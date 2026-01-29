LUFTRENSER

Et friskt pust for hjemmet ditt; Enten vi jobber hjemmefra, slapper av eller sover, tilbringer vi en stor del av tiden vår innendørs. Derfor lønner det seg å sikre ren og frisk inneluft – enten du trenger en luftrenser til soverommet, stuen, kontoret eller kjøkkenet.

Av den grunn er en luftrenser fra Kärcher den perfekte løsningen, siden de ikke bare pålitelig filtrerer ut pollen og fint støv som finner veien inn, men de fjerner også effektivt virus, husholdningsstøv og ubehagelig lukt fra rommet. Frisk og ren luft er spesielt viktig for allergikere.

Luftrensere gjør virkelig en forskjell for et godt inneklima. 

0 Produkter

Luftrenser i vårt Professional-sortiment:

Hvorfor er det lurt med en luftrenser i hjemmet?

Luft er livsviktig fos oss. For at vi skal ha det bra og kunne jobbe, lære eller restituere effektivt, må luften vi puster inn være ren. Kärcher tilbyr ulike luftrensere for ulike livssituasjoner. Med den intelligente automodusen tilpasser enheten alltid ytelsen til luftkvaliteten.

Effektiv luftrensing - for ren luft.

Kärchers luftrensere har svært effektivt HEPA 13-filtrering med naturlig aktivert kull og et antibakterielt belegg. Dette filtrerer 99,95 % av alle partikler større enn 0,3 µm fra luften i rommet. Våre luftrensere hjelper derfor mot ubehagelig lukt eller muggsporer og fjerner bakterier, aerosoler, kjemiske damper, fint støv, pollen og allergener.

Barn leker ved siden av en luftrenser

Stillegående drift - for behagelig bruk.

AF-luftrenserne er utstyrt med eksepsjonelt stillegående vifter og motorer av høy kvalitet samt lydoptimalisert luftstrøm. Kort sagt: Du kan fokusere på de viktige tingene i livet, uten forstyrrende lyder.

Person sover ved siden av en stillegående luftrenser

Høy luftstrøm - for rask luftrensing.

De kraftige, svært effektive, men likevel stillegående motorene sørger for høy ytelse og rask luftutveksling. Du kan puste fritt med ro i sinnet.

Luftrenser plassert på en kommode

Hva er Kärcher luftrensere i stand til?

Kärcher luftrensere kan filtrere et bredt spekter av forskjellige forurensninger fra luften i alle innendørsrom takket være HEPA 13 og antibakterielt aktivt kullfilter:

Pictogram for pathogens & aerosols

Patogener og aerosoler

Pictogram for chemical vapours

Kjemiske avdamper

Pictogram for fine dust

Fint støv

Pictogram for allergens

Allergener

Pictogram for unpleasant odours

Ubehaglige lukter

Pictogram for mould spores

Muggsporer

Bruksområder

 

Stue og soverom
Støv samler seg raskt, spesielt i rom hvor du tilbringer mye tid. De kompakte AF-luftrenserne filtrerer effektivt fint støv, pollen og bakterier ut av luften uten å ta for mye plass. Luftrenserne er stillegående, noe som gjør de yppelige til å ha på soverommet.

Kjøkken
Du vet problemet - lukten av steking henger fortsatt igjen timer senere. AF-seriens luftfiltre setter en stopper for dette.

Arbeidsplass
Jobber du hjemmefra trenger du et godt arbeidsmiljø. Kärcher luftrenser garanterer ren romluft, som igjen øker konsentrasjonen.

Garasje
Ditt eget DIY-hjørne i garasjen er en flott ting - men det betyr vanligvis at støv og kjemiske avdamper er sannsynlige konsekvenser. Med AF-luftrensere kan DIY-ere puste lett igjen.

Kjeller og loft
Kjellere og loft er kjent for å være støvete. Hvis du vil henge opp tøyet eller lagre mat her, vil du være takknemlig for de effektive filtrene som er integrert i Kärchers luftrensere.

Person leker med hund i stue ved siden av en luftrenser

FAQs

Alle Kärcher luftrensere bruker en spesialutviklet filterdesign. Dette består av et forfilter, HEPA 13 filtermateriale og et lag med aktivt kull. I tillegg har alle luftfiltre et antibakterielt belegg og fjerner derfor forurensninger og ubehagelig lukt fra luften.

Koronavirus har en diameter på rundt 0,1 µm. Disse finnes i luften inne som en del av større partikler. Opptil 99,95 % av partikler av denne størrelsen (0,3 µm og større) fjernes av filtrene.

Luftrenserne er forskjellige på grunn av størrelsen på enheten, størrelsen på filteret, oppnådd luftstrøm og strømforbruket.

Luftrenserne kan betjenes manuelt i 3 (AF 20) eller 5 viftehastigheter (AF 30 og AF 50). Alle enhetene har en smart automatisk modus som effektivt regulerer viftehastigheten basert på luftkvaliteten som er registrert. I dvalemodus stiller viften seg til det stilleste nivået og enhetens lys skrus ned. I tillegg har alle luftrensere en manuelt justerbar timer som automatisk slår av enhetene etter en forhåndsinnstilt tid. AF 30 og AF 50 luftrensere har også en miljøvennlig øko-modus.

Filterets driftstid avhenger av hvor mye det brukes daglig og luftkvaliteten inne i hjemmet. Luftrenseren viser hvor lenge filteret har igjen og signaliserer når HEPA 13-filteret må skiftes. Gjennomsnittlig filterlevetid er rundt 1 år. Av hygieniske årsaker anbefales et årlig filterskifte.

Om du bør kjøpe AF 20, 30 eller 50 luftrenser avhenger av størrelsen på rommet og bruksstedet. Hvis to modeller oppfyller kravene dine, anbefaler vi å velge den større luftrenseren, siden den har en høyere luftstrøm og dermed renser rommet for forurensende stoffer raskere.

For personer med alleriger og problemer med luftveiene vil en luftrenser kunne gjøre hverdagen mer behagelig. En luftrenser er også lur å ha for de som er friske, men som ikke ønsker å bli syke. Dårlig luft innendørs over lengre tid kan føre til astma og allergi. 

En luftrenser fjerner det farlige svevestøvet, så det vil bli mindre støv med en luftrenser. Det synlige støvet derimot blir ikke borte av en luftrenser, og må fortsatt støvsuges. 

Luftrensere bør stå på en flat og stabil overflate, og med en avstand på 20-30 cm fra vegger eller andre flater. Dette for å sikre at ingenting sperrer for luftstrømmen, slik at filtreringen blir mest mulig effektiv.

Tilbehør

Regularly replacing the HEPA 13 filter guarantees consistently high performance and therefore good air quality.

Front view of the Kärcher AF 100

Luftrensere i Professional-serien

Kärchers profesjonelle luftrensere er egnet for større lokaler som lukkede kontorer, utdanningsinstitusjoner, restauranter og kafeer, da de gir frisk og ren luft i rom på opptil 100 kvadratmeter.

Se de profesjonelle luftrenserne