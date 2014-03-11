Vannautomater

Lytt til kroppen din

Ifølge Verdens helseorganisasjon bør vi drikke to til tre liter vann per dag for å holde oss aktive og friske. De som stadig tyr til annen drikke, for eksempel jus, brus eller kaffe som tørstedrikk, får i seg for mye av både syrer, sukker, koffein og flere andre stoffer. Rent vann, derimot, er kalorifritt og stimulerer fettforbrenningen, og en Kärcher vanndispenser gir deg vann som ganske enkelt smaker herlig.