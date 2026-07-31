Glassrens RM 500, 500ml
For stripefri rengjøring av alle glass-og speilflater. Fjerner gjenstridige fettflekker, fingeravtrykk og tilsmussing fra miljøforurensning.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (ml)
|500
|Forpakning (Stk)
|8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Produkt
- Stripefri rengjøring
- Ekstremt skånsom mot materialer
- Gir frisk aroma
- Gode fukteegenskaper
- Kan også brukes manuelt
- Skreddersydd for Kärcher-maskiner med garantert materialkompatibilitet
- Flasken er laget av 100 % resirkulert plast
- Produsert i Tyskland
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P280 This phrase is currently not available
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Vinduer og glassflater
- Vinduer med sprosser
- Speil
- Glassbord
- Dusjkabinett i glass