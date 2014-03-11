Vannautomater
Vil du ha en vannautomat på kontoret? Med Kärchers konfigurerbare vannautomater kan du tilby ansatte, kunder og besøkende velsmakende vann av ypperste kvalitet. Konfigureringsskonseptet gir alle kunder muligheten til å sette sammen sin vannautomat slik de vil. Velg modell (frittstående eller bordmodell), vanntype, avkjølingseffekt, filtrerings- og hygienekonsept, farge og elektronikkpakke.
Våre vannautomater
Med Kärchers konfigurerbare WPD-modeller har Kärcher redefinert moderne vannautomater. Basismodellen er utstyrt med knapper som brukeren selv kan merke, mens den avanserte modellen er utstyrt med fargeskjerm.
- Perfekt form og funksjonalitet
Tiltalende design og materialer som er enkle å rengjøre er bare to av egenskapene ved våre konfigurerbare WPD-vanndispenserne. Frontpanelet kan tilpasses firmaprofilen eller brukes som reklameplass.
- Én berøring - seks valg
Som standard har WPD-modellene avkjølt og romtemperert vann. Om du ønsker kan du også få vann med kullsyre (normal eller redusert mengde), varmt eller ekstra varmt vann. WPDs spesielle luftblander er plassert på utgangsventilen, og sørger for en kraftig og jevn vannstrøm uten sprut.
- Varmtvann med et knappetrykk
WPD kan produsere varmtvann med et knappetrykk. Vannautomaten produserer kun den mengden varmtvann som trengs. Denne innovative funksjonen reduserer energiforbruket betraktelig.
- Ubegrenset tilgang til rent vann
WPD kobles direkte til vannrørene og kan derfor levere ubegrenset mengde vann. Dispenseren kan fylle opptil 30 cm høye krus og glass.
- Ikke en dråpe til spille
Dryppbrettet er utstyrt med overløpssikring. Dryppkaret kan kobles til en beholder i automatens sokkel, eller direkte til avløpssystemet hvis mulig, slik at du slipper å tømme beholderen for hånd.
- Alltid klar med koppen
Koppdispenseren i sokkelen sørger for at du alltid har en kopp for hånden. Bruk gjerne Kärchers tilpassede plastkrus og kopper til varm drikke.
- Frittstående eller bordmodell?
En WPD bordmodell kan gjøres om til frittstående modell ved å montere den på en sokkel. Sokkelen har nok plass til en stor CO2-flaske (10 kg), en tank til avløpsvann, eller et ekstra kjøleelement (WPD 600-modellen).
Din WPD vannautonat gir deg drikkevannet du ønsker
Den konfigurerbare WPD-vannautomaten gir deg flere innstillinger å velge mellom. Nyt deilig vann akkurat slik du vil ha det.
Avkjøling etter behov
Du kan velge mellom tre ulike WPD modeller av WPD. WPD 100 er beregnet for opptil 50 personer, WPD 200 for opptil 100 personer, og WPD 600 for over 100 personer.
Effektive filterkombinasjoner
Sett sammen filterpakken etter dine behov. Du kan velge mellom følgende filtertyper: Active-Pure, Hy-Protect, Hy-Pure og UV-Protect.
Flere typer vann
Avhengig av elektronikkpakke kan vanndispenseren gi opptil seks forskjellige typer vann: romtemperert, avkjølt, avkjølt tilsatt redusert eller normal mengde kullsyre, varmt og ekstra varmt.
Presis tilmåling
Vannet kan tappes i tre tilmålte mengder: velg S for liten, L for mellomstor og XL for stor kopp.
Egendesignet frontpanel
Glassplaten kan leveres med plastbakgrunn designet etter kundens ønske, f.eks. i bedriftens farger, eller den kan brukes som reklameplass.
Hurtigdiagnostikk
Kärcher Fleet Services har satt opp M2M-kommunikasjon (maskin-til-maskin) som muliggjør direkte kommunikasjon mellom WPD og din PC eller smarttelefon. Dermed kan du reagere raskt på eventuelle problemer, og ekstra vedlikeholdsarbeid kan unngås.
Nyt rent vann
Vann er grunnlaget for alt liv og har en rekke funksjoner i kroppen vår. Vann er kalorifritt, stimulerer fettforbrenningen og bidrar til velvære og god helse. Det er bevist at regelmessig inntak av rent vann virker helsefremmende og forbedrer konsentrasjonen, prestasjonene og velværet.
Uten vann stopper alt
Menneskekroppen består av cirka 60 prosent vann. Vann forsyner cellene våre med livsviktige næringsstoffer, vitaminer, salter og mineraler, og fjerner avfallsprodukter fra stoffskiftet. Et dehydreringsnivå på bare 2 prosent er nok til å skape en merkbar reduksjon av fysiske og mentale prestasjoner, og kan føre til problemer som hodepine, tretthet og konsentrasjonssvikt.
Lytt til kroppen din
Ifølge Verdens helseorganisasjon bør vi drikke to til tre liter vann per dag for å holde oss aktive og friske. De som stadig tyr til annen drikke, for eksempel jus, brus eller kaffe som tørstedrikk, får i seg for mye av både syrer, sukker, koffein og flere andre stoffer. Rent vann, derimot, er kalorifritt og stimulerer fettforbrenningen, og en Kärcher vanndispenser gir deg vann som ganske enkelt smaker herlig.
Fyll på med energi
Med en WPD-vanndispenser fra Kärcher kan du nyte denne sunne forfriskningen raskt og enkelt. Maskinen er koblet direkte til drikkevannsnettet og gir deg friskt vann med et trykk. Alle mineraler som forekommer naturlig i vannet, er bevart.
Den riktige løsningen for ethvert behov
Våre vannautomater er enkle å koble til, tar liten plass og gir lave drifts- og energikostnader. Du trenger ingen lagerplass til tomflasker. De konfigurerbare vanndispenserne WPD 100, WPD 200 og WPD 600 gir ansatte, kunder og besøkende vann av beste kvalitet til lave kostnader.
Bedrifter og kontorer
Friskt vann og friske ideer – for alle som vil få mest mulig ut av arbeidsdagen.
Butikker og kjøpesentre
Med en WPD vannautomat kan du tilby kundene en liten forfriskende oase som gjør butikken til et velkomment sted.
Lager og produksjonslokaler
Vann gir de ansatte energi og holder flyten i produksjonen.
Helsesektoren
Vann gir bedre helse, og et forfriskende glass rent vann forkorter tiden på venterommet.
Offentlige institusjoner
Tilbud om friskt vann hører med i moderne kundebehandling. På skoler og offentlige steder hvor det er stor trafikk er WPD den perfekte kilden til rent og friskt vann.
Hoteller
Følg trenden med å tilby vann både til maten og i resepsjonen.
Restauranter og kantiner
WPD 600 leverer tilstrekkelig med vann på steder med stor etterspørsel,og er dermed perfekt til restauranter, kantiner og cateringområder.
Strømsparemodus
Den innovative strømsparemodusen til WPD 100, 200 og 600 varmer opp nøyaktig mengde vann når du trykker på displayet, og sørger dermed for svært lavt strømforbruk. Når det ikke brukes kaldtvann på en stund, går det med svært lite energi til å holde det avkjølt.
eco!efficiency – hvilemodus
Hvilemodusen lar brukerne velge individuelle brukstider for hver vanndispenser, slik at maskinen bruker minimalt med strøm når den ikke er i bruk (<0,5 watt), for eksempel i helgene. Dermed oppfyller den kravene i det gjeldende ErP-direktivet.
Kvalitet utgjør forskjellen
Hva kan vel være bedre enn ypperlig kvalitet? Kärcher-kvalitet. Hva gjør Kärcher til verdens ledende varemerke innen rengjøringsteknologi? Gode ideer, optimale materialvalg, presise produksjonsprosesser, kompromissløs kvalitetskontroll og moderne service og tjenester. Våre konfigurerbare WPD vanndispensere er kvalitetsstemplet «Engineered by Kärcher. Made in Germany.»
Med blikk for fremtiden
Vi må gjøre endrigner for å skape en bærekraftig fremtid. Bærekraftighet har i mange år vært forankret i Kärchers målsettinger. Vi er opptatt av ansvarlig bedriftsadferd som verner om både mennesker og miljø.