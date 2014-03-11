Gulvvaskemaskin - en lønnsom investering
Det må være lønnsomt å investere i en gulvvaskemaskin. Ved å velge en Kärcher gulvvaskemaskin får du en økonomisk, tidsbesparende, praktisk og effektiv løsning for renhold og pleie av gulv. Sammenlignet med manuell rengjøring øker rengjøringskvaliteten, mens både arbeids- og materialkostnader reduseres.
Gulvvaskemaskin - den mest kostnadseffektive rengjøringsløsningen for alle bruksområder
Sammenlignet med manuell gulvrengjøring er gulvvaskemaskiner raskere, mer kostnadseffektive og grundigere ved rengjøring av alle typer gulv. En gulvvaskemaskin sparer deg for tid og rengjøringsmidler, noe som er bra for både dine ansatte og ditt budsjett. Gulvvaskemaskiner er også enkle å bruke og krever lite vedlikehold. Vi har løsninger for ethvert bruksområde, tilpasset dine behov, typen og størrelsen på gulvet ditt, enten det er 30 eller 30 000 m² i størrelse. Gulvvaskemaskiner er den mest effektive rengjøringsløsningen for alle gulv, enten det er en liten pub eller restaurant, et stort supermarked eller kjøpesenter, eller store områder på en flyplass eller produksjonshall.
Hvordan fungerer gulvvaskemaskiner?
Alle moderne gulvvaskemaskiner med valse- eller diskbørstehoder fungerer i hovedsak på samme måte. Rengjøringsløsningen blandes i rentvannstanken ved å fylle på rengjøringsmiddel, eller rett foran selve børstehodet ved automatiske doseringssystemer. Børstens rotasjon og kontakttrykk fungerer sammen for å fjerne smuss. Ved hjelp av turbinens sugekraft absorberes det skitne vannet deretter av nalen og samles i skittenvannstanken. Skuremaskiner har derimot verken turbin eller nal, og løsnet smuss kan derfor samles opp i etterkant av for eksempel en Kärcher våt og tørrsuger
Gulvvaskemaskiner er ikke like
Gulvvaskemaskiner er som biler – de fungerer på samme måte, men ikke alle modeller passer til alle bruksområder. Men takket være forskjellige design, størrelser, børstehodesystemer og drivteknologier, er det veldig enkelt å finne en maskin som samsvarer med dine krav. Du vet hvor stort gulvareal du har, og mengden møbler og objekter. Du kjenner strukturen på gulvene dine og grad av tilsmussing. Uansett har vi en gulvvaskemaskin som passer for ditt behov. Det kan vi love deg.
Hvilken gulvvaskemaskin til hvilket gulv?
En gulvvaskemaskin med valsebørster er spesielt egnet for omfattende dyprengjøring av strukturerte og veldig skitne gulv, takket være dens høye børstehastigheter og et høyere kontakttrykk per cm². Denne børstehodeteknologien gir også betydelige fordeler når du håndterer grovt smuss, da de kontraroterende valsene absorberer partiklene, som deretter mates tilbake til beholderen for grovt smuss. Dette betyr at forhåndsfeiing som et første arbeidstrinn ikke lenger er nødvendig.
Gulvvaskemaskiner med diskbørster brukes vanligvis til vedlikeholdsrengjøring og lett smuss. Disse gulvvaskemaskinene er spesielt populære for gulv med jevne overflater og i støysensitive områder, for eksempel på sykehus eller hoteller og restauranter.
Hvilken gulvvaskemaskin skal du velge?
Gulvvaskemaskinene våre er tilgjengelige i forskjellige størrelser og har mange konfigurasjonsalternativer som gir mange bruksområder. Vårt spesialutviklede tilbehør hjelper deg med mer enn å bare gjøre rent. Enda flere spesialsløsninger for renhold og enklere gulvvaskemaskiner kompletterer vårt sortiment. Her finner du ikke bare all informasjon om de enkelte kategoriene, men også den rette gulvvaskemaskinen for deg.
Kompakte gulvvaskemaskiner
Våre kompakte gulvvaskemaskiner er utviklet for rask og fleksibel rengjøring av små og mellomstore arealer som i restauranter, butikker, kjøkken, hoteller og andre høyt besøkte områder som ofte er møblert.
Gå-bak gulvvaskemaskiner
Gå-bak-gulvvaskemaskiner er perfekt for effektiv rengjøring av mellomstore områder, for eksempel i detaljhandel, svømmehaller, haller, samt korridorer og gulv med mye innredning.
Sitte-på gulvvaskemaskiner
Det ideelle valget for rengjøring av store, sparsomt møblerte områder som for eksempel i varehus og produksjonshaller, kjøpesentre, parkeringsplasser eller flyplasser. Her finner du også våre kombinerte feie- og gulvvaskemaskiner.
Andre rengjøringsløsninger
Her finner du våre andre rengjøringsløsninger, enten det er singledisk- og poleringsmaskiner for vedlikehold av harde overflater, eller løsninger for svært krevende rengjøringsoppgaver som på trapper eller rulletrapper.
Hvilke energikilder er tilgjengelige for ulike gulvvaskemaskiner?
Kärchers gulvvaskemaskiner fås med strømkabel, batteri eller motor, avhengig av størrelse og modell. Det er bruksområdet som er viktig når du skal finne fremdriften som passer best for deg.
Gulvvaskemaskiner som er nettdrevne (dvs. med strømkabel) er kun tilgjengelig i kompaktklassene og som gå-bak-gulvvaskemaskiner. De er rimelige og ideelle for rengjøring av mindre innendørsområder.
Batteridrevne gulvvaskemaskiner gir maksimal fleksibilitet og forhindrer snublefare. Kärcher tilbyr batteridrevne versjoner i alle design.
For store utendørsområder eller godt ventilerte innendørsarealer anbefaler vi våre miljøvennlige forbrenningsmotorversjoner (diesel eller gass). Det er kun de store sitte-på-gulvvaskemaskinene som går på drivstoff.
Gulvvaskemaskiner med eller uten integrert fremdrift?
Komfort, vekt og brukervennlighet er faktorer som avgjør om en gulvvaskemaskin skal være utstyrt med eller uten integrert fremdrift. En lettere gulvvaskemaskin med et tankvolum på opptil ca. 50 liter kan enkelt betjenes uten fremdrift. Vi anbefaler integrert fremdrift på større modeller, da det ikke er mulig å betjene en maskin av den størrelsen ved hjelp av din egen kroppsvekt i lengre perioder uten å bli sliten.
Gulvvaskemaskiner uten motor som gir fremdrift bruker børsterotasjon til å flytte maskinen fremover. Innsatsen som kreves av operatøren for å flytte maskinen, holdes derfor på et minimum.
En gulvvaskemaskin med aktiv og justerbar fremdriftsmotor, beveger seg fremover av seg selv, noe som muliggjør svært lange driftsperioder uten at operatøren blir sliten.
En gulvvaskemaskin skreddersydd for ditt behov
Dersom utstyrt med riktig tilbehør kan en Kärcher gulvvaskemaskin også brukes til spesielle renhold- og vedlikeholdsoppgaver, som for eksempel krystallisering og fjerning av belegg.
Vi tilbyr et omfattende utvalg av pads, disk- og valsebørster, naler, oppladbare batterier og ladere, og vi utstyrer maskinen din for akkurat de rengjøringsoppgavene den skal utføre.
Vi har også ulike tilbehørssett, som for eksempel Home Base-settet som gjør det enkelt å ha med manuelle rengjøringsverktøy.
Riktig rengjøringsmiddel for gulvvaskemaskinen
Uavhengig av gulvtype, gulvvaskemaskin eller smussnivå, tilbyr Kärcher et bredt utvalg av rengjøringsmidler utviklet for å møte dine ulike behov for gulvrengjøring. Våre rengjøringsmidler er ikke bare økonomiske i bruk og svært effektive mot alle typer smuss, de er selvfølgelig også miljøvennlige og milde nok til å oppfylle de nyeste forskningsstandardene.
Desinfiseringstilbehør - Effektiv bakteriereduksjon for økte hygienekrav
Vårt spraysett for overflatedesinfisering hjelper deg med å rengjøre på et helt nytt nivå. Dette kan brukes sammen med en gulvvaskemaskin. Dispensering av egnet desinfeksjonsmiddel via lansen eller håndmunnstykket kan effektivt redusere bakteriemengden på gulv, vegger og møbler. Det er mulig å oppnå profesjonell spraydesinfeksjon med egnet desinfeksjonsmiddel dersom retningslinjer for bruk følges. Dette tilbehøret for gulvvaskemaskiner er egnet for bruk på jernbanestasjoner, flyplasser, kontorer og næringsbygg, alders- og omsorgsfasiliteter, barnehager, skoler, svømmebassenger, idrettsanlegg m.m. Ettermontering er mulig for både B 150 R- og B 200 R-gulvvaskemaskiner.
Effektiv løsning for fremtiden – Feiing og vasking samtidig
Våre gulvvaskemaskiner med feiefunksjon rengjør både mellomstore og store områder svært effektivt.
- Spar tid og kostnader
- Rengjør store områder raskt og grundig
- Effektive mot smuss
Gulvvaskemaskinen B 110 R - Nå enda bedre
Effektiv, holdbar og økonomisk – den nye B 110 R-sitte-på-gulvvaskemaskinen gjør det nå enda enklere å rengjøre store områder, for eksempel i supermarkeder, flyplasser og varehus. Med oppdaterte komponenter leverer den nå et enda bedre rengjøringsresultat.
Rengjør store områder fra 1500 m²
Våre sitte-på-gulvvaskemaskiner er kompakte, manøvrerbare og praktiske. Du kan enkelt rengjøre store områder fra 1500 m² og mer, som f.eks. lagerlokaler, parkeringsplasser eller kjøpesentre. Med høy sittestilling har fører god oversikt over områdene som rengjøres. Skulle det komme trange passasjer eller mindre områder gir den lille svingradiusen utrolig god manøvrering. Tydelig kontrollpanel gjør maskinene intuitive og enkle å betjene. Så sett deg godt til rette og kjør på!
Lettkjørte, fleksible og effektive gulvvaskemaskiner
Rom og flater med hindringer, møbler og andre gjenstander er ikke lenger et problem ved rengjøring av gulv. Våre kompakte gulvvaskemaskiner rengjør små til mellomstore områder, for eksempel i restauranter, kjøkken, butikker og hoteller, på et øyeblikk. God manøvrering gjør disse maskinene svært lettkjørte selv i smale korridorer. Våre gulvvaskemaskiner gir svært gunstige resultater på mange ulike typer overflater, og bringer tilbake glansen til alle gulvbelegg. Med vår nalteknologi suges alt vannet opp og gulvene blir ikke bare rene, men også helt tørre slik at de kan gås på umiddelbart etter rengjøring.