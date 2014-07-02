Sikkerhet er et spørsmål om Tact

Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte medarbeidere i byggebransjen fra farene ved fint støv. Derfor har vi utviklet en serie med støvsugere som fjerner våt og tørt smuss og støv – med muligheten til å støvsuge direkte ved støvkilden takket være avsug av spon og støv. Vi har gått enda et trinn videre med den siste generasjonen av våtstøvsugere i Tact H- og M-klassen.

Hva står «Tact» for? Triggered air cleaning technology

Takket være flere funksjoner som det nye sensorkontrollerte automatiske filterrengjøringssystemet vårt (Tact), oppdager industrielle støvsugere og tørrstøvsugere fra Kärcher, når det flatfilteret trenger rengjøring. Deretter reverseres luftstrømmen og blåser luft gjennom filteret. Som et resultat kan brukeren arbeide uten å miste sugekraft og uten avbrudd. Dette revolusjonerende systemet gjør at store mengder støv kan støvsuges uten manuell filterrengjøring, samtidig som det reduserer støynivået betydelig for mindre mengder støv.

Takket være den svært effektive filterrengjøringen er de kraftige Tact-støvsugerne perfekt til både vanlige og farlige støvtyper. Filtrene har en uovertruffen levetid – de må først byttes etter støvsuging av 180 kg med fint støv (mineralstøv i klasse A). Du kan dermed arbeide i lange perioder uten avbrudd med konstant sugekraft, samtidig som du får bedre beskyttelse mot fint støv.