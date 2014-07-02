VÅTSTØVSUGERE
Uunnværlige rengjøringsløsninger: Kärcher våt- og tørrstøvsugere. Oppdag den ultimate effektiviteten og allsidigheten med en våtstøvsuger fra Kärcher. Det spiller ingen rolle om det er tørt-, fuktig- eller vått smuss, den rette maskinen fra Kärcher håndterer alt. Du kan selvfølgelig bruke støvsugeren bare til våtstøvsuging eller bare til tørrstøvsuging også. Med en våtstøvsuger kan du stole på at du får grundige rengjøringsresultater og en problemfri rengjøringsopplevelse. Oppdag våre våtstøvsugere her, og finn en som passer for deg og ditt behov.
Profesjonelle våtstøvsugere, utviklet for kommersiell bruk
NT Tact-støvsugere er utviklet for de mest krevende bruksområdene innen industri og handel, og gjør det daglige arbeidet ditt enklere med maksimal kraft. Selvrensende filtersystem til industristøvsugere sørger for langvarig sugeevne, selv for store mengder fint støv.
De kommersielle støvsugerne i Ap-serien, er universelle støvsugere som fjerner smuss, enten det er tørt, fuktig eller vått. De er for eksempel perfekt til alle rengjøringsoppgaver i bilindustrien.
De robuste standardstøvsugerne scorer høyt på holdbarhet og brukervennlighet. Standardmaskinene brukes oftest til å støvsuge væsker innen renhold av bygninger, samt i hotell- og restaurantnæringen.
Spesialstøvsugerne våre er ofte skreddersydde løsninger til spesielle bruksområder. Dette gjelder for eksempel støvsugere med innebygde lensepumper for brannvesenet, byggfirmaer og eiendomsdrift, samt støvsugerne våre til bakerier.
Sikkerhetsstøvsugerne sørger for at helsen ivaretas når brukeren utsettes for inhalerbart støv i støvklasse M eller helsefarlig støv i støvklasse H. Porteføljen vår omfatter også NT-støvsugere for eksplosjonsfarlige miljøer (sone 22).
Hva er en våt- og tørrstøvsuger?
Våt- og tørrstøvsugere er maskiner for handelsnæringen og industrien, samt hotell- og restaurantnæringen. De fjerner både tørr og fuktig smuss, inkludert væsker. Kommersielle våt- og tørrstøvsugere er uunnværlige for å fjerne grovt og fint støv. De er spesielt egnet til allsidig rengjøringsarbeid på byggeplasser eller i verksteder.
De utklasserer vanlige tørrstøvsugere både til privat og kommersiell bruk, enten de brukes til væsker eller store mengder fint støv, hovedsaklig med tanke på type og mengde smuss de kan rengjøre. I tillegg oppfyller beholderne, hjulene, strømkabler osv. kravene til daglig bruk under krevende betingelser.
Hvilken våtstøvsuger er riktig for meg?
Tact-Klasse
Kärchers våt- og tørrstøvsugere er utstyrt med det patenterte automatiske filterrensesystemet Tact, for kontinuerlig drift med konstant høy sugekraft, selv ved håndtering av store mengder fint støv. Filteret renser seg selv med kraftig oppvirvling av luft. Våre støvsugere med Tact-system oppfyller de høye kravene til brukervennlighet på byggeplasser, i verksteder m.m.
Ap-Klasse
De sterke allroundstøvsugerne i Ap-klassen fjerner flytende og fuktig smuss, samt middels fint støv. Takket være halvautomatisk filterrengjøring forblir filteret rent og sugeeffekten høy. For lange og effektive arbeidsøkter.
Standardklasse
Våt- og tørrstøvsugere i standardklassen er designet for håndtering av grov smuss og store mengder væske. Dette er svært robuste, solide og brukervennlige maskiner beregnet for daglig profesjonell bruk, og velegnet for leverandører av rengjøring- og vedlikeholdstjenester.
Sikkerhetsklassifiserte støvsugere
Sikkerhetsklassifiserte støvsugere fra Kärcher eliminerer helsefarlig støv, og beskytter brukere som blir utsatt for respirabelt støv eller annet helsefarlig støv som asbeststøv.
Spesialstøvsugere
Kärcher leverer spesialutstyr for bakere og brannvesen som har behov for varmebestandige enheter. Disse våt- og tørrsugerne har varmebestandig tilbehør og avtappingspumpe med moderne sikkerhetssystemer.
Støvsugere til fint støv, med filterrengjøring
Den beste kvaliteten oppstår ikke ved en tilfeldighet – det krever hardt arbeid. På byggeplasser og i verksteder dannes det store mengder tørt støv og sagspon, og materialrester faller på gulvet og kan bli sittende fast i maskiner. Støvsugerne våre til tørt støv, er laget spesielt for slike forhold. Tact-filteret gjør det mulig å støvsuge store mengder fint støv uten filterpose. Det gjør at hele støvsugerbeholderen kan brukes, og du får heller ikke utgifter til filterposer. Sugekraften er konstant høy, slik at du kan arbeide effektivt uten avbrudd – både når du støvsuger direkte på elektroverktøyene og når du fjerner støv som har samlet seg.
Støvsugerne i Ap-klassen er laget med halvautomatisk filterrengjøring for små til middels store mengder fint støv. De er selvfølgelig også utmerkede til å håndtere grovere smuss og væsker, og er slik ekte allround-maskiner.
Våtstøvsugere
Det er vanskelig å fjerne store mengder med væske uten en våtstøvsuger. Fuktighet skader gulvene og kan føre til ulykker på grunn av sklifaren. Disse utfordringene er lette å håndtere med en våtstøvsuger. Alle våt- og tørrstøvsugerne våre fjerner små og store væskemengder raskt og pålitelig. Du kan bruker dem til alt fra grundig rengjøring av gulv til fjerning av væskesøl. Hvis du hovedsakelig trenger en maskin til våtstøvsuging, er standardstøvsugerne våre et godt valg for deg.
Sikkerhetsstøvsugere fjerner enkelt skadelig materiale
En sikkerhetsstøvsuger gir deg trygghet og god nattesøvn. Disse støvsugerne kan brukes til å støvsuge farlig smuss på riktig måte. Hvis du arbeider i et miljø med inhalerbart støv, er i kontakt med kreftfremkallende materiale eller må håndtere asbest, er en sikkerhetsstøvsuger fra Kärcher løsningen som lar deg arbeide på en bærekraftig og trygg måte. Sertifisert, flatfilter for støvklasse H holder det støvsugde materialet der det skal være – inne i støvsugeren. Tact-filteret lar deg støvsuge over lange tidsperioder med høy sugekraft. Når du kan støvsuge farlig materiale på en enkel og trygg måte, kan du konsentrere deg om arbeidet ditt.
Hvordan fungerer en våt- og tørrstøvsuger fra Kärcher?
For å håndtere de krevende behovene til brukere på byggeplasser, i verksteder og industrien, har våt- og tørrstøvsugerne fra Kärcher, forskjellige funksjonsprinsipper avhengig av smusstypen de skal håndtere.
Vi skiller mellom tørr og våt smuss, der den spesifikke sammensetningen av smusset spiller en viktig rolle. Består smusset av grove korn eller fine støvkorn? Har smusset en lav eller høy viskositet? Vi har våt- og tørrstøvsugere som passer til smuss av alle typer, fra fast til flytende.
Slik fungerer støvsugerne på våt smuss
Med en våtstøvsuger transporteres væsken inn i beholderen via en sugeslange takket være undertrykket som vakuumviften skaper i beholderen. For å hindre væsken fra å nå viften ved en eventuell overfylling, avbryter et mekanisk flottørsystem luftstrømmen ved at flottøren blokkerer sugekanalen, eller en elektronisk stoppfunksjon stenger av støvsugeren.
Mekaniske flottørsystemer
Når væskenivået i beholderen øker, dytter systemet flottøren oppover til den blokkerer sugekanalen. Slik hindres viften fra å bli oversvømmet.
Elektroniske flottørsystemer
Når væsken i beholderen kommer i kontakt med de elektrisk ledende kontaktene, slås maskinen av for å hindre overfylling.
Slik fungerer støvsugerne på tørt smuss
Når du bruker en av våre støvsugere på tørt smuss dannes det et undertrykk i beholderen med vakuumviften, som trekker støv inn i beholderen via slangen. Som et resultat separeres eller filtreres smuss gjennom et flat-, lomme- eller patronfilter. Over tid vil støv tette igjen filteret og redusere sugekraften. For å hindre dette har vi modeller som rengjør filteret halvautomatisk eller helautomatisk. I et kort øyeblikk genereres det en luftstrøm gjennom filteret fra den rene siden, som rengjør filteret. Takket være designet på sugeslageuttaket på beholderen, roteres smusset og tunge, grove partikler faller til bunnen av beholderen.
Hva er fordelene ved halvautomatisk eller helautomatisk filterrengjøring?
Ved støvsuging av støv uten en filterpose, må filteret rengjøres regelmessig for å minimere tap av sugekraft. Mange støvsugere har integrert filterrengjøring som gjør dette på en praktisk måte.
Fordeler ved automatisk filterrengjøring
- Konstant høy sugekraft
- Trenger ikke fjerne filteret
- Ingen kontakt med smusset
- Slipper å puste inn støv ved rengjøring av filter
- Ingen fysisk slitasje, f.eks. ved å måtte banke løst smuss
- Innsparing på arbeidstiden
- Færre tilfeller av feilbruk
- Kostnadsbesparende siden det ikke er noen utgifter til filterposer
- Kan bruke hele beholdervolumet (i motsetning til bruk med en filterpose)
- Dette betyr at beholderen ikke må tømmes så ofte
AP
Alle bruksområder
Med halvautomatisk Ap-filterrengjøring kan brukeren bestemme rengjøringsintervallene selv. For å gjøre dette trykker du raskt på knappen tre ganger etter hverandre mens maskinen er slått på. Sørg for at sugeslangeuttaket er stengt (kraftig rengjøring).
Tact støvklasse L
Triggered air cleaning technology (TACT)
Filterrengjøringssystem
For maskiner i støvklasse L kan intervallene for automatisk filterrengjøring stilles inn i to nivåer. For MIN-innstillingen (3) skjer rengjøringen hvert 60. sekund. For MAX-innstillingen (2) skjer rengjøringen hvert 15. sekund. Ved støvsuging av væsker eller ved arbeid med filterposer, er Tact-funksjonen slått av (1).
Tact støvklasse M/H
Triggered air cleaning technology (Tact)
Filterrengjøringssystem
Med automatisk filterrengjøring velger maskinen selv de beste filterrengjøringsintervallene for maskiner i støvklasse M og H. En elektronisk sensor bestemmer om rengjøringen utføres hvert 7., 15. eller 60. sekund, eller ikke i det hele tatt.
Sikkerhet er et spørsmål om Tact
Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte medarbeidere i byggebransjen fra farene ved fint støv. Derfor har vi utviklet en serie med støvsugere som fjerner våt og tørt smuss og støv – med muligheten til å støvsuge direkte ved støvkilden takket være avsug av spon og støv. Vi har gått enda et trinn videre med den siste generasjonen av våtstøvsugere i Tact H- og M-klassen.
Hva står «Tact» for? Triggered air cleaning technology
Takket være flere funksjoner som det nye sensorkontrollerte automatiske filterrengjøringssystemet vårt (Tact), oppdager industrielle støvsugere og tørrstøvsugere fra Kärcher, når det flatfilteret trenger rengjøring. Deretter reverseres luftstrømmen og blåser luft gjennom filteret. Som et resultat kan brukeren arbeide uten å miste sugekraft og uten avbrudd. Dette revolusjonerende systemet gjør at store mengder støv kan støvsuges uten manuell filterrengjøring, samtidig som det reduserer støynivået betydelig for mindre mengder støv.
Takket være den svært effektive filterrengjøringen er de kraftige Tact-støvsugerne perfekt til både vanlige og farlige støvtyper. Filtrene har en uovertruffen levetid – de må først byttes etter støvsuging av 180 kg med fint støv (mineralstøv i klasse A). Du kan dermed arbeide i lange perioder uten avbrudd med konstant sugekraft, samtidig som du får bedre beskyttelse mot fint støv.
Oversikt over maskinfunksjoner
- Sentralt plassert bryter for innstilling og justering av filterrengjøring etter dine behov
- Sugeslangetilkobling i øverste del av maskinen sørger for økt nettovolum og enkel tømming.
- Robust beholder med støtfanger og håndtak for lang levetid og praktisk håndtering
- Stativ og festeløsning for verktøykasser
- Fleksibel og trygg oppbevaring for forskjellige slanger og strømledninger
- Oppbevaring av fugemunnstykker og adaptere på siden for å unngå å miste dem
- Store og stabile hjul av metall, gir optimal mobilitet, selv ved krevende bruk på byggeplasser
Oversikt over tilbehør
- Adapter med regulering av luftstrøm og gummifeste for optimal kompatibilitet med elektroverktøy
- Bredt gulvmunnstykke med hurtigkobling for våte og tørre bruksområder
- Ergonomisk bend med håndtak av myke komponenter for behagelig arbeid
- Forbedret klipssystem for enkelt bytte, for eksempel fra bend til adapter
- Smussbestanding bajonettfeste for å enkelt koble slangen fra maskinen
Støvklasser for industrielle våtstøvsugere
Hva betyr støvklassene L, M og H?
Støv er en kompleks blanding av luft og faste partikler i forskjellige former og størrelser. Den kjemiske sammensetningen og de fysiske egenskapene kan også variere betydelig. Støv deles inn i klassene L, M og H i henhold til disse variablene og avhengig av farenivået. Fibre, som for eksempel de svært farlige asbest- og mineralfibrene (når de er mindre enn 5 µm), kan trenge dypt inn i luftveiene. En nøyaktig identifisering av de forskjellige støvklassene er derfor viktig for å kunne velge rett støvsuger når farene er evaluert.
L-klassen
Støvsugere i klasse L er spesielt egnet for å støvsuge støv av mykt tre, kritt og gips. Støv i klasse L utgjør en moderat risiko. Det er ingen spesielle forholdsregler for å fjerne denne støvtypen.
M-klassen
Disse støvsugerne er spesielt egnet for å støvsuge smuss fra følgende materialer: hardtre, panelmaterialer, malingsstøv, keramikk, betong og murstein. M-klassen er den laveste lovpålagte klassen for bruk på byggeplasser.
H-klassen
Støvsugere i H-klassen er ideelle for støvsuging av store mengder både ufarlige og farlige / kreftfremkallende materialer, slik som asbeststøv, bly, kull, nikkel, kobolt, kobber, kadmium og mugg.
Støvklasse
L
Permeasjonshastighet
≤ 1,0 %
Passer til
- Støvtyper med MAC-verdier > 1 mg/m³
Bruk til
- Kalkstøv
- Gipsstøv
Støvklasse
M
Permeasjonshastighet
< 0,1 %
Passer til
- Støvtyper med MAC-verdier ≥ 0,1 mg/m³
- Trestøv opptil 1200 W/50 l
Bruk til
- Trestøv (bøk, eik)
- Malingsstøv
- Keramikkstøv
- Plaststøv
Støvklasse
H
Permeasjonshastighet
< 0,005 %
Passer til
- Støvtyper med MAC-verdier < 0,1 mg/m³
- Kreftfremkallende støv (avsnitt 35 i tysk lovverk om farlige stoffer)
- Støv med patogener
Bruk til
- Kreftfremkallende støvtyper (bly, kull, kobolt, nikkel, tjære, kobber, kadmium osv.)
- Mugg, bakterier
- Bakteriesporer
- Formaldehyd
Støvklasse
Spesielle krav: asbest*
Permeasjonshastighet
< 0,005 %
Passer til
- Støv som inneholder asbest
Bruk til
- Asbeststøv fra ovner eller brannmurer
Støvklasse
Eksplosive støvtyper (ATEX-sone 22)
Permeasjonshastighet
Som støvklasse L, M eller H, med spesielle krav
Passer til
- Støvtyper i klassen med eksplosive støvtyper i sone 22
Bruk til
- Papirstøv
- Melstøv
På toppen i hver klasse
En støvsuger er bare så god som filteret den bruker
Det har aldri vært tryggere å vise sine ekte farger. Filtrene våre er fargekodede for å vise bruksområdene. Brunt til tre- og fiberstøv. Rødt til HEPA. Svart til de mest krevende bruksområdene. Blått kan brukes til alt. Grønt til tørt støv og for høy kostnadseffektivitet.
Lommefilter for tre
Lommefiltrene våre passer i alle siste generasjons Tact-støvsugere med én motor, fra Kärcher. De åtte lommene med PTFE-belegg fungerer svært effektivt for alle typer tre- og fiberstøv. Sertifisert for støvklasse M og L. Garantert filtreringsgrad: 99,9 %.
- Tillater støvsuging av fiberstøv uten filterpose for første gang
- Garanterer høy sugekraft (går ikke tett)
- Motstandsdyktig mot fuktighet og råte
Støvklasse: M og L
Sikkerhets- / HEPA-flatfilter
Det første H-filteret til våt- og tørrstøvsugere, som kan rengjøres. Ettstegsfilter som bare er tilgjengelig fra Kärcher. Sertifisert for støvklasse H. Garantert filtreringsgrad: 99,995 % (HEPA 13).
- Egnet til å støvsuge skadelige og eksplosjonsfarlige støvtyper
- Det nye PTFE H-filteret er det første H-filteret på markedet, som kan rengjøres. Filteret gjør det derfor mulig å støvsuge store mengder fint støv uten filterpose
- Et sikkerhetsfiltersett eller en engangspose er nødvendig for støvsuging av farlige støvtyper
Støvklasse: H
Ultimate-flatfilter
Vi har en av de beste filterløsningene for bruksområder der store mengder støv dannes, f.eks. ved sliping av nylaget betong eller arbeid med pigmentpulver. Kan brukes i alle NT Tact-modeller. Sertifisert for støvklasse M og L. Garantert filtreringsgrad: 99,9 %.
- Motstandsdyktig mot råte og fuktighet
- PTFE-teflonfilter (anti-klebende)
- Svært kostnadseffektivt takket være lang filterlevetid
- Garanterer høy sugekraft (går ikke tett)
Støvklasser: M og L
Flatfilter for våt- og tørrstøvsuging
Disse PES-filtrene (standard funksjon i nye NT Tact-støvsugere) leverer utmerkede resultater både for våt- og tørrstøvsuging. Sertifisert for støvklasse M og L. Garantert filtreringsgrad: 99,9 %.
- Fukt- og råtebestandig filter (PES)
- Svært kostnadseffektivt takket være lang filterlevetid
- Ideell for hyppige bytter mellom våt- og tørrstøvsuging
Støvklasser: M og L
Flatfilter for tørrstøvsuging
Disse papirfiltrene er et utmerket valg for tørrstøvsuging, også når det gjelder pris. Kan brukes i alle NT Tact-støvsugere. Sertifisert for støvklasse M og L. Garantert filtreringsgrad: 99,9 %.
- Høy sugekraft ved støvsuging av fint støv
- Høy filtreringsgrad
- Filteret må tørkes etter støvsuging av væsker
Støvklasse: M og L
Fint støv på byggeplasser
Byggestøv er en generell beskrivelse av støvtyper som vanligvis forekommer på byggeplasser. Hvis de ikke behandles korrekt, kan de ha alvorlige negative virkninger på åndedrett og helsen. De nye våt- og tørrstøvsugerne fra Kärcher, skiller seg ut takket være forbedret filterteknologi som bidrar til å kontrollere støv i omgivelsene og beskytte medarbeidere og andre fra støv.
Hva er byggstøv?
Byggestøv er en generell beskrivelse av støvtyper som vanligvis forekommer på byggeplasser. Slikt støv er mer enn bare irriterende – hvis de ikke håndteres korrekt, kan det gjøre alvorlige skader i åndedrettssystemet og påvirke helsen negativt. Langvarig eksponering for enkelte støvtyper kan forårsake livstruende lungesykdommer, og i verste fall være dødelig.
Vi er godt kjent med støvpartikler som sirkulerer i luften på daglig basis, slik som hudceller, tekstilfibre og til og med partikler fra brente meteoritter. Men bygningsarbeidere står overfor betydelig farligere støvtyper.
Det er tre hovedtyper av støv som dannes ved kapping, filing, sliping eller andre måter å dele materialer på:
Kvartsstøv
Betong, murstein, mørtel og sandstein (også kjent som «inhalerbart krystallinsk silika»).
Trestøv
Støv fra harde og mye tresorter samt treprodukter som MDF og kryssfiner.
Mindre farlig støv
Gips (f.eks. i gipsplater), kalkstein, marmor og dolomitt.
Støvsug det opp så du slipper å puste det inn
Lungene våre er ikke laget for å håndtere fint støv. Og i hvert fall ikke store mengder av det. Det er nettopp store mengder som kan være svært skadelig. Kroniske lungesykdommer er på plass nummer tre i statistikkene over sykdommer. Og behandlingen av disse sykdommene koster flere milliarder euro. Hva er helsen din verdt for deg?
Hvilke støvtyper puster jeg inn?
- Kvarts-, silika- og asbeststøv er spesielt skadelige og kan være kreftdannende.
- Giftige eller kreftfremkallende støv fra bly, kadmium, vanadium eller mangan skader ikke bare lungene, med de påvirker også andre organer som leveren og milten. Slike støvtyper dannes blant annet ved sveising.
- Trestøv (som støv fra bøk og eik) kan forårsake kreft i nesen ved langvarig eksponering.
- Allergifremkallende støv har opprinnelse fra plante- eller dyreriket og oppstår ved rengjøringsarbeider i eller på bygninger som er kontaminert med f.eks. avføring fra fugler. Muggsporer eller mikroorganiser kan også forårsake allergiske reaksjoner.
- Fibrinogent støv forårsaker arrdannelser og endrer progressivt sammensetningen av lungevevet etter hyppig og langvarig eksponering. Pneumokoniose, også kjent som støvlunge, forårsaket av kvarts og asbest, er en av de mest kjente yrkessykdommene.
Det er alltid bedre å forebygge enn å behandle
Støv som ikke blir skapt i utgangspunktet, kan heller ikke skade noen. Det er mange forskjellige måter å hindre støvdannelse på. Og der vi ikke kan forebygge støvdannelse kan vi binde det, støvsuge det eller hindre det fra å komme inn i lungene med verneklær og åndedrettsmasker.
Hva kan jeg gjøre for å hindre støvdannelse?
- Støvsuge støvet med én gang det oppstår. Mange elektroverktøy har en kontakt for å koble til en støvsuger. Støvsugere med maskinkontakt starter automatisk når elektroverktøyet de er koblet til, starter opp, Bruk alltid et egnet filter.
- Velg arbeidsmetoder som danner lite støv, f.eks. arbeid med våte eller fuktige teknikker.
- Bind støv med vann, f.eks. ved rivningsarbeid og slipearbeid utendørs.
- Bruk produkter som skaper lite støv, f.eks. ferdigblandet betong og gips.
- Unngå å virvle opp støv unødvendig.Bruk støvsugere og teppebørstesugere i stedet for feiekoster og luftblåsere.
- Bruk helsekontroller på arbeidet.
- Rengjør arbeidsstasjoner regelmessig, ventilér arbeidsrom tilstrekkelig og sørg for at arbeidsklær er rene.
- Fjern avfall med en gang uten å skape støv.
- Kontroller sugeeffekten til støvsugerne regelmessig. Rengjør eller bytt filteret ved behov. Bruk støvsugere med automatisk filterrengjøring for konstant høy sugekraft.
- Benytt verneklær og åndedrettsmasker. Selv om de oftest benyttes for spesielt støvete oppgaver, bør du alltid i det minste benytte en maske, selv i arbeidsmiljøer med mindre støvmengder.