Feiemaskin

Raske børster og høy ytelse! Kärchers kompakte og kraftige feiemaskiner og feiemaskiner med oppsug leverer rent resultat på kort tid - hvor som helst og når som helst. Uansett om du skal feie opp løv, grus, glass eller annen skitt, har vi en feiemaskin som gjør jobben effektivt.

Feiemaskiner og feiestøvsugere fra Kärcher

En maskin, mange muligheter

Feiemaskinene og feiestøvsugerne fra Kärcher, imponerer på alle områder og er fleksibel og effektive i bruk. Feieoppgaver er enklere enn noen gang, takket være maskinenes fleksibilitet, brukervennlighet og perfekte rengjøringsresultater.

Mann som rengjør med en manuell feiemaskin fra Kärcher

Hva er en feiemaskin med oppsug?

Effektiv feiing: Feiemaskinene med oppsug fjerner all slags smuss og skitt fra overflater, både innendørs og utendørs. Feiemaskinene med oppsug skiller seg fra andre feiemaskiner ved at de løfter støv og smuss fra bakken med en rullebørste, for så å suge det opp med en sugeturbin (vifte) og samle det i et filtersystem.

Hvilken feiemaskin med oppsug passer til mitt behov?

Vi har den ideelle modellen til enhver utfordring – fra manuelle feiemaskiner til industrielle feiestøvsugere du sitter på. Feiemaskinene og feiestøvsugere fra Kärcher, oppfyller kundenes forventninger når det gjelder fleksibilitet og muligheter til tilpasning. Kärcher har også alle relevante drivtyper til forskjellige bruksområder – bensin, diesel, LPG og elektrisk.

Oversikt over alle modellene våre:

Kärcher Gå-bak-feiemaskiner

Gå-bak-feiemaskiner

Kärcher gå-bak feiemaskiner og feiestøvsugere med traction drive er ideelle for renhold på arealer fra 300 m². De er ergonomiske og brukervennlige maskiner beregnet for gårdsplasser, gangstier, haller etc., gir lite støvutvikling og et svært grundig feieresultat selv i hjørner. Perfekte for vaktmestere, håndverkere, tjenesteleverandører til industri m.m.

Gå til produkter
Kärcher Store feiemaskiner

Store feiemaskiner

Hold mellomstore og store arealer rene med en maskin fra vårt brede produktspekter. Kärcher feiestøvsugere er økonomiske og effektive løsninger som oppfyller alle bransjekrav. Kärcher er front på ny teknologi med kundeorienterte løsninger som enkel håndtering og tilgang til service.

Gå til produkter
Kärcher Industrifeiemaskiner

Industrifeiemaskiner

Kärchers industrielle feiemaskiner er solide og effektive løsninger for logistikksektoren, stålproduksjon, bygg- og anleggsbransjen, betong- og grunnarbeid m.m. De er designet for tøff industriell bruk, og håndterer store områder med mye skitt. Det prisbelønte filtersystemet sikrer et støvfritt arbeidsmiljø selv i ekstreme tilfeller.

Gå til produkter

Hvordan fungerer feiemaskiner med oppsug?

De forskjellige modellene fungerer etter forskjellige feieprinsipper.

Illustrasjon av feiestøvsuger med feiebrett-prinsippet

Feiebrett-metoden

Rullebørsten roterer i motsatt retning av kjøreretningen. Dette fører til at skitt flyttes til fronten av feiemaskinen og inn i avfallsbeholderen (direkte opplukking av skitt). Manuelle feiemaskiner og industrielle feiemaskiner med oppsug fra Kärcher, fungerer etter dette prinsippet.

Fordeler:

  • Lav børstehastighet og kort «feiebane» sørger for lite spredning av støv
  • Mindre slitasje av børster
  • Ideell for omfattende og tung skitt, samt fint støv
Illustrasjon av feiestøvsuger med kaste-prinsippet

Kaste-metoden

Skitten samles i motsatt retning av kjøreretningen, og flyttes inn i bakre smussbeholder ved hjelp av hovedbørsten. Sitte-på- og Gå-bak feiemaskinene med oppsug fra Kärcher, fungerer etter dette prinsippet.

Fordeler:

  • Beholderen kan fylles til 100 %
  • Ideell for grov og lett skitt
  • Samler enkelt grov skitt ved hjelp av en klaff for grov skitt
  • Gir god oversikt fremover for brukeren på grunn av sitteposisjonen
Mann som rengjør et lager ved hjelp av en feiestøvsuger du sitter på, fra Kärcher

Hvilke bruksområder har feiemaskiner med oppsug?

Én maskin, mange bruksområder: Feiemaskiner med oppsug brukes spesielt for større områder innendørs og utendørs. Sammenlignet med vanlige koster fjerner de selv grov og gjenstridig skitt, støv og avfall på en rask og effektiv måte, med minimal innsats.

Vanlige bruksområder for feiemaskiner/feiestøvsugere er:

  • Lagerarealer og logistikkfasiliteter
  • Fabrikker
  • Parkeringsplasser og lasteramper
  • Næringsmiddelindustrien
  • Sports- og rekreasjonsfasiliteter
  • Stål- og metallindustrien
  • Elektronikkindustrien
  • Legemiddelindustiren og kjemisk industri
  • Transportindustrien
  • Messe- og konferansearealer

Hvilke underlag kan feiemaskiner og feiemaskiner med oppsug brukes på?

Forskjellige gulvbelegg og smusstyper stiller forskjellige krav til feiemaskinen. En standard fleksibel hovedbørste med lang levetid er et godt valg, men den samme rullebørsten egner seg ikke for alle gulvbelegg. Kärcher tilbyr derfor flere løsninger for å hjelpe deg med å oppnå de beste rengjøringsresultatene.

Kvinne som rengjør kunstgress med en manuell feiestøvsuger

Oversikt over de forskjellige rullebørstene:

Standard hovedvalsebørste til feiemaskiner fra Kärcher

Standard hovedrullebørste

  • Middels busthardhet
  • Brukes til: normal gateskitt, løv eller støv på asfalt, betong, belegningsstein o.l.
Hovedvalsebørste, hard, til feiemaskiner fra Kärcher

Hard hovedrullebørste

  • Betydelig hardere buster, noen også med innlegg av stål
  • Brukes til: grove overflater og gjenstridig smuss eller tungt avfall
Hovedvalsebørste, myk, til feiemaskiner fra Kärcher

Myk hovedrullebørste

  • Myke buster
  • Brukes til: fjerning av skitt og fint støv på jevne gulv innendørs
Hovedvalsebørste, antistatisk, til feiemaskiner fra Kärcher

Antistatisk hovedrullebørste

  • Myke buster
  • Brukes til: effektiv rengjøring av tepper på messer eller f.eks. i sportsfasiliteter
  • Følgende modeller anbefales for rengjøring av tepper og kunstig gress: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Kvinne sitter på en feiemaskin fra Kärcher

Hvilken arealkapasitet har en feiemaskin med oppsug?

Kapasiteten til feiemaskiner med oppsug varierer og avhenger av modell og utstyr. I tabellen nedenfor ser du en oversikt over rengjøringsytelsen (per time) for forskjellige maskiner. Til sammenligning vil en kommersielt tilgjengelig håndbørste ha en ytelse på mellom 120 og 160 m² (maks.).

Feiestøvsuger

Industrielle feiemaskiner med oppsug

Arealkapasitet (per time)

7200–28 000 m²

Feiestøvsuger

Sitte-på feiemaskiner med oppsug

Arealkapasitet (per time)

5100–13 600 m²

Feiestøvsuger

Gå-bak feiemaskiner med oppsug

Arealkapasitet (per time)

3375–4725 m²

Feiestøvsuger

Manuelle feiemaskiner / feiemaskiner med oppsug

Arealkapasitet (per time)

2800–3680 m²

Finn utsalgssted
Kontakt Kärcher

FAQ

Kontroller at tetningsleppen og forseglingen på avfallsbeholderen fortsatt er i god stand og bytt dem ut om nødvendig.

Kontroller at børstevalsen er stilt inn i riktig høyde: kun tuppene på børstene skal berøre gulvet. Hvis høydejusteringen eller hjuldriften er ødelagt, kontakt en av våre servicepartnere eller kontakt oss direkte.

Feiemaskiner med oppsug fjerner all slags smuss fra overflater både innendørs og utendørs. De sprer støvet med en børsterulle og deretter suges støvet opp ved hjelp av en sugeturbin (vifte) og samles opp i et filtersystem.

De forskjellige modellene fungerer etter forskjellige feieprinsipper.

Feiebrett-metoden
Rullebørsten roterer i motsatt retning av kjøreretningen. Dette fører til at skitt flyttes til fronten av feiemaskinen og inn i avfallsbeholderen (direkte opplukking av skitt). Manuelle feiemaskiner og industrielle feiemaskiner med oppsug fra Kärcher, fungerer etter dette prinsippet.

Fordeler:

Lav børstehastighet og kort «feiebane» sørger for lite spredning av støv
Mindre slitasje av børster
Ideell for omfattende og tung skitt, samt fint støv

Kaste-metoden
Skitten samles i motsatt retning av kjøreretningen, og flyttes inn i bakre smussbeholder ved hjelp av hovedbørsten. Sitte-på- og Gå-bak feiemaskinene med oppsug fra Kärcher, fungerer etter dette prinsippet.

Fordeler:

Beholderen kan fylles til 100 %
Ideell for grov og lett skitt
Samler enkelt grov skitt ved hjelp av en klaff for grov skitt
Gir god oversikt fremover for brukeren på grunn av sitteposisjonen

Vanlige bruksområder for feiemaskiner/feiestøvsugere er:

  • Lagerarealer og logistikkfasiliteter
  • Fabrikker
  • Parkeringsplasser og lasteramper
  • Næringsmiddelindustrien
  • Sports- og rekreasjonsfasiliteter
  • Stål- og metallindustrien
  • Elektronikkindustrien
  • Legemiddelindustiren og kjemisk industri
  • Transportindustrien
  • Messe- og konferansearealer

En feiemaskin feier løv, grus eller annet skitt til sidene slik at du lettere kan plukke det opp og flytte det. En feiemaskin med oppsug er en feiemaskin med sugekapasitet. Denne suger opp det du ønsker å feie bort. Det vil si en mer effektiv måte å rengjøre en større overflate på.

Ja, selvfølgelig kan du bruke en feiemaskin som løvsamler. Det beste er å bruke en manuell feiemaskin med oppsug som er enkel å kontrollere og har god ergonomi.