagring
Alltid ryddig, alltid klar til bruk: Med Kärchers slangebokser, slangetralle, slangetromler og slangeoppheng blir vanning av hele hagen raskt og enkelt.
Bruksområder
Oppdag de mange bruksområdene til hageproduktene våre.
Med miljøet i tankene
Kombinasjonen av Kärchers intelligente og effektive teknologi og produkter som er designet for å fungere perfekt sammen, gir deg muligheten til å bruke naturressursene på en ansvarlig måte. Kärcher viser at vi tar ansvar for miljøet ved å utvide eco!ogic-sortimentet med hageprodukter. Spesielt viktig i denne sammenhengen er at vi har fjernet hvilemodusen og lagt til et svært effektivt vanningsstyresystem.
Spar energi
Kvalitetspumpene fra Kärcher er holdbare og brukervennlige, og er derfor ideelle til bruk med alternative vannkilder. Pumpene slår seg på og av automatisk etter behov. Flertrinnspumpene gir økt kraft og effektivitet samt lavere støynivå. De har samme pumpeytelse som tradisjonelle innsprøytningspumper, med 30 prosent lavere strømforbruk. eco!ogic-modellene med 0-wattsforbruk i hvilemodus, er enda mer økonomiske.
Spar vann
Den nye vanningstimeren SensoTimer med radiostyrte fuktighetssensorer sørger for at hagen din vannes på en intelligent og effektiv måte. Informasjon om fuktighetsnivået i jorden overføres hvert 30. minutt, og vanningssystemet starter kun når det er nødvendig. For å unngå unødvendig vanning måler sensoren fuktighetsnivået i bakkehøyde. Takket være eco!ogic-funksjonen kan vanningen om ønskelig utsettes, slik at du sparer enda mer vann.
Ansvarlig materialvalg
Kärcher legger stor vekt på miljøvennlig materialvalg, og unngår å bruke stoffer som ftalat og tungmetaller som er skadelige for miljø og helse. Kvalitetsslangene Kärcher PrimoFlex® er robuste, fleksible og motstandsdyktige mot knekk.
Maksimal effektivitet
Det nye Kärcher Rain System® innretter seg etter plantenes behov og går i ett med hekker, busker, grønnsaks- og blomsterbed. Vannet forsynes til de stedene som trenger det, uten sløsing, noe som gjør systemet både miljø- og budsjettvennlig. Det konstante trykket gjør at vannet blir jevnt fordelt, selv med en slangelengde på 50 meter. Du kan regulere vannmengden etter dine behov.
Vanntilførsel fra alternative kilder
Regulerer vannmengden
Transporterer riktig vannmengde
Ingen unødig bruk av vann
Videoer
Vil du lære mer om Kärchers vanningssystemer?
Klikk på miniatyrbildet for å se utstyret i bruk.