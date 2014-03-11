Bilvaskesystemer

Våre bilpleieløsninger - tilpasset dine spesifikke behov.

Våre bilpleieløsninger er egnet for ulike kundegrupper med forskjellige krav. Renhold skaper ikke bare et positivt inntrykk, men sikrer også trygghet og bevarer verdier. I Kärcher tror vi sterkt på at det finnes en løsning for enhver utfordring. Vi tilbyr en passende løsning for ethvert behov, individuelt tilpasset for å møte dine spesifikke krav.

Våre bilvaskportal-systemer og selvbetjente vaskeenheter tilbyr en ideell og kostnadseffektiv rengjøringsløsning. De egner seg perfekt for bruk på bilvaskestasjoner, bensinstasjoner, bilforhandlere, verksteder og bilutleiefirmaer. På den annen side sikrer våre kommersielle bilvasksystemer et strålende resultat for logistikkfirmaer, bussoperatører eller lokale myndigheter som ønsker å opprettholde en helhetlig flåte.