Vindus- og overflatevaskere
WVP 10 er en profesjonell vindus- og overflatevasker som kan brukes på både vinduer og glatte overflater. Med denne robuste profesjonelle håndholdte enheten kan du enkelt rengjøre horisontalt, vertikalt og opp ned. Perfekt til rengjøring av vinduer, fliser, utstillingsmontre, vinskap etc.
Enklere og raskere rengjøring
WVP 10 kan brukes både horisontalt, vertikalt, diagonalt, over hodet og i hvilken retning du skulle trenge. Gir stripefrie resultater i alle posisjoner.
Tilbehør
Rengjøringsmiddel
Vi tilbyr hele spekteret av rengjøringsmidler som er klar til bruk, og kan brukes på rengjøring av overflater og glass.
Batterier og ladere
Ekstra batterier gir deg en arbeidstid som passer dine individuelle behov. Hurtigladeren og ekstra batterier lar deg jobbe kontinuerlig hele dagen.
Tilbehør
Med ekstra sugenaler i ulike bredder, sprayflaskesett eller ekstra mikrofiberkluter kan du legge til nytt utstyr til maskinen din som passer dine behov.
Utstyr og teknisk data
WVP 10 leveres med et batteri (30 min brukstid), rengjøringsmiddel, batterilader, sprayflasker og et mikrofibertrekk. WVP 10 Adv- versjonen inkluderer også et ekstra batteri, et utskiftbart smalt sugemunnstykke, en ekstra mikrofiberklut samt en hurtiglader slik at du kan jobbe nesten kontinuerlig.
Det skitne vannet som suges opp samles opp i en 200 ml skittenvannstank. Tanken kan tømmes raskt og enkelt, og kan vaskes i oppvaskmaskinen.