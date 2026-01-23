Støvsugere
Vi i Kärcher tilbyr et bredt utvalg av støvsugere som imponerer med innovative løsninger og maksimal brukervennlighet. Våre støvsugere har høy sugeevne og fjerner enkelt støv, smuss og hår fra ulike overflater og tepper. Hver gang du bruker en Kärcher-støvsuger, vil du oppleve høy ytelse og et virkelig rent rengjøringsresultat. Enten du bor i leilighet, hus eller har allergier, kan du være sikker på at vi har en støvsuger som passer dine behov. Vårt filtersystem fanger effektivt opp og reduserer spredningen av allergener og partikler i luften.
Batteridrevet frihet med litium-ionbatteriet
De batteridrevne støvsugerne skiller seg ut fra mengden med maksimal bevegelsesfrihet, høy sugekraft og lav vekt. De kraftige batteriene letter rengjøringsarbeidet og du når hver eneste, lille krok. Med det store utvalget av tilbehør blir de batteridrevne støvsugerne enda mer allsidige.
Brukervennlig
Ytelsen kan raskt og enkelt tilpasses det aktuelle bruksområdet. Med den praktiske låseknappen trenger du ikke holde av/på-knappen nede, og boost-modusen er perfekt for konsentrert flekkrengjøring.
Aktivt gulvmunnstykke
Motoriserte børster og svært enkel manøvrering gir optimal smussopphenting og enkel støvsuging under møbler og inventar.
Gulvmunnstykket til vår batteridrevne VC 6 har LED-lys som gjør det lettere å se skitten og sørger for pålitelig oppsamling av smuss.
Et stort utvalg av tilleggsutstyr
Smarte monteringsalternativer for en rekke tilbehør, som gjør batteridrevne VC 4 og VC 6 desto mer allsidige.
Praktisk utformet filtersystem
Filtersystemets tre trinn består av syklon-, luftinntaks- og HEPA-filtre* (VC 6 batteridreven) og sikrer ekstra ren utblåsningsluft.
Filtrene er enkle å rengjøre og bytte, og forlenger støvsugerens levetid.
*EN 1822:1998.
Støvbeholder som tømmes med ett klikk
Smuss tømmes enkelt og hygienisk ved å trykke på en knapp, slik at du ikke trenger å berøre det.
Praktisk veggfeste
Ved hjelp av veggfestet kan støvsugeren raskt og enkelt stues bort, og være klar til bruk når du trenger den. Veggfestet for batteridrevne VC 6 ourFamily fungerer samtidig som en praktisk lader.
VC 6 ourFamily og VC 4 myHome
Batteridreven VC 6 ourFamily
Rengjøring kan faktisk være så enkelt: Med den batteridrevne støvsugeren VC 6 ourFamily blir støvsuging en sann glede. De mange smarte funksjonene omfatter ettklikks tømming av støvbeholder, boost-funksjon, ergonomisk design for rengjøring i vanskelig tilgjengelige områder og LED-lys på det aktive gulvmunnstykket som lyser opp støvet og sikrer pålitelig smussopphenting.
Andre fordeler er batteriets imponerende driftstid på 50 minutter, den lave driftsstøyen, det adskilte filterrengjøringsverktøyet og et brukervennlig statusdisplay som alltid viser status og relevante meldinger for batteriet.
Batteridreven VC 4 myHome
Maksimal bevegelsesfrihet møter maksimal komfort: Den batteridrevne støvsugeren VC 4 myHome med en driftstid på opptil 30 minutter, gjør at brukeren slipper å dra rundt på en stor støvsuger. De mange smarte funksjonene gjør støvsuging til en glede: Ettklikks tømming av støvbeholder, boost-funksjon, lav driftsstøy, ergonomisk design og et aktivt gulvmunnstykke som garanterer pålitelig smussopphenting på harde gulv og på tepper.