Det mest solgte høytrykksvaskermerket per i dag
Kärcher har blitt tildelt en GUINNESS WORLD RECORDS™-tittel som det mest solgte høytrykksvaskermerket per i dag.
Høytrykksvasker
En profesjonell høytrykksvasker fra Kärcher er meget effektiv, og har mange bruksområder. Alfred Kärcher oppfant høytrykksvaskeren i 1950 og siden den gang har vi videreutviklet høytrykksteknologien og optimalisert våre høytrykksvaskere med mer kraft og lavere energiforbruk. Kärcher er i dag verdensledende innen høytrykksrengjøring, og tilbyr optimale rengjøringsløsninger for mange ulike behov til blant annet landbruket, bygg- og anleggsbransjen, bilbransjen, transport- og logistikk, offentlig drift og vedlikehold, industrivirksomhet m.m. Om du er ute etter tekniske finesser eller fleksibilitet, høytrykksvasker med varmtvann eller kaldtvann, elektrisk motor eller forbrenningsmotor, en mobil maskin eller et stasjonæranlegg vil du få hjelp til å finne en profesjonell kvalitetsløsning hos Kärcher eller en av våre forhandlere.
Høytrykksvaskere - Kaldtvannsvaskere
Rene maskiner, kjøretøy og bygninger hver dag. Kaldtvannsvaskere med høyt trykk og stor kapasitet fjerner vanskelig skitt og er ideelle for store flater.
Høytrykksvaskere - Varmtvannsvaskere
Med varmtvann rengjør høytrykksvaskere enda bedre enn en maskin med samme trykk og kaldtvann. Høy vanntemperatur fjerner fett og oljer uten bruk av kjemikalier. Kärchers varmtvannsvaskere kjennetegnes av høy ytelse, innovativ teknologi og maksimal brukervennlighet.
Stasjonære høytrykksvaskere
Stasjonære høytrykksvaskere er ideelle for en rekke ulike bruksområder. Høytrykksvannet ledes direkte til de ulike tappepunktene via et fast installert rørsystem.
Varmtvannsgenerator
Våre varmtvannsgeneratorer er en enkel og økonomisk måte å gjøre din eksisterende kaldtvannsvasker om til varmtvannsvasker med enda bedre rengjøringsytelse.
Ultrahøytrykksvaskere
Kärcher ultrahøytrykksvaskere er løsningen når ytelsen til normale høytrykksvaskere ikke lenger er tilstrekkelig. Med varmt eller kaldt vann og trykk på 600 - 2500 bar, vil selv den mest gjenstridige skitt og belegg fjernes uten behov for rengjøringsmidler. Ideelle for krevende jobber innen industri, bygg - og anleggsbransjen.
Den nye systemløsningen for rengjøring av fasader, glass, solsystemer og gulv.
Vår nye systemløsning gir deg muligheten til fleksibel bruk av ulike rengjøringsmetoder for ulike oppgaver. Med børster, teleskopiske lanser, tilbehør og adaptere kan du nå rengjøre fasader, glassflater, solpaneler og gulv på en mer fleksibel, komfortabel og grundig måte, selv på vanskelig tilgjengelige steder. Uansett om du trenger lavt, middels eller høyt trykk, eller til og med støvsuging, vil vårt system gjøre rengjøringen mer effektiv og enklere enn noensinne.
EASY!Force for enkel og ergonomisk høytrykksrengjøring
Ta rengjøringen til et nytt nivå med vår EASY!Force teknologi. Kärchers EASY!Force høytrykkspistol utnytter høytrykksstrålens rekylkraft slik at man ikke trenger å holde avtrekkeren inne. Dermed er det både enklere og mindre slitsomt å bruke høytrykkspistolen, samtidig som man får en ergonomisk arbeidsstilling.
Våre adaptere gjør det mulig å bruke EASY!Force sammen med eldre utstyr. Du kan bruke vår adapterguide for å finne riktig adapter til ditt bruk.
Kraftig og allsidig - da og nå. Høytrykksvaskere gjennom tidene.
Rengjøringsmidler for bruk med høytrykksvasker
Kärchers vaske- og pleiemidler for høytrykksvaskere er utviklet for å oppnå optimale rengjøringsresultater med et minimum av energi- og tidsforbruk. Mengden spillvann forurenset av mineraloljerester reduseres også, takket være rengjøringsmidlenes spesielle sammensetning, som gjør at de er enkle å filtrere og separere.
Rengjøring og beskyttelse av kommersielle kjøretøy
Kraftige rengjøringsmidler for grundig rengjøring av gjenstridig smuss på veier og byggeplasser – kan brukes til høytrykksvaskere med kaldtvann og varmtvann.
Fleksibilitet til industribruk
Hurtigvirkende, skånsomme rengjøringsmidler som også fjerner gjenstridig smuss som olje, fett og rust.
Renslighet og hygiene i næringsmiddelindustrien
Effektive rengjøringsmidler og desinfiserende midler som er tillatt brukt sammen med næringsmidler i samsvar med listene fra DGHM (Tysk selskap for hygiene og mikrobiologi) og DVG (Tysk forening for gass og vann) over desinfeksjonsm
Rene utstillingslokaler og kjøretøy
Skånsomme rengjøringsmidler for alle overflater og materialer gir både skinnende utstillingslokaler og biler, selv under panseret.
Velge høytrykksvasker med varmt eller kaldt vann?
Valget mellom en høytrykksvasker med varmt eller kaldt vann avhenger av bruksområdet og de spesifikke oppgavene du har. Begge typer høytrykksvaskere har sine fordeler, så det beste valget avhenger av dine spesifikke behov og ressurser. Tenk derfor gjennom ditt behov, hva du skal rengjøre og tilgjengelighet av strøm, så blir det lettere å ta et valg.
Kaldtvannsvasker
For en høytrykksvasker med kaldt vann er trykket avgjørende - ideelt for å fjerne ikke-klebende smuss og store mengder smuss som støv, mose og jord.
Fordelene med høyttrykksvaker for kaldt vann er:
√ Lavere anskaffelseskostnader
√ Ingen energikostnader for oppvarming av vann
√ Færre komponenter
√ Mer kompakt design
√ Rimelig vedlikehold og reparasjonskostnader.
Varmtvannsvasker
En høytrykksvasker med varmtvann øker vanntemperaturen fra ca. 12 ° C til 155 ° C - perfekt for å fjerne sta, klebig smuss som oljer, fett og sot.
Fordelene med høyttrykksvasker med varmt vann er:
√ Mer effektiv oppløsing av smøremiddelrester
√ Kortere arbeidstid
√ Bakteriereduserende effekt
√ Kortere tørketid
√ Betydelig redusert forbruk av rengjøringsmidler
√ Beskyttelse av følsomme overflater og samme rengjøringseffekt med lavere arbeidstrykk
Fordeler med en høytrykksvasker med varmtvann
Den høye temperaturen på vannet som varmes opp, gjør det mulig å redusere vanntrykket, gjøre jobben raskere og bruke mindre rengjøringsmiddel. Fordeler med en høytrykksvasker med varmtvann sammenlignet med en høytrykksvasker med kaldtvann:
- Bedre rengjøringsresultat
- Redusert forbruk av rengjøringsmidler
- Kortere tørketid
- Bedre hygiene
- Kortere arbeidstid
Bruk av varmtvann sørger for en betydelig tidsbesparelse på opptil 35 prosent og bedre rengjøringsresultater.