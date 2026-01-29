LUFTRENSER
Et friskt pust for hjemmet ditt; Enten vi jobber hjemmefra, slapper av eller sover, tilbringer vi en stor del av tiden vår innendørs. Derfor lønner det seg å sikre ren og frisk inneluft – enten du trenger en luftrenser til soverommet, stuen, kontoret eller kjøkkenet.
Av den grunn er en luftrenser fra Kärcher den perfekte løsningen, siden de ikke bare pålitelig filtrerer ut pollen og fint støv som finner veien inn, men de fjerner også effektivt virus, husholdningsstøv og ubehagelig lukt fra rommet. Frisk og ren luft er spesielt viktig for allergikere.
Luftrensere gjør virkelig en forskjell for et godt inneklima.
Hvorfor er det lurt med en luftrenser i hjemmet?
Luft er livsviktig fos oss. For at vi skal ha det bra og kunne jobbe, lære eller restituere effektivt, må luften vi puster inn være ren. Kärcher tilbyr ulike luftrensere for ulike livssituasjoner. Med den intelligente automodusen tilpasser enheten alltid ytelsen til luftkvaliteten.
Effektiv luftrensing - for ren luft.
Kärchers luftrensere har svært effektivt HEPA 13-filtrering med naturlig aktivert kull og et antibakterielt belegg. Dette filtrerer 99,95 % av alle partikler større enn 0,3 µm fra luften i rommet. Våre luftrensere hjelper derfor mot ubehagelig lukt eller muggsporer og fjerner bakterier, aerosoler, kjemiske damper, fint støv, pollen og allergener.
Stillegående drift - for behagelig bruk.
AF-luftrenserne er utstyrt med eksepsjonelt stillegående vifter og motorer av høy kvalitet samt lydoptimalisert luftstrøm. Kort sagt: Du kan fokusere på de viktige tingene i livet, uten forstyrrende lyder.
Høy luftstrøm - for rask luftrensing.
De kraftige, svært effektive, men likevel stillegående motorene sørger for høy ytelse og rask luftutveksling. Du kan puste fritt med ro i sinnet.
Hva er Kärcher luftrensere i stand til?
Kärcher luftrensere kan filtrere et bredt spekter av forskjellige forurensninger fra luften i alle innendørsrom takket være HEPA 13 og antibakterielt aktivt kullfilter:
Patogener og aerosoler
Kjemiske avdamper
Fint støv
Allergener
Ubehaglige lukter
Muggsporer
Bruksområder
Stue og soverom
Støv samler seg raskt, spesielt i rom hvor du tilbringer mye tid. De kompakte AF-luftrenserne filtrerer effektivt fint støv, pollen og bakterier ut av luften uten å ta for mye plass. Luftrenserne er stillegående, noe som gjør de yppelige til å ha på soverommet.
Kjøkken
Du vet problemet - lukten av steking henger fortsatt igjen timer senere. AF-seriens luftfiltre setter en stopper for dette.
Arbeidsplass
Jobber du hjemmefra trenger du et godt arbeidsmiljø. Kärcher luftrenser garanterer ren romluft, som igjen øker konsentrasjonen.
Garasje
Ditt eget DIY-hjørne i garasjen er en flott ting - men det betyr vanligvis at støv og kjemiske avdamper er sannsynlige konsekvenser. Med AF-luftrensere kan DIY-ere puste lett igjen.
Kjeller og loft
Kjellere og loft er kjent for å være støvete. Hvis du vil henge opp tøyet eller lagre mat her, vil du være takknemlig for de effektive filtrene som er integrert i Kärchers luftrensere.
Regularly replacing the HEPA 13 filter guarantees consistently high performance and therefore good air quality.
Luftrensere i Professional-serien
Kärchers profesjonelle luftrensere er egnet for større lokaler som lukkede kontorer, utdanningsinstitusjoner, restauranter og kafeer, da de gir frisk og ren luft i rom på opptil 100 kvadratmeter.