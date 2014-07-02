Industristøvsugere / Avstøvingsløsninger

Vi leverer høy kvalitet: Laget i Tyskland

Et løfte du kan stole på

Komponenter av høy kvalitet, omfattende ekspertise, høy grad av merverdi og profesjonelt utdannede ansatte har sørget for at våre utprøvde produkter har levert enestående høy kvalitet og holdbarhet i flere tiår.

Vi ser på oss selv som en partner som kan stå ved din side når du møter utfordringer innen området industristøvsuging. Erfaringene og tilbakemeldingene dine er svært verdifulle for oss. Våre målsetninger faller nemlig sammen med dine! Vi tar sikte på å utvikle nye løsninger og produkter som hjelper deg å nå målene dine raskere og mer effektivt.

Forholdene er tøffe, støvsugerne våre er klare

Hver sektor har unike krav når det kommer til den perfekte rengjøringsløsningen. Prosessintegrasjon, prosessering i stor skala, helsefarlige stoffer, korte tidsfrister og mye mer. Dette krever både universelle og spesialiserte maskiner og systemer. Kärcher er det beste valget innen industristøvsugere for alt fra metallforedling til transportbransjen, fra legemiddelindustrien til næringsmiddelindustrien: