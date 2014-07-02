Tact-Klasse
Kärchers våt- og tørrstøvsugere er utstyrt med det patenterte automatiske filterrensesystemet Tact, for kontinuerlig drift med konstant høy sugekraft, selv ved håndtering av store mengder fint støv. Filteret renser seg selv med kraftig oppvirvling av luft. Våre støvsugere med Tact-system oppfyller de høye kravene til brukervennlighet på byggeplasser, i verksteder m.m.
Fordeler med Tact
Fint støv er farlig for helsen. For å sikre at du har best beskyttelse mot fint støv, har vi gjort vårt Tact-system enda bedre. Resultatet er en kraftig Tact støvsuger med høy effektiv filterrengjøring og et filter med unik levetid. Dette resulterer i enda lengre perioder med uavbrutt drift med konstant sugekraft og bedre beskyttelse mot fint støv.
Filterets levetid ved støvsuging av fint støv NT 30/1 Tact Te L
Sugeavfall: Mineralstøv kategori A
Temperatur: Romtemperatur
Tilbehør: Hovedfilter og slanger inkludert i leveransen
Konkurrenters maskiner: Sammenligning av beholderstørrelse og utstyr
Testresultater av maksimal mengde som kan støvsuges før hovedfilteret må rengjøres manuelt eller byttes ut.
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Konkurrent A: 19 kg
Konkurrent B: 10 kg
Praktisk og robust
Våre nye Tact våt- og tørrsugere har en sentral, enkel betjeningsbryter for enkel bruk av de forskjellige funksjonene og driftsmodusene.
Verktøykasser og andre redskaper kan plasseres trygt på det flate, gummierte maskinhodets lagringsplass.
Perfekt utstyrt for byggeplasser
For å takle de tøffe miljøene på byggeplasser har våre NT Tact støvsugere nå robuste, forsterkede beholdere med støtfanger, håndtak og store, robuste metallhjul med bremser.
Høy ytelse
Våre Tact-maskiner leveres med sugeslanger med 35 mm indre diameter (DN 35) som standard. De indre diameteren øker luftstrømmen og reduserer risikoen for blokkeringer ved støvsuging av grovt smuss.
Flat og beskyttet
Alle nye Tact-maskinene har et filterhus for flatpolerte filtre. Det gamle filteret kan fjernes støvfritt. I tillegg er alle våre Tact våt- og tørrsugere støvklasse L-sertifiserte, noe som betyr at de har en støvsepareringseffektivitet på 99% i henhold til EN 60335-2-69. Du vil bli overrasket over hvilken forskjell dette vil gjøre.
Utviklet basert på erfaringer
Vårt utvalg av våt- og tørrsugere er basert på flere tiår med erfaring til profesjonelle brukere. Vi har utviklet våre nye NT Tact-maskiner sammen med håndverkere, industrioperatører, kjøretøyprodusenter og andre yrkesgrupper for å sikre at du har en NT Tact for til alle bruksområder.