Vindusvasker

Teleskopstang til vindusvaskere

Med teleskopstang får du et forlengerskaft som gjør det enkelt å vaske høye/store vinduer. Forlengersettet vårt gir deg en ekstra rekkevidde fra 0,6 - 1,5m og passer til alle våre modeller.

