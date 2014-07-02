Varmtvannsvaskere i mellomklassen

Brukervennlighet fra A til Å

Med vårt EASY!Operation betjeningskonsept ønsker vi å gjøre håndteringen av maskinen så enkel som mulig. En måte vi har oppnådd dette på, er ved å gjøre regulatoren, som justerer vannmengden og trykket, direkte tilgjengelig gjennom en åpning i dekselet. Hvis alt er satt til minimum, aktiveres dampnivået. Temperaturen kan reguleres via kontrollpanelet. Når det gjelder våre varmtvannsvaskere, er det også rikelig med praktiske lagringsmuligheter: lansen, strømkabelen, dysene og verktøyene kan lagres på enheten. For modellene uten automatisk slangetrommel, er det i stedet en ekstra lagringsplass. Det er også 2 såpedispensere med presis dosering og skyllefunksjon, og alle vedlikeholdsbetingede komponenter er lett tilgjengelige.