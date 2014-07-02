Industristøvsugere / Avstøvingsløsninger

En industristøvsuger er en ekstremt robust og mobil støvsuger med meget god sugekraft. Enten det er fleksibelt eller permanent installert, for små eller store mengder, flytende eller fast, uproblematisk eller helsefarlig avfall – med industristøvsugere og industristøvsugersystemer fra Kärcher, kan du håndtere selv de tøffeste rengjøringsoppgavene på sekunder. Det finnes mange typer industristøvsugere med forskjellige bruksområder. Kärcher leverer alt fra grovstøvsugere for kjeller, terrasse, bil og garasje i private hjem til større industristøvsugere og avtrekksanlegg for bl.a. næringsmiddelindustrien og metallindustrien etc. I mellom dette har vi et stort utvalg av våt- og tørrstøvsugere for håndverkeren og entreprenøren.

Kärcher industristøvsugere i bruk på byggeplasser

Kärcher industristøvsuger installert i systemteknologi

Service utført på Kärcher industristøvsuger

Mann støvsuger lagergulv med industristøvsuger fra Kärcher

    Kärcher Industrial vacuums for liquids and solids

    Støvsugerne i IVR-L-serien er pålitelige «utholdenhetsmestere» for oppsug og separering av væsker og faste stoffer. De er skreddersydd for kontinuerlig drift under tøffe industrielle forhold og leveres med ulike typer motorer.

    Kärcher Industrial vacuum cleaners for dust and solids (L, M)

    Støvsugerne med spesialisert filterteknologi. På tvers av bransjer må et bredt utvalg av faste stoffer og støvtyper fjernes. I Kärchers produktportefølje finner du den optimale maskinen for enhver oppgave, enten det er snakk om timevis med drift hver dag eller 24/7 i selve produksjonsprosessen.

    Kärcher Safety vacuum cleaner (H, ACD, Z22)

    Kärchers sortiment av industrielle sikkerhetsstøvsugere oppfyller høye sikkerhetsstandarder. For sikkert avsug av brennbart støv (støvklasse M og H) både i og utenfor ATEX-sone 22.

    Kärcher Industrielle avtrekksanlegg Industrielle støvavsug

    Støvavsug er maskiner som fjerner svevepartikler, som fint og grovt støv, fra luften. Industrielle støvavsug opererer med lavt vakuum og høy luftgjennomstrømning. Sortimentet inkluderer maskiner for bruk både i og utenfor ATEX-sone 22.

    Erfaringer fra over 50 år i bransjen

    Med industristøvsugersystemene fra Kärcher, drar du nytte av over 50 år med erfaring. Vi har nær kontakt med kundene våre fra hele verden for å analysere eksisterende og nye oppgaver og tilpasse produktene våre til disse bruksområdene.

    Vi leverer høy kvalitet: Laget i Tyskland

    Et løfte du kan stole på

    Komponenter av høy kvalitet, omfattende ekspertise, høy grad av merverdi og profesjonelt utdannede ansatte har sørget for at våre utprøvde produkter har levert enestående høy kvalitet og holdbarhet i flere tiår.

    Vi ser på oss selv som en partner som kan stå ved din side når du møter utfordringer innen området industristøvsuging. Erfaringene og tilbakemeldingene dine er svært verdifulle for oss. Våre målsetninger faller nemlig sammen med dine! Vi tar sikte på å utvikle nye løsninger og produkter som hjelper deg å nå målene dine raskere og mer effektivt.

    Forholdene er tøffe, støvsugerne våre er klare

    Hver sektor har unike krav når det kommer til den perfekte rengjøringsløsningen. Prosessintegrasjon, prosessering i stor skala, helsefarlige stoffer, korte tidsfrister og mye mer. Dette krever både universelle og spesialiserte maskiner og systemer. Kärcher er det beste valget innen industristøvsugere for alt fra metallforedling til transportbransjen, fra legemiddelindustrien til næringsmiddelindustrien:

    • Fleksible og mobile eller stasjonære industristøvsugersystemer
    • Ideelt for støvsuging av store eller små mengder
    • Fullstendig fjerning av faste stoffer og væsker, samt store mengder støv
    • Sikker støvsuging og avhending av helsefarlig sugeavfall
    • Maskiner designet for langvarig, industriell bruk

    DIN BRANSJE – VÅRE STØVSUGERE

    Industristøvsugere fra Kärcher, tilpasset forskjellige sektorer.

    RASK. SIKKER. REN.

    Metallforedlingsindustrien, som også omfatter metallurgi, maskindesign og automatisering, er en viktig sektor med svært avanserte prosesser. Metallforedling genererer store mengder slipende spon med kjølesmøremidler. Rengjøring av arbeidsområder og maskiner, ofte under pågående arbeid, er en viktig oppgave som har en betydelig innvirkning på kostnadseffektiviteten. De industrielle støvsugerløsningene våre har en optimal pålitelighet og kvalitet du kan stole på.

    Bruksområder:

    • Industristøvsugere kan suge opp spon og væsker fra alle maskinprosesser som genererer spon, som fresing, dreiing, boring, sliping, avgrading og børsting
    • Stasjonær støvsuging av maskinutstyr med kontinuerlig fjerning av spon og støv

    Utfordringer:

    • Kontaminering av maskinutstyr på grunn av (skarpe) spon, slipestøv, malingsstøv, slagg, brennbart støv, kjølemidler og emulsjoner

    Fordeler:

    • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid
    • Reduserer nedetiden for maskinutstyr
    • Øker produksjonsnøyaktigheten
    • Øker påliteligheten til arbeid og prosesser
    • Separerer spon og væsker
    • Robust løsning med lang levetid
    • Kontinuerlig drift og rask rengjøring takket være høy sugekraft
    Industristøvsugere fra Kärcher, til automasjonsindustrien, metallforedling og maskindesign.

    ARBEID HYGIENISK – RENGJØR ØKONOMISK

    Viktige nøkkelfaktorer i næringsmiddelindustrien er rene produksjonsprosesser, garantert kvalitet, optimal hygiene og forhindring av kontaminering. Dette genererer store mengder med fint og eksplosivt støv.

    Bruksområder:

    • Støvsuging av næringsmiddelstøv, som melstøv, vitaminpulver og andre næringsmiddelpulver, enten mobilt eller stasjonært og integrert i produksjonsprosessen

    Utfordringer:

    • Allsidige støvsugeroppgaver og forskjellige støvtyper: Matsmuler, forskjellige støvtyper (potensielt eksplosivt, fritt svevende, klebende, vått), fett, oljer og eggehviter og væsker
    • Risiko for støveksplosjoner
    • (Kryss-)kontaminering, mikrobiell kontaminering, endrede smaker, sklifarer

    Fordeler:

    • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid
    • Støvsuger potensielt eksplosive støvtyper med ATEX-sertifisering
    • Kompakte, pålitelige løsninger med lang levetid
    • Kostnadseffektive løsninger
    • Effektive filter og filterrengjøring
    Industristøvsugere fra Kärcher, til næringsmiddelindustrien

    HELSE ER NØKKELEN. PÅ ALLE MÅTER.

    Legemiddelindustrien må hele tiden overholde svært strenge standarder innen hygiene og kvalitet, i et stort utvalg av produksjonsområder. Samtidig må produksjonsprosessene foregå så effektivt som mulig. Støvsugerløsningene våre oppnår disse målsetningene på enhver industriell skala

    Bruksområder:

    • Støvsuging av rester etter tabletter og aktive stoffer i medisiner (vitaminer, østrogen)
    • Støvsuging av støv i produksjonsprosesser

    Utfordringer:

    • Fint støv som er helsefarlig
    • Potensielt eksplosivt støv

    Fordeler:

    • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid ved bruk av for eksempel integrert avsug i produksjonsprosessen
    • Helse og arbeidssikkerhet
    • Støvsuging i områder med skjørt utstyr
    • Trygg støvsuging og avhending av skadelig og potensielt eksplosivt støv, og andre materialer, takket være støvsugerens sertifisering
    Industristøvsugere fra Kärcher, til legemiddelindustrien

    PRODUKSJON OG RENSLIGHET – EN PERFEKT KOMBINASJON .

    Produksjonen og behandlingen av gummi og plast genererer fine og store partikler som er helsefarlige. Disse substansene kan være til stede i store mengder under transport og vedlikeholdsarbeid.

    Bruksområder:

    • Rengjøring av maskiner og arbeidsplasser, spesielt oppsuging av granulater, plastspon og -støv, (aggressive) kjemiske blandinger, gjødsel, malingspulver, vann og vaskemidler
    • Støvsuging av støv fra produksjonsprosesser (dvs. støv generert under dosering av granulater)

    Utfordringer:

    • Støv som er helsefarlig og farlig for miljøet
    • Kontaminering av produkter

    Fordeler:

    • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid
    • Garanterer arbeidssikkerhet og -effektivitet
    • Støvsuger potensielt eksplosive støvtyper med ATEX-sertifisering
    • Tømming uten kontaminering
    Industristøvsugere fra Kärcher, til plastindustrien og kjemisk industri

    GI KONSTRUKSJONSPROSJEKENE DINE EN SKINNENDE START.

    Bruksområder:

    • Støvsuging av alle typer mineraler (betongstøv, sementstøv), grove, eroderte partikler, småstein og sand
    • Transport av støvsugeren til byggeplassen og fleksibel bruk der

    Utfordringer:

    • Støv som en langtidsfare for helsen
    • Store, eroderte materialer som en fare for arbeidssikkerheten

    Fordeler:

    • Økt arbeidskvalitet
    • Helse- og arbeidssikkerhet
    • Direkte avsug mens verktøyet er i bruk takket være tilkobling av elektrisk verktøy på støvsugeren
    • Manøvrerbarhet, mobile maskiner
    • Robuste maskiner med lang levetid
    Industristøvsugere fra Kärcher, til håndverks- og byggeindustrien

    OVERALT HVOR SAGING OG SANDING UTFØRES

    I treforedlingsindustrien er støv fra saging, spon og slipestøv en kontinuerlig alvorlig risiko for helsen. Disse substansene kan i tillegg lett ta fyr eller eksplodere. Ved å bruke spesialiserte avsugingssystemer kan du hindre at støv og spon samler seg og blir en fare på arbeidsplassen.

    Bruksområder:

    • Vedlikeholdsrengjøring og rengjøring av maskiner
    • Industristøvsugere fjerner spon og støv fra fresemaskiner, slikemaskiner, sager, håndverktøy osv. med kontinuerlig avsuging

    Utfordringer:

    • Lett antennbart og eksplosivt støv
    • Helsefarlig støv
    • Store mengder støv

    Fordeler:

    • Helse- og arbeidssikkerhet
    Industristøvsugere fra Kärcher, til treforedlingsindustrien

    TRYGG INDUSTRIELL STEIN- OG GLASSPRODUKSJON

    Ved foredling av glass og stein genereres det ekstremt fint, skarpt og slipende sugeavfall. De industrielle støvsugerløsningene våre håndterer denne utfordringen uten problemer.

    Bruksområder:

    • Rengjøring av maskiner, noen ganger med store mengder væske
    • Støvsuging av sementstøv på transportbånd, trakter, påfyllingsutstyr osv.

    Utfordringer:

    • Store mengder støv
    • Støvsuging av skarpe og spisse materialer
    • Store mengder kjølevann

    Fordeler:

    • Garanterer kvalitet og driftsprosesser
    Industristøvsugere fra Kärcher, til glass- og steinindustri

    TEKSTILPRODUKSJON UTEN LO

    Det følger unike utfordringer med det å fjerne avfallsmaterialer generert i produksjonen i tekstilindustrien. Fibre og lo som støvsuges, har en tendens til å klumpe seg sammen og kan stenge ned produksjonene ved å blokkere filtre, slanger og rørgater. De skreddersydde løsningene våre sikrer at produksjonsprosessene dine fortsetter å kjøre problemfritt.

    Bruksområder:

    • Støvsuging av lo og fibre i alle størrelser og mengder

    Utfordringer:

    • Tekstilfibre fester seg på og blokkerer filteret
    • Tekstilfibre danner baller i slanger og rørgater, og blokkerer disse

    Fordeler:

    • Holder produksjonsprosessene rene og minimerer nedetid
    • Kontinuerlig høy sugekraft
    • Kompakte og pålitelige løsninger som er kostnadseffektive og har lang levetid
    Industristøvsugere fra Kärcher, til tekstilindustrien

    HUNDRE PROSENT STØVFRI PRODUKSJON.

    I elektronikk- og optikkindustrien genererer produksjonsprosessene svært fint støv som kan skade komponenter, og det må derfor fjernes kontinuerlig mens arbeidet pågår. Industristøvsugerne våre fjerner fint støv og hjelper deg med å oppnå disse målene samtidig som de beskytter de sofistikerte produksjonssystemene.

    Bruksområder:

    • Fresing av elektroniske komponenter
    • Polering av optiske elementer

    Utfordringer:

    • Slipende støv
    • Støv som kan ødelegge komponenter

    Fordeler:

    • Garanterer kvalitet og driftsprosesser
    Industristøvsugere fra Kärcher, til elektronikk- og optikkindustrien

    REN PRODUKSJON FRA PAPIR TIL TRYKK

    Trykkproduksjon involverer papirstøv, malingspulver, flytende fargestoffer og tonere. Enkelte av disse substansene er svært giftige, og prosessen krever industristøvsugerløsninger med høy ytelse. Slike løsninger har vi utviklet spesielt for trykkeribransjen i flere tiår.

    Bruksområder:

    • Støvsuging av cellulosefibre under maskinrengjøring i papirindustrien
    • Støvsuging av fint og grovt papiravkapp fra kappemaskiner
    • Rengjøring av trykkemaskiner
    • Støvsuging av malingspulver

    Utfordringer:

    • Svært fint og eksplosivt støv
    • Store papiravkapp

    Fordeler:

    • Garanterer kvalitet og driftsprosesser
    • Helse og sikkerhetstiltak
    Industristøvsugere fra Kärcher, til trykkeribransjen

    INDUSTRISTØVSUGERE FOR VÆSKER/SPON

    INDUSTRISTØVSUGERE FOR STORE MENGDER SLIPENDE SPON OG SMØREMIDLER

    I industrien trengs det støvsugere som arbeider sammenhengende flere timer daglig eller til og med kontinuerlig døgnet rundt. Spekteret av materialer strekker seg fra små til svært store mengder med slipende spon og grove partikler, til væskesøl som olje, smøremidler og vann.

    Industristøvsuger fra Kärcher, for væsker og spon

    INDUSTRISTØVSUGERE FOR FASTE STOFFER/STØV

    STØVSUGERE MED SPESIALFILTRE

    Et bredt utvalg av substanser og materialer må støvsuges i forskjellige bransjer. Kravene til filterteknologien er mange, og filtrene må håndtere alt fra spillmateriale, skadelig støv, fin og grov spon, sand, spray, alle type fibre, næringsmiddelrester, organiske substanser, svært lette og svært tunge materialer. I industristøvsugersystemene fra Kärcher, finner du det optimale filteret for enhver oppgave, uansett om det er i daglig drift, intervalldrift eller kontinuerlig drift døgnet rundt.

    Industristøvsuger fra Kärcher, for faste stoffer og støv

    SIKKERHETSKLASSIFISERTE STØVSUGERE

    SERTIFISERT SIKKERHET FOR POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

    Støvsuging i potensielt eksplosive omgivelser stiller svært høye krav til maskinkvaliteten. De sikkerhetsklassifiserte støvsugerne fra Kärcher, overholder disse standardene og noen er sertifisert av TÜV Süd og IBExU.

    Sikkerhetsklassifiserte støvsugere fra Kärcher

    INDUSTRISTØVSUGERSYSTEMER

    FOR EFFEKTIV OPPSAMLING AV SVEVEPARTIKLER

    Svevende partikler kan være svært forskjellige: fint støv, helsefarlig støv, fine spon og alle mulige slags slipende varianter. I mange bransjer er det nødvendig med en kontinuerlig støvsuging av prosesstøv fra metaller, glass, stein, tekstilfibre, landbruksprodukter og kjemikalier. Industristøvsugersystemene våre fanger pålitelig svevepartikler, selv i store mengder, i kontinuerlig drift døgnet rundt, direkte tilkoblet prosessmaskinene.

    Industristøvsugersystemer fra Kärcher

    INDUSTRIELT EX-STØVSUGERANLEGG

    FOR ALT SOM SVEVER I LUFTEN OG KAN EKSPLODERE

    En kontinuerlig oppsuging av svevende og potensielt eksplosive partikler direkte ved prosessmaskiner, stiller svært høye krav til industristøvsugersystemene. Støvsugeranleggene og Ex-støvsugeranleggene våre har vist hva de duger til i mange år i kontinuerlig drift døgnet rundt, innen mange forskjellige bransjer, spesielt innen metall- og treforedling, i kjøretøy-, kjemikalie- og legemiddelindustrien, næringsmiddelindustrien, papirproduksjon, gummi- og plastbehandlingsindustrien, samt for sone 22.

    Industrielle Ex-støvsugeranlegg fra Kärcher

    Tilpassede kundeløsninger for spesialoppgaver

    Skreddersydde løsninger

    Høy kvalitet – Made in Germany.

    I flere tiår har vi levert velprøvde produkter med enestående kvalitet og slitestyrke. Dette er et resultat av komponenter av høy kvalitet, vår solide fagkunnskap og høyt kvalifiserte medarbeidere.

    Vi ser på oss selv som din partner når du står overfor utfordringer knyttet til oppsuging og støvkontroll i industrielle miljøer. Dine erfaringer og tilbakemeldinger er verdifulle for oss, fordi vi har samme mål: å utvikle innovasjoner og produkter som hjelper deg med å nå dine mål raskere og mer effektivt.

    Kravene til systemer for oppsuging og støvhåndtering i industrien kan være svært spesifikke. Derfor skreddersyr vi hvert anlegg etter dine unike behov.

    Vi leverer alt fra enkle, mobile løsninger til svært komplekse, spesialtilpassede og stasjonære sugeanlegg.

    Kundespesifikke sugerløsninger fra Kärcher

    Individuelle løsninger

    Kravene til industristøvsugersystemer kan være svært spesifikke. Vi planlegger hvert system individuelt tilpasset dine unike behov. Våre tjenester strekker seg fra enkle, mobile løsninger til svært komplekse, spesielt tilpassede og nøyaktig montert industristøvsugerløsninger i rørgater. Vi er en komplett partner med over 50-års erfaring innen utvikling og realisering av industristøvsugersystemer. Som et resultat av dette får du effektive og komplette løsninger fra én enkelt leverandør.

    Rørgater

    Rørgater – perfekt sammenkoblet ytelse.

    De stasjonære industristøvsugerne våre kan benyttes som enkeltbruker- eller flerbruker-systemer med håndholdte sugepunkter eller direkte integrert i prosessen. For å få til dette kan vi levere alle nødvendige komponenter, fra sugepunkter og tilbehør til individuelt konfigurerte rørgater.