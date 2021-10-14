Rengjøringstips for hjemmet og hagen

Globalt bruker folk omtrent 3 timer og 20 minutter på rengjøring hver uke – dette ifølge en studie om globale rengjøringsvaner som ble utført på vegne av Kärcher. Det brukes mange rengjøringsmidler eller husholdningsprodukter for å oppnå et rent hjem. Både innendørs eller utendørs. Kunnskap om rengjøringsteknikker og -midler kan bidra til å gjøre arbeidet raskere, slik at du får mer tid til det du brenner for. Finn de beste tipsene og det beste rengjøringsutstyret her.
 

Kärcher rengjøringstips for et renere hjem

Innendørs rengjøring

Tips for å takle smuss innenfor dine egne fire vegger

Rengjøring av kjøkkenet, rengjøring av badet, rengjøring av oppholdsrom – det er ikke bare under vårrengjøringen at det er mye å gjøre i huset. Det er fordi mye smuss oppstår over tid innenfor dine egne fire vegger: Flekker på gulv, møbeltrekk og tepper. Pollen, støv og fingeravtrykk på vinduene. Mat og fettrester på kjøkkenet. Kalk- og såperester på badet. Med bare noen få triks, de riktige rengjøringsenhetene, rengjøringsmidler og husholdningsmidler kan du fjerne smuss raskt for å holde hjemmet hygienisk rent.

Kärcher tips for rengjøring av badet
Kärcher tips for rengjøring av kjøkkenet
Kärcher tips for rengjøring av oppholdsrom
Kärcher tips for rengjøring av vinduer
Kärcher tips for rengjøring av parkett og laminat
Kärcher tips for rengjøring av teppe
Kärcher tips for rengjøring av fliser
Kärcher tips for rengjøring av PVC og linoleum
Kärcher tips for rengjøring av møbeltrekk teppe

Utendørs rengjøring og vedlikehold

Rengjøringstips rundt huset

Det er mye å gjøre rundt huset. Om våren bør vintersporene på terrassen, i oppkjørselen og på stiene fjernes. Om sommeren bør planter vannes, plenen klippes regelmessig og hekker, trær og busker klippes. Om høsten skal hagen klargjøres for vinteren, blader fjernes og hagemøbler oppbevares. For øvrig trenger dine egne kjøretøyer også regelmessig vedlikehold – enten dette er en sykkel, motorsykkel, bil eller campingvogn.

Arbeidet blir enkelt med disse praktiske tipsene.

Kärcher Tips: rengjøring av terrasse i treverk
Kärcher Tips: rengjøring av søppeldunker med WBS 3
Kärcher Tips: rengjøring av flisheller
Kärcher Tips: rengjøring av garasje
Kärcher tips til rengjøring av belegningsstein
Kärcher tips til rengjøring av drivhus
Kärcher Tips for DIY
Kärcher Tips til rengjøring av campingutstyr
Kärcher tips til rengjøring av takrenner
Kärcher tips til fjerning av mose
Kärchet tips til rengjøring av grillen
Kärcher tips til fjerning av ugress

Kjøretøy- og bilpleie og vask

Kärcher tips til bilpleie
Kärcher tips til rengjøring av felger
Kärcher tips til bilvask
Kärcher tips til sykkelrengjøring
Kärcher tips til rengjøring av campingvogn
Kärcher tips til vask av motorsykkel

Hagestell

Kärcher tips til hagestell
Kärcher tips til klipping av plen
Kärcher tips til klipping av hekk
Kärcher tips for bekjæring av trær
Kärcher tips for fjerning av løv
Kärcher tips for rengjøring av hagedam
Mann vanner blomster i hagen med utstyr fra Kärcher
Mann vasker hagemøbler med utstyr fra Kärcher
Mann fjerner mose med en Kärcher høytrykkspyler