Rensemaskiner
Kärcher møbel- og tepperensere gir deg en dyp og effektiv rengjøring som fjerner smuss, flekker og lukt. Opplev friskheten av rene tepper og møbler, både hjemme og på jobb. Kärcher er det perfekte valget for rengjøring av tekstiler i hyppig trafikkerte områder, og fjerner enkelt flekker fra både tepper, stoppede møbler og bilseter.
Møbel- og tepperensere
Kärchers kraftige og hendige sprayekstraksjonsmaskiner rengjør alle tekstilflater, løser opp og fjerner skitt fra gulvbelegg, møbeltrekk, kontorstoler, passasjerseter m.m. i én og samme prosess. Kraftige sugeturbiner gir svært lav restfuktighet.
Tepperensemaskiner
Kärchers tepperensemaskiner fjerner flekker, rengjør dypt i tekstilfibre, og er både velegnet og lønnsomme på store teppebelagte flater.
Dyprens av tepper og møbler, helt ned i fibrene.
Tepper i offentlige bygninger, hoteller, restauranter, kontorer og butikker utsettes for daglig slitasje på grunn av hyppig trafikk. Her har våre Kärcher møbel- og tepperensere for dyprens vist seg uvurderlige. De benytter sprayekstraksjon, og er også kjent som sprayekstraksjonsmaskiner, sprayrensere eller Puzzi. Under sprayekstraksjonen sprøytes vann under trykk på gulvbelegget. Smusset løses opp og suges umiddelbart opp som skittent vann. Takket være Kärchers tepperenseres enestående sugeevne og lave restfuktighet, kan teppebelagte områder tas i bruk igjen raskt. Kombinert med iCapsol-teknologien er denne prosessen også ideell for renhold mellom grundigere rengjøringer. Kärcher møbel- og tepperensere er også velegnet for dyprens av møbler og bilseter. Med riktig tilbehør kan de til og med brukes til rengjøring av fliser.
Hvilke sprayekstraksjonsmetoder tilbyr Kärcher?
Avhengig av graden av tilsmussing, tilgjengelig tid og materiale, benyttes møbel- og tepperensere på ulike måter.
Ett-trinns rengjøring
Ved ren ett-trinns sprayekstraksjon sprøytes rengjøringsvannet, bestående av vann med rengjøringsmiddel, under trykk inn i gulvbelegget ved hjelp av spraydysen på møbel- og tepperenseren. Samtidig suges det løsnede smusset umiddelbart opp igjen som skittent vann i samme arbeidsoperasjon, ved hjelp av maskinens sugemunnstykke. Denne metoden brukes til dyp- og mellomrengjøring av tepper, samt til dyprens av møbler.
To-trinns rengjøring
Ved to-trinns metoden påføres rengjøringsløsningen i seksjoner i første trinn, enten ved hjelp av møbel- og tepperenseren eller en trykksprøyte. Etter bløtlegging skylles det skitne vannet ut igjen med maskinen og rent vann. Denne metoden er spesielt egnet for dyprens av svært skitne tepper eller møbler.
Kombinasjonsmetoder
Her sjampoeres teppet med et rengjøringsmiddel og en singledisk-maskin. Det behandlede området skylles deretter grundig med rent vann ved hjelp av sprayekstraksjonsmetoden. Denne rengjøringsmetoden er ikke egnet for møbler.
Hvilke tekstiler kan behandles med Kärcher møbel- og tepperensere?
Alle tekstile gulvbelegg der underlag, lim eller festemidler er både fargeekte og motstandsdyktige mot fuktighet og løsemidler, er egnet. Du bør teste dette på et lite synlig sted, for eksempel på undersiden av en lenestol eller på teppet under et skap. Vent til området er helt tørt før du avgjør om møbel- og tepperenseren er egnet for ditt prosjekt. Du bør også sjekke på forhånd at teppets bakside og støttematerialer ikke krymper eller farger av. Absorberende, hovedsakelig skummede underlag fører til lengre tørketider. Den synlige overflaten må naturligvis være fargeekte og bestå av egnede fibertyper.
Rengjøringsmidler for tepper og møbler
Kärcher-systemet oppfyller alle krav til dyp og skånsom rengjøring av tepper og møbler. Rengjøringsmaskinene er spesielt effektive når de brukes sammen med Kärchers spesialutviklede flytende rengjøringsmidler med hurtigtørkende formel, som er egnet for tepper, løpere, møbler, bilseter og andre tekstiloverflater. Resultatet er synlig renhet og en behagelig romduft, korte tørketider og at overflatene raskt kan tas i bruk igjen.Gå til rengjøringsmidler
iCapsol-teknologi
Kärcher har utviklet iCapsol-innkapslingsteknologien spesielt for enkel og effektiv mellomrengjøring. Den går til bunns i smusset, løser det opp dypt inne i fibrene, innkapsler det og fjerner det deretter grundig.
Kärcher møbel- og tepperensere – for friskhet og hygiene, der profesjonelle krever det.
Offentlige bygg
Offentlige rom med høy trafikk krever daglig renhold av høy kvalitet, et representativt utseende og vedlikehold som bevarer verdien.
Hotell- og restaurantbransjen
Renhold og friskhet er avgjørende for gjestfriheten. Vi forstår behovet for høy komfort og økonomisk drift.
Kontorer og forretningslokaler
Reduksjon av patogener og allergener på arbeidsplassen beskytter ansatte mot sykdom. Grundig tepperens bidrar til et hygienisk arbeidsmiljø.
Banebrytende: Den første profesjonelle batteridrevne møbel- og tepperenseren
Trådløs fleksibilitet – det er salgsargumentet for Puzzi 9/1 Bp, den første profesjonelle batteridrevne møbel- og tepperenseren på markedet. Det kraftige 36 V-batteriet har et LCD-batteridisplay som viser gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet i sanntid. Batteriet er kompatibelt med alle enheter på 36 V Kärcher Battery Power+ batteri plattformen.Les mer