Feiemaskin
Raske børster og høy ytelse! Kärchers kompakte og kraftige feiemaskiner og feiemaskiner med oppsug leverer rent resultat på kort tid - hvor som helst og når som helst. Uansett om du skal feie opp løv, grus, glass eller annen skitt, har vi en feiemaskin som gjør jobben effektivt.
En maskin, mange muligheter
Feiemaskinene og feiestøvsugerne fra Kärcher, imponerer på alle områder og er fleksibel og effektive i bruk. Feieoppgaver er enklere enn noen gang, takket være maskinenes fleksibilitet, brukervennlighet og perfekte rengjøringsresultater.
Hva er en feiemaskin med oppsug?
Effektiv feiing: Feiemaskinene med oppsug fjerner all slags smuss og skitt fra overflater, både innendørs og utendørs. Feiemaskinene med oppsug skiller seg fra andre feiemaskiner ved at de løfter støv og smuss fra bakken med en rullebørste, for så å suge det opp med en sugeturbin (vifte) og samle det i et filtersystem.
Hvilken feiemaskin med oppsug passer til mitt behov?
Vi har den ideelle modellen til enhver utfordring – fra manuelle feiemaskiner til industrielle feiestøvsugere du sitter på. Feiemaskinene og feiestøvsugere fra Kärcher, oppfyller kundenes forventninger når det gjelder fleksibilitet og muligheter til tilpasning. Kärcher har også alle relevante drivtyper til forskjellige bruksområder – bensin, diesel, LPG og elektrisk.
Oversikt over alle modellene våre:
Gå-bak-feiemaskiner
Kärcher gå-bak feiemaskiner og feiestøvsugere med traction drive er ideelle for renhold på arealer fra 300 m². De er ergonomiske og brukervennlige maskiner beregnet for gårdsplasser, gangstier, haller etc., gir lite støvutvikling og et svært grundig feieresultat selv i hjørner. Perfekte for vaktmestere, håndverkere, tjenesteleverandører til industri m.m.
Store feiemaskiner
Hold mellomstore og store arealer rene med en maskin fra vårt brede produktspekter. Kärcher feiestøvsugere er økonomiske og effektive løsninger som oppfyller alle bransjekrav. Kärcher er front på ny teknologi med kundeorienterte løsninger som enkel håndtering og tilgang til service.
Industrifeiemaskiner
Kärchers industrielle feiemaskiner er solide og effektive løsninger for logistikksektoren, stålproduksjon, bygg- og anleggsbransjen, betong- og grunnarbeid m.m. De er designet for tøff industriell bruk, og håndterer store områder med mye skitt. Det prisbelønte filtersystemet sikrer et støvfritt arbeidsmiljø selv i ekstreme tilfeller.
Hvordan fungerer feiemaskiner med oppsug?
De forskjellige modellene fungerer etter forskjellige feieprinsipper.
Feiebrett-metoden
Rullebørsten roterer i motsatt retning av kjøreretningen. Dette fører til at skitt flyttes til fronten av feiemaskinen og inn i avfallsbeholderen (direkte opplukking av skitt). Manuelle feiemaskiner og industrielle feiemaskiner med oppsug fra Kärcher, fungerer etter dette prinsippet.
Fordeler:
- Lav børstehastighet og kort «feiebane» sørger for lite spredning av støv
- Mindre slitasje av børster
- Ideell for omfattende og tung skitt, samt fint støv
Kaste-metoden
Skitten samles i motsatt retning av kjøreretningen, og flyttes inn i bakre smussbeholder ved hjelp av hovedbørsten. Sitte-på- og Gå-bak feiemaskinene med oppsug fra Kärcher, fungerer etter dette prinsippet.
Fordeler:
- Beholderen kan fylles til 100 %
- Ideell for grov og lett skitt
- Samler enkelt grov skitt ved hjelp av en klaff for grov skitt
- Gir god oversikt fremover for brukeren på grunn av sitteposisjonen
Hvilke bruksområder har feiemaskiner med oppsug?
Én maskin, mange bruksområder: Feiemaskiner med oppsug brukes spesielt for større områder innendørs og utendørs. Sammenlignet med vanlige koster fjerner de selv grov og gjenstridig skitt, støv og avfall på en rask og effektiv måte, med minimal innsats.
Vanlige bruksområder for feiemaskiner/feiestøvsugere er:
- Lagerarealer og logistikkfasiliteter
- Fabrikker
- Parkeringsplasser og lasteramper
- Næringsmiddelindustrien
- Sports- og rekreasjonsfasiliteter
- Stål- og metallindustrien
- Elektronikkindustrien
- Legemiddelindustiren og kjemisk industri
- Transportindustrien
- Messe- og konferansearealer
Hvilke underlag kan feiemaskiner og feiemaskiner med oppsug brukes på?
Forskjellige gulvbelegg og smusstyper stiller forskjellige krav til feiemaskinen. En standard fleksibel hovedbørste med lang levetid er et godt valg, men den samme rullebørsten egner seg ikke for alle gulvbelegg. Kärcher tilbyr derfor flere løsninger for å hjelpe deg med å oppnå de beste rengjøringsresultatene.
Oversikt over de forskjellige rullebørstene:
Standard hovedrullebørste
- Middels busthardhet
- Brukes til: normal gateskitt, løv eller støv på asfalt, betong, belegningsstein o.l.
Hard hovedrullebørste
- Betydelig hardere buster, noen også med innlegg av stål
- Brukes til: grove overflater og gjenstridig smuss eller tungt avfall
Myk hovedrullebørste
- Myke buster
- Brukes til: fjerning av skitt og fint støv på jevne gulv innendørs
Antistatisk hovedrullebørste
- Myke buster
- Brukes til: effektiv rengjøring av tepper på messer eller f.eks. i sportsfasiliteter
- Følgende modeller anbefales for rengjøring av tepper og kunstig gress: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Hvilken arealkapasitet har en feiemaskin med oppsug?
Kapasiteten til feiemaskiner med oppsug varierer og avhenger av modell og utstyr. I tabellen nedenfor ser du en oversikt over rengjøringsytelsen (per time) for forskjellige maskiner. Til sammenligning vil en kommersielt tilgjengelig håndbørste ha en ytelse på mellom 120 og 160 m² (maks.).
Feiestøvsuger
Industrielle feiemaskiner med oppsug
Arealkapasitet (per time)
7200–28 000 m²
Feiestøvsuger
Sitte-på feiemaskiner med oppsug
Arealkapasitet (per time)
5100–13 600 m²
Feiestøvsuger
Gå-bak feiemaskiner med oppsug
Arealkapasitet (per time)
3375–4725 m²
Feiestøvsuger
Manuelle feiemaskiner / feiemaskiner med oppsug
Arealkapasitet (per time)
2800–3680 m²