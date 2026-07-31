Vindus- og overflatevaskere

Utstyr og teknisk data

WVP 10 leveres med et batteri (30 min brukstid), rengjøringsmiddel, batterilader, sprayflasker og et mikrofibertrekk. WVP 10 Adv- versjonen inkluderer også et ekstra batteri, et utskiftbart smalt sugemunnstykke, en ekstra mikrofiberklut samt en hurtiglader slik at du kan jobbe nesten kontinuerlig.

Det skitne vannet som suges opp samles opp i en 200 ml skittenvannstank. Tanken kan tømmes raskt og enkelt, og kan vaskes i oppvaskmaskinen.