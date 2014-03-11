Gulvvaskemaskin - en lønnsom investering

Hvordan fungerer gulvvaskemaskiner?

Alle moderne gulvvaskemaskiner med valse- eller diskbørstehoder fungerer i hovedsak på samme måte. Rengjøringsløsningen blandes i rentvannstanken ved å fylle på rengjøringsmiddel, eller rett foran selve børstehodet ved automatiske doseringssystemer. Børstens rotasjon og kontakttrykk fungerer sammen for å fjerne smuss. Ved hjelp av turbinens sugekraft absorberes det skitne vannet deretter av nalen og samles i skittenvannstanken. Skuremaskiner har derimot verken turbin eller nal, og løsnet smuss kan derfor samles opp i etterkant av for eksempel en Kärcher våt og tørrsuger

Gulvvaskemaskiner er ikke like

Gulvvaskemaskiner er som biler – de fungerer på samme måte, men ikke alle modeller passer til alle bruksområder. Men takket være forskjellige design, størrelser, børstehodesystemer og drivteknologier, er det veldig enkelt å finne en maskin som samsvarer med dine krav. Du vet hvor stort gulvareal du har, og mengden møbler og objekter. Du kjenner strukturen på gulvene dine og grad av tilsmussing. Uansett har vi en gulvvaskemaskin som passer for ditt behov. Det kan vi love deg.