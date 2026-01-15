Vindusvasker

Å vaske vinduer med en vindusvasker gir enkel og stripefri rengjøring uten søl. Kärchers nyeste generasjon batteridrevne vindusvaskere sørger for blanke og stripefrie vinduer, og sparer deg for både tid og krefter. Den praktiske innretningen suger opp vannet fra ruten samtidig som du drar over med nalen uten å etterlate striper, eller at det drypper skittent vann. Se vårt store utvalg her.

Ute etter vindusvasker i Professional sortimentet?

Gjenoppliv glansen på alle glatte overflater

Kärcher batteridrevet vindusvasker

Ingen striper. Tre ganger raskere. Allsidig bruk.

En Kärcher vindusvasker hjelper deg med å få rene vinduer uten å etterlate striper, i tillegg til at du sparer mye tid og krefter på rengjøring. Den praktiske innretningen suger enkelt og nøyaktig opp vann fra ruten etter rengjøring – uten å etterlate striper eller at det drypper skittent vann. Sammenlignet med alminnelige metoder for vindusvask, er rengjøring med et slikt verktøy merkbart enklere og raskere. Kärchers elektriske vindusvasker er også svært godt egnet for rengjøring av andre jevne overflater i hjemmet, slik som speil, kokeplater, glassbord og dusjkabinett, fliser m.m. Prøv det ut og se hvordan Kärcher utgjør en forskjell i hjemmet ditt.

Vask vinduer 3 ganger raskere

Tre ganger raskere

Vindusvaskingen går tre ganger så fort med vindusvasker enn med vanlige vaskemetoder. 

Stripefrie vinduer med vindusvasker

Ingen striper

Stripefri rengjøring takket være vindusvaskerens naler i høy kvalitet, og dens innovative sugefunksjon.

Vask vinduer uten vannsøl

Ingen søl

Vindusvaskeren suger opp vannet fra overflaten raskt og effektivt, uten at møkkete vann kommer i kontakt med hverken deg eller vinduskarmen.

Original Kärcher batteridreven vindusvasker

Originalen

Originalkvalitet fra Kärcher – vindusvaskerens oppfinnere.

Vask vinduer og glass med en vindusvasker

Vaske vinduer

Vindusvasken har aldri vært enklere. Bruk vår elektriske vindusvasker for rene vinduer uten striper og søl, både ute og inne. 

Vask dusj og fliser med vindusvasker fra Kärcher

Vaske dusjen

Den kan brukes til å rengjøre dusjkabinetter, fliser og dusjvegger raskt og enkelt.

Fjern søl og væske med vindusvasker fra Kärcher

Sug opp væske

Bruk den til å suge opp f.eks kaffesøl.

Vask og fjern kondens fra speil med vindusvasker fra Kärcher

Absorber kondens

Du kan raskt og enkelt absorberere overflødig fukt fra speil eller andre glatte overflater.

Oppgradert vindusvasker

Kärcher har forbedret vindusvaskeren igjen og utviklet en mer fleksibel modell med innovativ oppsugingsteknikk og lengre batteritid - WV 6 Plus. Den nye lengre nalen lar deg kvitte deg med overflødig væske fra hele overflater i bare ett sveip. Modellens ekstra lange batteritid på 100 minutter innbærer at du kan holde på enda lengre, og vaske opp til 300mpå en lading. 

Vindusvasker med ekstra lang batteritid fra Kärcher

Ekstra lang batteritid

Dens ekstra lange batteritid på 100 minutter lar deg vaske uten avbrudd. Displayet viser de gjenstående minuttene av batteritiden som gjør det lett å planlegge vaskingen.

Vindusvasker brukes til rengjøring av koketopp

Mange bruksområder

Den kan brukes til mange type overflater som feks. speil, fliser, glassbord, dusjvegger eller kjøkkenskap.

Smalere sugemunnstykke på vindusvaskeren til mindre vinduer

Mindre sugemunnstykke

For deg med mindre vinduer eller vinduer med sprosser finnes det et smalere munnstykke på 170 mm du kan koble på. (Ekstrautstyr til gul, følger med i Premium-variant).

Vindusvasker fra Kärcher med forbedret nalteknologi

Forbedret nal

Den innovative lange nalen gjør rengjøringen enda mer fleksibel - ideel for rengjøring helt ned til gulvet eller vinduskarmen. 

Hvordan vaske vinduer med en vindusvasker - steg for steg

Spray vann og såpe på vinduet før bruk av Kärcher vindusvasker

Spray

Bland vann og Kärchers vindusvaskemiddel. Bruk deretter sprayflasken for å fukte vinduene.

Vaske vinduer med Kärcher vindusvasker

Rengjør

Bruk mikrofiberkluten for å fordele rengjøringsmiddelet jevnt på ruten og for å vaske bort fastsittende smuss. 

Sug opp vann med Kärcher vindusvasker

Sug opp

Avslutt med å suge opp vannet med den batteridrevne vindusvaskeren - ferdig! Resultatet blir rene vinduer, helt uten søl.

Teleskopiskt förlängningsskaft till fönstertvättar

Teleskopstang til vindusvaskere

Med teleskopstang får du et forlengerskaft som gjør det enkelt å vaske høye/store vinduer. Forlengersettet vårt gir deg en ekstra rekkevidde fra 0,6 - 1,5m og passer til alle våre modeller. 

 

Trenger du påfyll av såpe, ny mikrofiberklut eller smalt munnstykke? Finn alt av tilbehør her.

Hvorfor kan jeg ha nytte av en vindusvasker?

Effektiv rengjøring

Vindusvaskere gir en rask og effektiv måte å rengjøre glassflater og vinduer på. De fjerner smuss, skitt, fingeravtrykk og andre urenheter raskt og enkelt.

Stripefrie vinduer

De er utformet for å gi stripefrie resultater, noe som betyr at du kan oppnå krystallklare og feilfrie vinduer uten å etterlate striper eller flekker.

Tidsbesparende

De reduserer betydelig tiden det tar å rengjøre vinduer, sammenlignet med tradisjonelle metoder som bruker klut og såpevann

Allsidig bruk

De kan brukes på alle glatte overflater, inkludert speil, fliser, dusjvegger, glassbord og mer, noe som gjør dem til et allsidig verktøy for rengjøring

Profesjonelle resultater

Du kan oppnå profesjonelle rengjøringsresultater, og skape en imponerende og innbydende atmosfære.

Praktisk og enkel i bruk

De er enkle å håndtere og krever minimal opplæring for å oppnå gode resultater.

Bedre inneklima

Rengjøring av vinduer gir bedre lysgjennomstrømning og et sunnere inneklima ved å fjerne støv og skitt som kan samle seg på glasset over tid.

Energibesparende

De oppladbare batteriene, sørger for at de er energieffektive og miljøvennlige alternativer

FAQs

  • Hell alt det medfølgende rengjøringsmiddelkonsentratet (20 ml) i den medfølgende sprayflasken, og fyll den opp med vann.
  • Avhengig av hvor skittent vinduet er, kan det være nødvendig å vaske det flere ganger. Rengjøringsmiddelet må ikke få tørke på glasset mens du vasker.
  • Hold vindusvaskeren slik at sugenalen står vinkelrett på vindusruten, og bruk ikke for mye trykk.
  • Vi anbefaler også at du rengjør nalen regelmessig og fjerner alle smussrester. Nalen kan trekkes ut sideveis. Hvis nalen er slitt, bør den byttes.
  • Spray vindusruten slik at den er fuktig over det hele.

Pass på at skittenvannstanken ikke er for full, særlig hvis du bruker vindusvaskeren i vannrett stilling eller over hodehøyde.

Kärchers glassrengjøringsmiddel er spesielt utviklet for å passe våre vindusvaskere og vi anbefaler å ikke bruke andre rengjøringsmidler da dette kan påvirke maskinen negativt.

Husk at garantien ikke gjelder ved håndteringsfeil.

Her finner du rengjøringsmidlet RM 500

Med våres teleskopstang får du et forlengerskaft som utvider rekkevidden til både vindusvaskeren og den vibrerende vaskepaden, slik at du kan rengjøre høye vinduer. Justerbar fra 0,6 - 1,5 m.

Hvor ofte man bør vaske vinduer avhenger av flere faktorer, inkludert miljøet der du bor, værforhold, og hvor viktig du synes vedlikehold av vinduene er. Generelt kan man si at det er vanlig å vaske innendørs vinduer 3-4 ganger i året. Utendørs vinduer anbefales å vaskes minst to ganger i året, gjerne om våren og høsten. Imidlertid kan det være nødvendig med hyppigere rengjøring hvis du bor i et område med mye forurensning, pollen eller støv.

Husk at regelmessig vedlikehold av vinduene ikke bare forbedrer utseendet på hjemmet ditt, men det kan også forlenge levetiden til vinduene ved å beskytte dem mot skader og rust. Det er også viktig å sørge for at vinduene er rene for å opprettholde god lysgjennomstrømning og trivsel innendørs.