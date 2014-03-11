Bilvaskesystemer
Våre svært effektive systemløsninger for økonomisk interiør- og eksteriørrengjøring av både biler og nyttekjøretøy gir pålitelige og effektive rengjøringsresultater av høy kvalitet. Porteføljen inkluderer portal-, nyttekjøretøy- og selvbetjente vaskeanlegg, selvbetjente støvsugere og utstyr på stasjonen, startsystemer, digitale løsninger, vannresirkuleringssystemer og rengjøringsmidler. Skreddersydd for å gi en bilvask som passer perfekt til dine behov og forventninger.
Lastebilvask
Kärcher leverer rengjøringsløsninger for vask av alle typer kjøretøy, og har egne effektive vaskesystemer for rengjøring av nyttekjøretøy.
Selvvaskeanlegg
Kärcher leverer kundetilpassede selvbetjeningsanlegg til vaskesentre, bensinstasjoner o.l.
Selvbetjeningsstøvsugere og støvsugerautomater
Selvbetjeningsstøvsugere og støvsugerautomater fra Kärcher bidrar til ekstra omsetning.
Startsystemer
Våre startsystemer tilbyr skreddersydde og praktiske løsninger. Det er den perfekte løsningen for enhver lokasjon, og garanterer enkel og intuitiv drift.
Digitale løsninger
Med våre digitale løsninger kan du enkelt administrere og optimalisere bilvaskanleggene dine når som helst og hvor som helst.
Vanngjenvinningsystemer
Rengjør bilen med ren samvittighet. Ved å bruke våre vannresirkuleringssystemer investerer du i økonomisk bærekraftighet. Våre systemer sikrer ansvarlig forvaltning av ferskvann og rengjøringsmidler.
Rengjøringsmidler
Våre innovative rengjøringsprodukter garanterer utmerkede resultater. Ved å bruke dem, sparer du ikke bare kostnader, men bevarer også dyrebare ressurser.
Våre bilpleieløsninger - tilpasset dine spesifikke behov.
Våre bilpleieløsninger er egnet for ulike kundegrupper med forskjellige krav. Renhold skaper ikke bare et positivt inntrykk, men sikrer også trygghet og bevarer verdier. I Kärcher tror vi sterkt på at det finnes en løsning for enhver utfordring. Vi tilbyr en passende løsning for ethvert behov, individuelt tilpasset for å møte dine spesifikke krav.
Våre bilvaskportal-systemer og selvbetjente vaskeenheter tilbyr en ideell og kostnadseffektiv rengjøringsløsning. De egner seg perfekt for bruk på bilvaskestasjoner, bensinstasjoner, bilforhandlere, verksteder og bilutleiefirmaer. På den annen side sikrer våre kommersielle bilvasksystemer et strålende resultat for logistikkfirmaer, bussoperatører eller lokale myndigheter som ønsker å opprettholde en helhetlig flåte.
En pålitelig partner for din suksess.
Med våre tiår med erfaring innen bilpleie har vi en dyp forståelse av hva som virkelig betyr noe - og hva som vil fortsette å bety noe i fremtiden. Det kommer deg og kundene dine til fordel.
Varemerke
Med oss har du en erfaren partner ved din side som vil veilede deg til suksess basert på tiår med ekspertise og kunnskap. Som en solid bedrift og vellykket produsent av bilrengjøringssystemer, er vi her for å støtte deg i å finne den perfekte rengjøringsløsningen. Med vår merkevare som har et utmerket omdømme, hjelper vi deg med å øke inntektene dine og jobber sammen med deg for å oppnå dine mål. Din suksess er vår misjon.
Kvalitet
Vår dokumenterte kvalitet er nøkkelen til din suksess. Avansert teknologi i våre produkter har vist seg å være pålitelig. Når du ser Kärcher-navnet, kan du stole på at det representerer Kärchers urokkelige forpliktelse til kvalitet. Vårt kvalitetsstempel holder det det lover, og det samme gjelder for våre bilrengjøringssystemer og tilbehør. Det er på tide å lage din suksesshistorie: Med våre systemer vil du alltid være perfekt utstyrt.
Rådgivning
Vi hjelper deg å lykkes - fra starten av. Kärcher støtter deg fra første minutt i valg av riktig bilrengjøringssystem til implementering. Som en omfattende leverandør av våre totale rengjøringsløsninger, følger vi deg fra den første stedsanalysen til vellykket markedsføring og endelig installasjon. Selv etter igangkjøringen kan du stole på våre førsteklasses service.
Service
Ren vask, feilfri service. Vi garanterer deg høyeste kvalitet gjennom hele produktets levetid. I tillegg tilbyr vi tilpasset service. Vår Kärcher-kundeservice og fabrikktrente serviceteknikere sørger for feilfri drift av installert system på lang sikt. Hvis noe ikke fungerer som forventet, støtter vi deg med riktig løsning og er der for deg.
Finansiering
Vi polerer dine finanser til perfeksjon. Hos oss vil du motta standardiserte og skreddersydde finansieringsløsninger tilpasset dine behov og krav.
Bærekraft
En ren bil representerer en god følelse - og en ren samvittighet. Imidlertid handler bilvask om mye mer enn utmerkede rengjøringsresultater. Det handler om bærekraftig og ansvarlig drift av systemene våre, og dermed ta ansvar for operatører og kunder. Målet: En ressurseffektiv tilnærming til vann, energi og rengjøringsmidler.