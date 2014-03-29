Idé, planlegging, første igangkjøring

Oppgavene som Kärcher får, er like forskjellige som kundene vi leverer de optimale løsningene til. Vi følger kundene våre fra idé, planlegging og byggefase, frem til igangkjøring og videre drift av anlegget.

De mange prosjektene vi har fullført i alle tenkelige sektorer med behov for rengjøring av tank og container, er grunnlaget for kundenes tillit til oss. Det er mange fordeler ved å velge Kärcher, verdenslederen i rengjøring med høytrykksteknologi, som pålitelig samarbeidspartner. Selskaper i ulike industrisektorer over hele verden nyter godt av dette konseptet.