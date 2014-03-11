Feiemaskin

De forskjellige modellene fungerer etter forskjellige feieprinsipper.



Feiebrett-metoden

Rullebørsten roterer i motsatt retning av kjøreretningen. Dette fører til at skitt flyttes til fronten av feiemaskinen og inn i avfallsbeholderen (direkte opplukking av skitt). Manuelle feiemaskiner og industrielle feiemaskiner med oppsug fra Kärcher, fungerer etter dette prinsippet.

Fordeler:

Lav børstehastighet og kort «feiebane» sørger for lite spredning av støv

Mindre slitasje av børster

Ideell for omfattende og tung skitt, samt fint støv

Kaste-metoden

Skitten samles i motsatt retning av kjøreretningen, og flyttes inn i bakre smussbeholder ved hjelp av hovedbørsten. Sitte-på- og Gå-bak feiemaskinene med oppsug fra Kärcher, fungerer etter dette prinsippet.

Fordeler:

Beholderen kan fylles til 100 %

Ideell for grov og lett skitt

Samler enkelt grov skitt ved hjelp av en klaff for grov skitt

Gir god oversikt fremover for brukeren på grunn av sitteposisjonen