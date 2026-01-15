Vindusvasker
Å vaske vinduer med en vindusvasker gir enkel og stripefri rengjøring uten søl. Kärchers nyeste generasjon batteridrevne vindusvaskere sørger for blanke og stripefrie vinduer, og sparer deg for både tid og krefter. Den praktiske innretningen suger opp vannet fra ruten samtidig som du drar over med nalen uten å etterlate striper, eller at det drypper skittent vann. Se vårt store utvalg her.
Gjenoppliv glansen på alle glatte overflater
Ingen striper. Tre ganger raskere. Allsidig bruk.
En Kärcher vindusvasker hjelper deg med å få rene vinduer uten å etterlate striper, i tillegg til at du sparer mye tid og krefter på rengjøring. Den praktiske innretningen suger enkelt og nøyaktig opp vann fra ruten etter rengjøring – uten å etterlate striper eller at det drypper skittent vann. Sammenlignet med alminnelige metoder for vindusvask, er rengjøring med et slikt verktøy merkbart enklere og raskere. Kärchers elektriske vindusvasker er også svært godt egnet for rengjøring av andre jevne overflater i hjemmet, slik som speil, kokeplater, glassbord og dusjkabinett, fliser m.m. Prøv det ut og se hvordan Kärcher utgjør en forskjell i hjemmet ditt.
Tre ganger raskere
Vindusvaskingen går tre ganger så fort med vindusvasker enn med vanlige vaskemetoder.
Ingen striper
Stripefri rengjøring takket være vindusvaskerens naler i høy kvalitet, og dens innovative sugefunksjon.
Ingen søl
Vindusvaskeren suger opp vannet fra overflaten raskt og effektivt, uten at møkkete vann kommer i kontakt med hverken deg eller vinduskarmen.
Originalen
Originalkvalitet fra Kärcher – vindusvaskerens oppfinnere.
Vaske vinduer
Vindusvasken har aldri vært enklere. Bruk vår elektriske vindusvasker for rene vinduer uten striper og søl, både ute og inne.
Vaske dusjen
Den kan brukes til å rengjøre dusjkabinetter, fliser og dusjvegger raskt og enkelt.
Sug opp væske
Bruk den til å suge opp f.eks kaffesøl.
Absorber kondens
Du kan raskt og enkelt absorberere overflødig fukt fra speil eller andre glatte overflater.
Oppgradert vindusvasker
Kärcher har forbedret vindusvaskeren igjen og utviklet en mer fleksibel modell med innovativ oppsugingsteknikk og lengre batteritid - WV 6 Plus. Den nye lengre nalen lar deg kvitte deg med overflødig væske fra hele overflater i bare ett sveip. Modellens ekstra lange batteritid på 100 minutter innbærer at du kan holde på enda lengre, og vaske opp til 300m2 på en lading.
Ekstra lang batteritid
Dens ekstra lange batteritid på 100 minutter lar deg vaske uten avbrudd. Displayet viser de gjenstående minuttene av batteritiden som gjør det lett å planlegge vaskingen.
Mange bruksområder
Den kan brukes til mange type overflater som feks. speil, fliser, glassbord, dusjvegger eller kjøkkenskap.
Mindre sugemunnstykke
For deg med mindre vinduer eller vinduer med sprosser finnes det et smalere munnstykke på 170 mm du kan koble på. (Ekstrautstyr til gul, følger med i Premium-variant).
Forbedret nal
Den innovative lange nalen gjør rengjøringen enda mer fleksibel - ideel for rengjøring helt ned til gulvet eller vinduskarmen.
Hvordan vaske vinduer med en vindusvasker - steg for steg
Spray
Bland vann og Kärchers vindusvaskemiddel. Bruk deretter sprayflasken for å fukte vinduene.
Rengjør
Bruk mikrofiberkluten for å fordele rengjøringsmiddelet jevnt på ruten og for å vaske bort fastsittende smuss.
Sug opp
Avslutt med å suge opp vannet med den batteridrevne vindusvaskeren - ferdig! Resultatet blir rene vinduer, helt uten søl.
Teleskopstang til vindusvaskere
Med teleskopstang får du et forlengerskaft som gjør det enkelt å vaske høye/store vinduer. Forlengersettet vårt gir deg en ekstra rekkevidde fra 0,6 - 1,5m og passer til alle våre modeller.
Trenger du påfyll av såpe, ny mikrofiberklut eller smalt munnstykke? Finn alt av tilbehør her.
Hvorfor kan jeg ha nytte av en vindusvasker?
Effektiv rengjøring
Vindusvaskere gir en rask og effektiv måte å rengjøre glassflater og vinduer på. De fjerner smuss, skitt, fingeravtrykk og andre urenheter raskt og enkelt.
Stripefrie vinduer
De er utformet for å gi stripefrie resultater, noe som betyr at du kan oppnå krystallklare og feilfrie vinduer uten å etterlate striper eller flekker.
Tidsbesparende
De reduserer betydelig tiden det tar å rengjøre vinduer, sammenlignet med tradisjonelle metoder som bruker klut og såpevann
Allsidig bruk
De kan brukes på alle glatte overflater, inkludert speil, fliser, dusjvegger, glassbord og mer, noe som gjør dem til et allsidig verktøy for rengjøring
Profesjonelle resultater
Du kan oppnå profesjonelle rengjøringsresultater, og skape en imponerende og innbydende atmosfære.
Praktisk og enkel i bruk
De er enkle å håndtere og krever minimal opplæring for å oppnå gode resultater.
Bedre inneklima
Rengjøring av vinduer gir bedre lysgjennomstrømning og et sunnere inneklima ved å fjerne støv og skitt som kan samle seg på glasset over tid.
Energibesparende
De oppladbare batteriene, sørger for at de er energieffektive og miljøvennlige alternativer