Glassrens RM 500, 500ml

For stripefri rengjøring av alle glass-og speilflater. Fjerner gjenstridige fettflekker, fingeravtrykk og tilsmussing fra miljøforurensning.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (ml) 500
Forpakning (Stk) 8
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 65 x 65 x 210
Produkt
  • Stripefri rengjøring
  • Ekstremt skånsom mot materialer
  • Gir frisk aroma
  • Gode fukteegenskaper
  • Kan også brukes manuelt
  • Skreddersydd for Kärcher-maskiner med garantert materialkompatibilitet
  • Flasken er laget av 100 % resirkulert plast
  • Produsert i Tyskland
Glassrens RM 500, 500ml
Glassrens RM 500, 500ml
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P264 Vask grundig etter bruk.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Bruksområder
  • Vinduer og glassflater
  • Vinduer med sprosser
  • Speil
  • Glassbord
  • Dusjkabinett i glass