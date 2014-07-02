Tact-Klasse

Praktisk og robust

Våre nye Tact våt- og tørrsugere har en sentral, enkel betjeningsbryter for enkel bruk av de forskjellige funksjonene og driftsmodusene.

Verktøykasser og andre redskaper kan plasseres trygt på det flate, gummierte maskinhodets lagringsplass.

Perfekt utstyrt for byggeplasser

For å takle de tøffe miljøene på byggeplasser har våre NT Tact støvsugere nå robuste, forsterkede beholdere med støtfanger, håndtak og store, robuste metallhjul med bremser.

Høy ytelse

Våre Tact-maskiner leveres med sugeslanger med 35 mm indre diameter (DN 35) som standard. De indre diameteren øker luftstrømmen og reduserer risikoen for blokkeringer ved støvsuging av grovt smuss.

Flat og beskyttet

Alle nye Tact-maskinene har et filterhus for flatpolerte filtre. Det gamle filteret kan fjernes støvfritt. I tillegg er alle våre Tact våt- og tørrsugere støvklasse L-sertifiserte, noe som betyr at de har en støvsepareringseffektivitet på 99% i henhold til EN 60335-2-69. Du vil bli overrasket over hvilken forskjell dette vil gjøre.