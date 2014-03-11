Høytrykksvasker

EASY!Force for enkel og ergonomisk høytrykksrengjøring

Ta rengjøringen til et nytt nivå med vår EASY!Force teknologi. Kärchers EASY!Force høytrykkspistol utnytter høytrykksstrålens rekylkraft slik at man ikke trenger å holde avtrekkeren inne. Dermed er det både enklere og mindre slitsomt å bruke høytrykkspistolen, samtidig som man får en ergonomisk arbeidsstilling.

Våre adaptere gjør det mulig å bruke EASY!Force sammen med eldre utstyr. Du kan bruke vår adapterguide for å finne riktig adapter til ditt bruk.