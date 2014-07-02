Varmtvannsvaskere i mellomklassen
Brenner for jobben.
Rengjøring på byggeplasser eller innen jordbruk er hardt arbeid. Våre varmtvannsvaskere i mellomklassen er designet for nettopp dette. De leveres enten med førsteklasses tilbehør og ergonomisk håndtering, eller med fokus på enkel betjening og robust design - avhengig av behovene. Uansett tilbyr de alltid høy kvalitet og maksimal ytelse - med opptil 210 bars trykk og en vannstrøm på 1000 liter per time. Dette er de nye maskinene i mellomklassen.
HDS mellomklasse: Innovasjon som gjør arbeidet ditt enklere.
Våre HDS-maskiner kombinerer topp ytelse og ergonomi til perfeksjon. Forvent det høyeste nivået av innovasjon og kompromissløs kvalitet med maksimal brukervennlighet - disse enhetene er enestående.
Ergonomi på sitt beste
Når du jobber med varmtvannsvaskere, er ergonomi avgjørende for å gi brukeren en komfortabel opplevelse. Våre avanserte varmtvannsvaskere leveres standard med EASY!Force høytrykkspistol. Pistolen benytter rekyl fra høytrykkstrålen for å redusere holdekraften for brukeren til nesten null. Kraften kan reguleres via Servo Control ved hjelp av avtrekkeren. Den rustfrie stållansen på 1050 millimeter kan roteres og gjør oppgaven betydelig lettere.
Innovasjon for brukeren
Å sette opp høytrykksslange tar tid og krever tålmodighet, derfor er enheten utstyrt med en automatisk slangetrommel som kan redusere oppsettstiden med opptil 50 prosent. Den 20 meter lange slangen kan enkelt rulles ut og inn, selv ved en vinkel på opptil 45°. Takket være ANTI!Twist-funksjonen unngår du at den blir viklet sammen under prosessen. En ekstra fordel er den Teflon®-belagte Ultra Guard-slangen som setter nye standarder for motstand mot slitasje.
Brukervennlighet fra A til Å
Med vårt EASY!Operation betjeningskonsept ønsker vi å gjøre håndteringen av maskinen så enkel som mulig. En måte vi har oppnådd dette på, er ved å gjøre regulatoren, som justerer vannmengden og trykket, direkte tilgjengelig gjennom en åpning i dekselet. Hvis alt er satt til minimum, aktiveres dampnivået. Temperaturen kan reguleres via kontrollpanelet. Når det gjelder våre varmtvannsvaskere, er det også rikelig med praktiske lagringsmuligheter: lansen, strømkabelen, dysene og verktøyene kan lagres på enheten. For modellene uten automatisk slangetrommel, er det i stedet en ekstra lagringsplass. Det er også 2 såpedispensere med presis dosering og skyllefunksjon, og alle vedlikeholdsbetingede komponenter er lett tilgjengelige.
Enkel manøvrering
Våre varmtvannsvaskere er utformet med inspirasjon fra joggeprinsippet, slik at det skal være lett å å flytte de rundt. Dette blir ytterligere forenklet takket være de store hjulene, et svingbart hjul, en fotplate og ergonomiske håndtak.
Med lang levetid i tankene
Høykvalitetsmaterialer og velprøvd teknologi gjør våre varmtvannsvaskere til en trygg investering. En aksialstempelpumpe med keramiske stempel, en vannkjølt, saktegående 4-pols elektrisk motor og pålitelig brennerteknologi sikrer lang levetid. Plastdekslet beskytter alle sensitive komponenter selv under krevende forhold. De er også utstyrt med en avkalkingsbeholder som forhindrer kalkavleiringer - en fordel for levetiden til varmespiralene, spesielt i områder med hardt vann.
Bærekraft med et trykk på knappen
eco!efficiency-modus kan aktiveres avhengig av typen og mengden skitt samt graden av tilsmussing. Dette muliggjør energieffektiv og bærekraftig rengjøring ved en temperatur på 60 °C.
100 prosent operasjonell pålitelighet
En stor vannfilter, sikkerhetsventiler, temperaturkontroller, eksossensor og et mykt dempingssystem (SDS) sikrer at operasjonell pålitelighet er garantert til enhver tid.
HDS mellomklasse Classic - En robust partner for krevende arbeid
Våre varmtvannsvaskere i Classic-serien er utviklet for krevende bruksområder. Pålitelig teknologi, enkel betjening og robust konstruksjon. Veltilpassede tilbehør og topp kvalitet til attraktive priser - dette er Classic-serien.
Robust og holdbar
Varmtvannsvaskere, utviklet for tøffe driftsforhold - dette er våre HDS Classic-maskiner. De har en rørramme av stål og en robust, kraftig veivakselpumpe med keramiske stempler. Den pålitelige vannkjølte, saktegående 4-pols elektriske motoren er svært holdbar. Et stor vannfilter beskytter enheten mot større skittpartikler, og forhindrer skade på pumpen.
Kraftig og bærekraftig
Maskinene i Mellomklassen tilbyr et arbeidstrykk på opptil 210 bar og en maksimal leveringshastighet på 1000 l/t. Dette betyr at selv den mest seige skitten ikke har en sjanse. eco!efficiency-modus kan aktiveres avhengig av typen og mengden skitt samt graden av tilsmussing. Dette muliggjør energieffektiv og bærekraftig rengjøring ved en temperatur på 60 °C.
Intuitiv og enkel å vedlikeholde
EASY!Operation betjeningskonseptet gjør maskinene våre veldig enkle å bruke. For eksempel kan vannmengde og trykk justeres individuelt direkte på pumpen. En sentral vribryter gir betjening av maskinen intuitiv. I tillegg kan tilbehør som slangen eller spraylansen raskt lagres på enheten. Takket være det åpne designet er alle komponenter som trengs for bruk raskt tilgjengelige, noe som sikrer en høy grad av vedlikeholdsevne.
Sikker og mobil
Punkteringsfrie store hjul sikrer enkel navigering og problemfri drift selv på ujevnt terreng. I tillegg er det integrert en løftekrok på den rørformede stålrammen for enkel kranlasting.
Økonomisk
Varmtvannsvaskere i HDS Classic-serien fokuserer på grunnleggende funksjoner, og tilbehøret er redusert til det essensielle. Dette sikrer at Kärcher-kvalitet og topp ytelse er tilgjengelig til en rimelig pris.