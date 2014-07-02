Gå-bak feiemaskin / Feiemaskin med oppsug

Fordeler med en feiemaskin sammenlignet med en kost

Sammenlignet med en kost har en manuell feiemaskin mange fordeler. Den klare hovedforskjellen er hastigheten, da en manuell feiemaskin utfører jobben opptil 12 ganger raskere enn en kost – en tids- og kostnadsbesparende løsning.

Feiing med en kost er ofte fysisk krevende og anstrengende. Våre maskiner har enkle håndteringsfunksjoner og en ergonomisk design som sikrer enkel bruk og beskyttelse av ryggen din. Muskelspenninger og anstrengelser blir byttet ut med effektiv og ergonomisk feiing. Ved bruk av en motorisert selvgående feiemaskin kan du ytterligere minimere anstrengelsen ved rengjøring.

En ekstra fordel med manuelle feiemaskiner er betydelig mindre spredning av støv under rengjøringsprosessen. Mens feiing med en kost ofte fører til ukontrollert virvling av støv i luften, leder manuelle feiemaskiner støvet direkte inn i støvbeholderen. Dette er ikke bare en betydelig helsefordel, med forbedret luftkvalitet og redusert risiko for allergiske reaksjoner. I tilegg blir også overflater beskyttet mot skadelig støvoppbygging.

Sammenlignet med en kost, er hovedfordelene med manuelle feiemaskiner: