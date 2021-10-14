Rengjøringstips for hjemmet og hagen
Globalt bruker folk omtrent 3 timer og 20 minutter på rengjøring hver uke – dette ifølge en studie om globale rengjøringsvaner som ble utført på vegne av Kärcher. Det brukes mange rengjøringsmidler eller husholdningsprodukter for å oppnå et rent hjem. Både innendørs eller utendørs. Kunnskap om rengjøringsteknikker og -midler kan bidra til å gjøre arbeidet raskere, slik at du får mer tid til det du brenner for. Finn de beste tipsene og det beste rengjøringsutstyret her.
Innendørs rengjøring
Tips for å takle smuss innenfor dine egne fire vegger
Rengjøring av kjøkkenet, rengjøring av badet, rengjøring av oppholdsrom – det er ikke bare under vårrengjøringen at det er mye å gjøre i huset. Det er fordi mye smuss oppstår over tid innenfor dine egne fire vegger: Flekker på gulv, møbeltrekk og tepper. Pollen, støv og fingeravtrykk på vinduene. Mat og fettrester på kjøkkenet. Kalk- og såperester på badet. Med bare noen få triks, de riktige rengjøringsenhetene, rengjøringsmidler og husholdningsmidler kan du fjerne smuss raskt for å holde hjemmet hygienisk rent.
Utendørs rengjøring og vedlikehold
Rengjøringstips rundt huset
Det er mye å gjøre rundt huset. Om våren bør vintersporene på terrassen, i oppkjørselen og på stiene fjernes. Om sommeren bør planter vannes, plenen klippes regelmessig og hekker, trær og busker klippes. Om høsten skal hagen klargjøres for vinteren, blader fjernes og hagemøbler oppbevares. For øvrig trenger dine egne kjøretøyer også regelmessig vedlikehold – enten dette er en sykkel, motorsykkel, bil eller campingvogn.
Arbeidet blir enkelt med disse praktiske tipsene.