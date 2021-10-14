Rengjøringstips for hjemmet og hagen

Globalt bruker folk omtrent 3 timer og 20 minutter på rengjøring hver uke – dette ifølge en studie om globale rengjøringsvaner som ble utført på vegne av Kärcher. Det brukes mange rengjøringsmidler eller husholdningsprodukter for å oppnå et rent hjem. Både innendørs eller utendørs. Kunnskap om rengjøringsteknikker og -midler kan bidra til å gjøre arbeidet raskere, slik at du får mer tid til det du brenner for. Finn de beste tipsene og det beste rengjøringsutstyret her.

