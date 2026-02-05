Vindusvasker WV 6 Bath Edition
Med sin innovative bladteknologi er den batteridrevne WV 6 Bath Edition vindusvasker nå enda mer fleksibel i bruk og ideell for rengjøring av vinduer og andre overflater på badet.
Kärcher har igjen forbedret den originale batteridrevne vindusvaskeren og utviklet en enda mer fleksibel modell med innovativ nal-teknologi og lengre batteritid – WV 6 Bath Edition. Det nye forlengede sugemunnstykket lar deg fjerne overflødig væske fra store overflater uten avbrudd. Den ekstra lange batteritiden på 100 minutter gjør at du kan holde det gående enda lenger. Du kan også planlegge rengjøringen til minste detalj takket være displayet som viser hvor mange minutter det er igjen av batteritiden. Vindusvaskerens oppsugingsfunksjon sikrer ekstremt effektiv rengjøring og skinnende rene vinduer – uten striper eller såperester. Den ergonomiske Kärcher WV 6 Bath Edition gjør vindusvasken spesielt hygienisk ettersom du slipper direkte kontakt med det skitne vannet. Kombinasjonen av WV 6, det blå sugemunnstykket og den fuktighetsabsorberende mikrofiberkluten tar seg effektivt av kondens og andre vannflekker, selv på baderomsoverflater.
Egenskaper og fordeler
Forbedret nal-teknologiInnovativ og bred nal gjør rengjøringen enda mer fleksibel, noe som er ideelt når vindusvaskeren brukes nærme gulvet.
Ekstra lang batteritidVindusvaskeren har ekstra lang batteritid på 100 minutter, og gjør det mulig å vaske uavbrutt en god stund.
Avtakbar nalgummiNalgummien kan enkelt tas av fra sugemunnstykket og rengjøres etter hver bruk.
Rask og hygienisk tømming av tank
- Rask og enkel tømming av tanken uten å komme i kontakt med skittent vann.
Svært stillegående og behagelig lydnivå
- Lavt støynivå gir behagelige arbeidsforhold.
Display som viser gjenværende batteritid
- Displayet viser hvor mange minutter batteriet kan brukes, og gjør det enkelt å planlegge rengjøringen.
Den originale vindusvaskeren
- Original Kärcher-kvalitet fra oppfinneren av vindusvaskeren.
Tre ganger raskere
- Vindusvasken blir tre ganger raskere med vindusvaskeren enn med vanlige rengjøringsmetoder.
Drypper ikke og gir et stripefritt resultat
- Elektrisk vannoppsug forhindrer striper, og gir skinnende rene og blanke vinduer.
Mange bruksområder
- Egnet for alle glatte jevne overflater, som f.eks. fliser, speil, dusjkabinett etc.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidsbredde sugenal (mm)
|280
|Skittenvannstank (ml)
|150
|Batteritid (min)
|100
|Ladetid for batteri (min)
|170
|Batteritype
|Litium-ion-batteri
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 300
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farge
|Hvit
|Vekt inkl. batteri (kg)
|0,8
|Vekt uten tilbehør (kg)
|0,8
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Batterilader: Hurtiglader (1 stk.)
- Mikrofiberklut
- Nalgummi, bred: 1 x
Utstyr
- Sugemunnstykke
- Utskiftbart sugemunnstykke
Bruksområder
- Glatte jevne overflater
- Veggfliser
- Fliser
- Speil
- Vinduer og glassflater
- Glassbord
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.