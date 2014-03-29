Tankvask
I over 40 år har Kärcher vært synonymt med driftssikre og effektive anlegg for innvendig vask av tank og containere. Som markedsleder innenfor profesjonelle rengjøringsanlegg, tilbyr vi skreddersydde løsninger for alle behov, basert på modulkomponenter. Anleggene våre har høy kvalitet, er effektive, kostnadseffektive og energibesparende – et resultat av vår mangeårige erfaring. Fra rådgivning og planlegging til bygging, levering og vedlikehold av anleggene; vi er der for kundene våre. Vi tilbyr nyskapende konsepter og omfattende tjenester.
Anlegg for alle typer tankvask
Transport- og logistikkbransjen og den kjemiske industrien trenger driftssikre anlegg for tankrengjøring og containerrengjøring. Økt vareflyt som en konsekvens av globaliseringen har medført høyere krav til rengjøringskvalitet. I tillegg til strenge kvalitetsstandarder som HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) og SQAS (Safety and Quality Assessment System) skal harmoniserte rengjøringssertifikater som ECD (European Cleaning Document) overholdes. Her er det snakk om til sammen ca. 200 000 forskjellige stoffer, så dette er en oppgave som krever mange års kompetanse. Hvert enkelt rengjøringsanlegg fra Kärchers er spesielt utformet for de stoffene det skal håndtere. Her spiller spesialutviklede rengjøringsmidler fra Kärcher en viktig rolle. Å ivareta sikkerheten er en viktig del av arbeidet med innvendig rengjøring av tanker. Dette innebærer tiltak som eksplosjonsbeskyttelse (ATEX) og renseanlegg for avtrekksluft og spillvann. Kärchers modulære anleggsløsninger er utformet for å dekke en lang rekke krav til rengjøringsanlegg med flest mulig kundefordeler. Modulkomponentene gjør det mulig å endre og utvide ved behov.
Bruksområder
Kärchers løsninger dekker et bredt spekter av bruksområder, fra innvendig rengjøring av tanker på kjøretøy til rengjøring av polysilisium.
Komponenter
Bruk av komponenter av høy kvalitet er når det gjelder innvendig rengjøring av tanker.
Visningsanlegg
På denne siden ser du et utvalg av anleggene våre. Over 250 av dem er allerede prosjektert og installert rundt om i verden.
Alltid den rette løsningen for målgruppen
Transportlogistikk er en tjeneste som leveres i praktisk talt alle bransjer verden over. Tjenesten omfatter flytting av enorme mengder varer og materialer; materialer som er flytende eller tyktflytende, i pulver eller fast form, fylt i tanker, containere, tønner og alle slags beholdere for oppbevaring, håndtering eller transport. Kärcher leverer rengjøringsanlegg til virksomheter i alle størrelser og alle bransjer – og til alle slags beholdere.
Kjemisk industri og handel
Legemidler, maling og fargemidler, metall, tre, mineraloljer, plast, lim, byggematerialer og betong.
Transport og logistikk
Spedisjon, lager- og vareutlevering, silotransport, transport av generell last og bulkmaterialer, betong, sement, asfalt, avfall og spesialtransport.
Næringsmiddelindustri
Meierier og bryggerier, råvareprodusenter, produsenter av olje og fett, glykose og stivelse, sjokolade, sukker, proteiner og kosttilskudd, drikkevarer og jus, ferdigmat og kjæledyrefôr.
Typer kontaminering:
- flytende produkter (næringsmidler, oljer og kjemikalier)
- Bulkmaterialer
- Gasser
Rengjøringsmedier
- vann, vannoppløsninger (alkaliske, sure)
- osmosevann
- alkaliske løsninger, syrer, løsemidler
Skreddersydde løsninger fra moduler til nøkkelklare anlegg
Kärchers rengjøringsanlegg for tanker og containere er modulære løsninger skreddersydd for den aktuelle typen kontaminering, og hvor ofte det skal rengjøres. En behovsvurdering med vekt på kvalitet, driftsmessig sikkerhet og effektivitet er det første skrittet mot et godt planlagt anlegg. Ingeniørarbeid – «made in Germany»
Idé, planlegging, første igangkjøring
Oppgavene som Kärcher får, er like forskjellige som kundene vi leverer de optimale løsningene til. Vi følger kundene våre fra idé, planlegging og byggefase, frem til igangkjøring og videre drift av anlegget.
De mange prosjektene vi har fullført i alle tenkelige sektorer med behov for rengjøring av tank og container, er grunnlaget for kundenes tillit til oss. Det er mange fordeler ved å velge Kärcher, verdenslederen i rengjøring med høytrykksteknologi, som pålitelig samarbeidspartner. Selskaper i ulike industrisektorer over hele verden nyter godt av dette konseptet.
Effektivt, nøkkelklart og i samsvar med lover og regler
Flertallet av våre kunder foretrekker en totalløsning – et nøkkelklart anlegg. I tillegg til moderne, effektiv, velprøvd og gjennomtestet anleggsteknikk, tilbyr vi derfor også driftstillatelser som samsvarer med gjeldende standarder, for eksempler i form av eksplosjonsbeskyttelse i samsvar med ATEX 94/9, og renseanlegg for spillvann og forurenset luft i samsvar med tysk lov om utslippskontroll.
Kärcher leverer de nødvendige installasjonene for varmtvann, tørking, fallsikring samt renseanlegg for spillvann og avtrekksluft.
Vi overholder kravene til reduserte energikostnader og CO2-utslipp ved hjelp av innovativ, velprøvd og gjennomtestet og prosessteknologi som sikrer pålitelig drift. Kärchers spesialrengjøringsmidler for containere gir bedre rengjøringsresultater, høyere effektivitet og redusert miljøpåvirkning.
«Plug & Play» – konsept for rengjøring av tanker og containere
Kärchers konsepter for rengjøring av tank og container er nøkkelklare velprøvde og gjennomtestede totalløsninger. En spesiell fordel med konseptet er den helintegrerte containerdesignen, som gjør at det kan brukes praktisk talt hvor som helst, med minimal installasjon og maksimal mobilitet – verden over. Klar til bruk med én gang containeren er installert. Kärchers rengjøringsanlegg kan ved behov utvides med nye moduler etter Plug & Play-prinsippet.
Effektive løsninger
Kärcher konsepter for rengjøring av tanker og containere er velprøvde og gjennomtestede. Alle nødvendige elektriske koblinger og rørforbindelser er plassert lett tilgjengelig på containerveggen.
Alt fra de aller enkleste til de mest avanserte komponentene
Våre stasjonære høytrykkskomponenter for varmtvann til innvendig og utvendig rengjøring av containere og tanker er velprøvde og gjennomtestede med et bredt utvalg av tilbehør for mange ulike bruksområder.
Fordelene med TSC-konseptet:
- enklere installasjon
- sikker planlegging og forutsigbare kostnader
- maksimal allsidighet og mobilitet
- moduldesign med velprøvde og gjennomtestede komponenter