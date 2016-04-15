Batteridrevne park- og hageredskaper

Batterikraft for profesjonelle Bytt fra løvblåseren til hekksaksen eller klipperen ved å flytte over batteriet. Alle våre batterier i 36 V-klassen passer for alle maskiner i Kärchers batteriplattform. Det betyr at du alltid er klar til å jobbe, og du oppnår alltid de beste resultatene. I tillegg jobber du ergonomisk og komfortabelt med lavt støynivå. Dette er Kärcher-kvalitet for de høyeste kravene og dine individuelle behov. Akkurat de riktige maskinene for alt profesjonelt hagevedlikeholdsarbeid.