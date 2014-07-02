Rensemaskiner

Hvilke sprayekstraksjonsmetoder tilbyr Kärcher?

Avhengig av graden av tilsmussing, tilgjengelig tid og materiale, benyttes møbel- og tepperensere på ulike måter.

Ett-trinns rengjøring

Ved ren ett-trinns sprayekstraksjon sprøytes rengjøringsvannet, bestående av vann med rengjøringsmiddel, under trykk inn i gulvbelegget ved hjelp av spraydysen på møbel- og tepperenseren. Samtidig suges det løsnede smusset umiddelbart opp igjen som skittent vann i samme arbeidsoperasjon, ved hjelp av maskinens sugemunnstykke. Denne metoden brukes til dyp- og mellomrengjøring av tepper, samt til dyprens av møbler.

To-trinns rengjøring

Ved to-trinns metoden påføres rengjøringsløsningen i seksjoner i første trinn, enten ved hjelp av møbel- og tepperenseren eller en trykksprøyte. Etter bløtlegging skylles det skitne vannet ut igjen med maskinen og rent vann. Denne metoden er spesielt egnet for dyprens av svært skitne tepper eller møbler.

Kombinasjonsmetoder

Her sjampoeres teppet med et rengjøringsmiddel og en singledisk-maskin. Det behandlede området skylles deretter grundig med rent vann ved hjelp av sprayekstraksjonsmetoden. Denne rengjøringsmetoden er ikke egnet for møbler.