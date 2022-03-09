Klipping av hekken på en enkel måte: Tips og triks for hekker
Det er mye som høres banalt ut til å begynne med, men når det vurderes nøyere, er ikke alt så selvforklarende som det virker og det oppstår mange spørsmål. Dette gjelder for eksempel ved klipping av hekker. Uten bakgrunnskunnskap vil vedlikehold og riktig klipping av hekken gå dårlig. Kort sagt, det er vel verdt å mestre klipping av hekken! Her er alle de viktige tipsene og triksene for hvordan du klipper hekken på riktig måte.
Sjekkliste: Alt du trenger å vite kort fortalt
Hva er den rette tiden for klipping av hekken? Hvilke hageredskaper bør du bruke til vedlikehold av hekken? Hvordan klipper du en hekk slik at den blir rett? Mange spørsmål – her er svarene. Følgende punkter fungerer som en mental sjekkliste for om alt er organisert for den kommende klippingen.
Mulig tidsperiode – når skal du begynne å klippe hekkene? I prinsippet er våren og høsten egnet for vedlikehold av hekken. I disse årstidene er det verken for varmt eller for kaldt, så de kuttede grenene og skuddene kan vokse frem igjen på en ideell måte. Hekken kan formes i juni. Hvor ofte du må klippe hekken, avhenger av typen tre i hekken. Noen treslag, for eksempel liguster eller vanlig lønn, vokser mer enn andre hekktyper, og derfor kan det være nødvendig med to klippinger i året. Derimot er klipping av hekken en gang i året tilstrekkelig for populære typer som tuja, barlind eller laurbærhegg.
Hageredskaper og verneutstyr – hvilket utstyr egner seg? Avhengig av treslaget og ønsket klippemønster, er det nødvendig med mange forskjellige hageredskaper. Hovedprioriteten her er din egen sikkerhet. Solid fottøy, hansker og vernebriller er helt nødvendig. Knivene på klipperedskapet bør slipes for å få rene kutt på hekker og busker. Når det gjelder verneklær og effektivitet, anbefales batteridrevne hekktrimmere. Hvis hekken er flere meter høy, er en hekkttrimmer på stang hensiktsmessig.
Vedlikehold av hekken – hva annet må vurderes? Hekker bør klippes hvert år, fordi hvis du venter lenger enn det, kan den omfattende beskjæringen som trengs etter det føre til skader på planten. Hvis det er for varmt, anbefales det ikke å klippe hekken, ettersom de nyklipte skuddene kan tørke ut. Videre sørger regelmessig vedlikehold for å fjerne eventuelle skadde deler og forynge de berørte områdene så mye som mulig. Ideelt sett bør du finne ut om vekstatferd og andre vedlikeholdstips før du kjøper planten.
Grunnleggende om klipping av hekk: Om klipping, verktøy og tips for klipping av hekken i en rett linje
Nå er vi nesten klare til å sette i gang! Det eneste spørsmålet som gjenstår er hvordan du best kan forme hekken. Det hele koker ned til riktig klippeteknologi. For å sørge for at forming av hekken blir som ønsket, er valg av verktøy også svært viktig.
Konisk kontra rektangel: Hvilken form skal du gå for?
Konisk og rektangulær forming er de mest populære. Sistnevnte sparer mer plass og er egnet for løvtrær (liguster, laurbærhegg, agnbøk). Konisk klipping er spesielt populært. Her forynges hekken oppover slik at sollyset faller jevnt på hekken. Hekken bør imidlertid ikke forynges for mye, da det kan oppstå stygge brune hull. Så tipset fra proffen er som følger: Bare klipp så mye tilbake at du fortsatt kan se grønne blader på grenene.
Redskapene
Hele klippeprosjektet avhenger av hageredskapene. Hvis kniven på hekktrimmeren er sløv, kan dette raskt forårsake skade på blader og grener. Diamantslipte kniver er det beste valget her. Du utsettes også for unødig fare hvis feil utstyr brukes. Hvis hekken er flere meter høy bør du vurdere å kjøpe en hekktrimmer på stang. Dette er ikke bare tryggere, men er også effektivt og reduserer belastningen på ryggen.
For å oppnå det perfekte kuttet, bruker flere og flere hageelskere batteridrevne hekktrimmere. I motsetning til tradisjonelle elektriske apparater klarer moderne skjæreverktøy seg uten ledning, men bruker i stedet holdbare batterier.
Videre tilbyr moderne batteridrevne hekktrimmere mange fordeler som muliggjør behagelig arbeid i nesten alle arbeidsstillinger. Dette inkluderer:
- En sagfunksjon for tykkere grener
- Ergonomiske, roterbare håndtak for et sikkert tak i alle posisjoner
- En hekkekost som kan brukes til å feie avkappet bort
- En sverdbeskytter som forhindrer skader på vegger og bakken
- Et justerbart skjærehode for høye hekker
En rett hekk med snor.
Hvis du spør en hageekspert hvordan du lykkes med klipping av hekken og hvordan du får den rett, er svaret alltid: Det fungerer ikke uten snor! Det er forbløffende enkelt. Du trekker snoren sidelengs langs hekkens øvre område. Snoren skal ikke festes til hekken, men til to stolper. Den skal være i den høyden du vil at toppen av hekken skal være etter klipping. Snoren bør også være stram, slik at den ikke bøyes av grener som stikker ut mot den, og hekken ikke skjemmes av ujevnheter.
Riktig klipping av hekken: Den perfekte hekken i fem trinn
1. Trekk i snoren
En ledesnor trekkes stramt sidelengs der du vil at toppen av hekken skal være etterpå. Den fungerer som en guide for å klippe rett. Før du begynner, bør du også alltid sjekke hekken for fuglereder en ekstra gang.
2. Vertikal klipping
Nå klippes hekken fra bunnen og opp med jevne bevegelser. Det anbefales a ta et skritt tilbake nå og da for å se om du fortsatt klipper jevnt. Viktig: Løvtrær med større blader bør fortrinnsvis klippes manuelt, da bladene potensielt kan bli skadet og dø ved bruk av en elektrisk hekktrimmer. Mindre er mer! Bare klipp bort så mye som nødvendig, og slik at det grønne løvverket fortsatt kan ses.
3. Horisontal klipping
Trimming av oversiden krever særlig konsentrasjon. Klipperedskapet skal plasseres rett over den strakte snoren. Spesielt når du bruker stige, bør dette utføres på en forsiktig og fokusert måte. Profesjonelt tips: En hekktrimmer på stang med justerbart skjærehode klipper presise konturer uten at du trenger å anstrenge deg for å gjøre det.
4. Detaljer
Så snart hovedområdet på hekken er klipt, kan du fokusere på detaljene med en hekktrimmer og gi hekken en siste finpuss. Deretter må du vedlikeholde hageredskapene.
5. Vedlikehold
Ideelt sett bør du sjekke hver enhet umiddelbart etter bruk for skade og skitt. Hvis det henger jord- og planterester på enheten, kan disse fjernes med en fuktig svamp og en hard børste. Det bør kontrolleres regelmessig at alle muttere, skruer og bolter på enheten sitter godt fast. Regelmessig sliping av knivene på hekktrimmeren med en flat fil anbefales for å opprettholde en konsekvent god skjæreytelse. Deretter anbefales det også å fjerne kanten som følge av sliping med en slipestein. De som ikke ønsker å slipe knivene selv, kan få hekktrimmeren skjerpet av en spesialist. Sist, men ikke minst, bør sverdet poleres med en egnet olje (f.eks. Ballistol-olje) for å beskytte det mot rust.
6. Avhending av avkapp
Jobb først, så avslapning. Før du kan nyte resultatet av arbeidet ditt, må de kuttede grenene og bladene selvfølgelig kastes. Alle med fliskutter kan bruke den til å skjære opp avkappet og gjøre det klart for komposthaugen, eller transport til avfallsmottak. En grensaks er også egnet for tykke grener.