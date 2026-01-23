Støvsugere

Batteridreven VC 6 ourFamily

Rengjøring kan faktisk være så enkelt: Med den batteridrevne støvsugeren VC 6 ourFamily blir støvsuging en sann glede. De mange smarte funksjonene omfatter ettklikks tømming av støvbeholder, boost-funksjon, ergonomisk design for rengjøring i vanskelig tilgjengelige områder og LED-lys på det aktive gulvmunnstykket som lyser opp støvet og sikrer pålitelig smussopphenting.

Andre fordeler er batteriets imponerende driftstid på 50 minutter, den lave driftsstøyen, det adskilte filterrengjøringsverktøyet og et brukervennlig statusdisplay som alltid viser status og relevante meldinger for batteriet.