Klipping av hekken på en enkel måte: Tips og triks for hekker

Sjekkliste: Alt du trenger å vite kort fortalt

Hva er den rette tiden for klipping av hekken? Hvilke hageredskaper bør du bruke til vedlikehold av hekken? Hvordan klipper du en hekk slik at den blir rett? Mange spørsmål – her er svarene. Følgende punkter fungerer som en mental sjekkliste for om alt er organisert for den kommende klippingen.

Mulig tidsperiode – når skal du begynne å klippe hekkene? I prinsippet er våren og høsten egnet for vedlikehold av hekken. I disse årstidene er det verken for varmt eller for kaldt, så de kuttede grenene og skuddene kan vokse frem igjen på en ideell måte. Hekken kan formes i juni. Hvor ofte du må klippe hekken, avhenger av typen tre i hekken. Noen treslag, for eksempel liguster eller vanlig lønn, vokser mer enn andre hekktyper, og derfor kan det være nødvendig med to klippinger i året. Derimot er klipping av hekken en gang i året tilstrekkelig for populære typer som tuja, barlind eller laurbærhegg.

Hageredskaper og verneutstyr – hvilket utstyr egner seg? Avhengig av treslaget og ønsket klippemønster, er det nødvendig med mange forskjellige hageredskaper. Hovedprioriteten her er din egen sikkerhet. Solid fottøy, hansker og vernebriller er helt nødvendig. Knivene på klipperedskapet bør slipes for å få rene kutt på hekker og busker. Når det gjelder verneklær og effektivitet, anbefales batteridrevne hekktrimmere. Hvis hekken er flere meter høy, er en hekkttrimmer på stang hensiktsmessig.

Vedlikehold av hekken – hva annet må vurderes? Hekker bør klippes hvert år, fordi hvis du venter lenger enn det, kan den omfattende beskjæringen som trengs etter det føre til skader på planten. Hvis det er for varmt, anbefales det ikke å klippe hekken, ettersom de nyklipte skuddene kan tørke ut. Videre sørger regelmessig vedlikehold for å fjerne eventuelle skadde deler og forynge de berørte områdene så mye som mulig. Ideelt sett bør du finne ut om vekstatferd og andre vedlikeholdstips før du kjøper planten.