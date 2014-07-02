Industristøvsugere / Avstøvingsløsninger
En industristøvsuger er en ekstremt robust og mobil støvsuger med meget god sugekraft. Enten det er fleksibelt eller permanent installert, for små eller store mengder, flytende eller fast, uproblematisk eller helsefarlig avfall – med industristøvsugere og industristøvsugersystemer fra Kärcher, kan du håndtere selv de tøffeste rengjøringsoppgavene på sekunder. Det finnes mange typer industristøvsugere med forskjellige bruksområder. Kärcher leverer alt fra grovstøvsugere for kjeller, terrasse, bil og garasje i private hjem til større industristøvsugere og avtrekksanlegg for bl.a. næringsmiddelindustrien og metallindustrien etc. I mellom dette har vi et stort utvalg av våt- og tørrstøvsugere for håndverkeren og entreprenøren.
Industrial vacuums for liquids and solids
Støvsugerne i IVR-L-serien er pålitelige «utholdenhetsmestere» for oppsug og separering av væsker og faste stoffer. De er skreddersydd for kontinuerlig drift under tøffe industrielle forhold og leveres med ulike typer motorer.
Industrial vacuum cleaners for dust and solids (L, M)
Støvsugerne med spesialisert filterteknologi. På tvers av bransjer må et bredt utvalg av faste stoffer og støvtyper fjernes. I Kärchers produktportefølje finner du den optimale maskinen for enhver oppgave, enten det er snakk om timevis med drift hver dag eller 24/7 i selve produksjonsprosessen.
Safety vacuum cleaner (H, ACD, Z22)
Kärchers sortiment av industrielle sikkerhetsstøvsugere oppfyller høye sikkerhetsstandarder. For sikkert avsug av brennbart støv (støvklasse M og H) både i og utenfor ATEX-sone 22.
Industrielle støvavsug
Støvavsug er maskiner som fjerner svevepartikler, som fint og grovt støv, fra luften. Industrielle støvavsug opererer med lavt vakuum og høy luftgjennomstrømning. Sortimentet inkluderer maskiner for bruk både i og utenfor ATEX-sone 22.
Erfaringer fra over 50 år i bransjen
Med industristøvsugersystemene fra Kärcher, drar du nytte av over 50 år med erfaring. Vi har nær kontakt med kundene våre fra hele verden for å analysere eksisterende og nye oppgaver og tilpasse produktene våre til disse bruksområdene.
Vi leverer høy kvalitet: Laget i Tyskland
Et løfte du kan stole på
Komponenter av høy kvalitet, omfattende ekspertise, høy grad av merverdi og profesjonelt utdannede ansatte har sørget for at våre utprøvde produkter har levert enestående høy kvalitet og holdbarhet i flere tiår.
Vi ser på oss selv som en partner som kan stå ved din side når du møter utfordringer innen området industristøvsuging. Erfaringene og tilbakemeldingene dine er svært verdifulle for oss. Våre målsetninger faller nemlig sammen med dine! Vi tar sikte på å utvikle nye løsninger og produkter som hjelper deg å nå målene dine raskere og mer effektivt.
Forholdene er tøffe, støvsugerne våre er klare
Hver sektor har unike krav når det kommer til den perfekte rengjøringsløsningen. Prosessintegrasjon, prosessering i stor skala, helsefarlige stoffer, korte tidsfrister og mye mer. Dette krever både universelle og spesialiserte maskiner og systemer. Kärcher er det beste valget innen industristøvsugere for alt fra metallforedling til transportbransjen, fra legemiddelindustrien til næringsmiddelindustrien:
- Fleksible og mobile eller stasjonære industristøvsugersystemer
- Ideelt for støvsuging av store eller små mengder
- Fullstendig fjerning av faste stoffer og væsker, samt store mengder støv
- Sikker støvsuging og avhending av helsefarlig sugeavfall
- Maskiner designet for langvarig, industriell bruk
DIN BRANSJE – VÅRE STØVSUGERE
Industristøvsugere fra Kärcher, tilpasset forskjellige sektorer.
INDUSTRISTØVSUGERE FOR VÆSKER/SPON
INDUSTRISTØVSUGERE FOR STORE MENGDER SLIPENDE SPON OG SMØREMIDLER
I industrien trengs det støvsugere som arbeider sammenhengende flere timer daglig eller til og med kontinuerlig døgnet rundt. Spekteret av materialer strekker seg fra små til svært store mengder med slipende spon og grove partikler, til væskesøl som olje, smøremidler og vann.
INDUSTRISTØVSUGERE FOR FASTE STOFFER/STØV
STØVSUGERE MED SPESIALFILTRE
Et bredt utvalg av substanser og materialer må støvsuges i forskjellige bransjer. Kravene til filterteknologien er mange, og filtrene må håndtere alt fra spillmateriale, skadelig støv, fin og grov spon, sand, spray, alle type fibre, næringsmiddelrester, organiske substanser, svært lette og svært tunge materialer. I industristøvsugersystemene fra Kärcher, finner du det optimale filteret for enhver oppgave, uansett om det er i daglig drift, intervalldrift eller kontinuerlig drift døgnet rundt.
SIKKERHETSKLASSIFISERTE STØVSUGERE
SERTIFISERT SIKKERHET FOR POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER
Støvsuging i potensielt eksplosive omgivelser stiller svært høye krav til maskinkvaliteten. De sikkerhetsklassifiserte støvsugerne fra Kärcher, overholder disse standardene og noen er sertifisert av TÜV Süd og IBExU.
INDUSTRISTØVSUGERSYSTEMER
FOR EFFEKTIV OPPSAMLING AV SVEVEPARTIKLER
Svevende partikler kan være svært forskjellige: fint støv, helsefarlig støv, fine spon og alle mulige slags slipende varianter. I mange bransjer er det nødvendig med en kontinuerlig støvsuging av prosesstøv fra metaller, glass, stein, tekstilfibre, landbruksprodukter og kjemikalier. Industristøvsugersystemene våre fanger pålitelig svevepartikler, selv i store mengder, i kontinuerlig drift døgnet rundt, direkte tilkoblet prosessmaskinene.
INDUSTRIELT EX-STØVSUGERANLEGG
FOR ALT SOM SVEVER I LUFTEN OG KAN EKSPLODERE
En kontinuerlig oppsuging av svevende og potensielt eksplosive partikler direkte ved prosessmaskiner, stiller svært høye krav til industristøvsugersystemene. Støvsugeranleggene og Ex-støvsugeranleggene våre har vist hva de duger til i mange år i kontinuerlig drift døgnet rundt, innen mange forskjellige bransjer, spesielt innen metall- og treforedling, i kjøretøy-, kjemikalie- og legemiddelindustrien, næringsmiddelindustrien, papirproduksjon, gummi- og plastbehandlingsindustrien, samt for sone 22.
Tilpassede kundeløsninger for spesialoppgaver
Skreddersydde løsninger
Høy kvalitet – Made in Germany.
I flere tiår har vi levert velprøvde produkter med enestående kvalitet og slitestyrke. Dette er et resultat av komponenter av høy kvalitet, vår solide fagkunnskap og høyt kvalifiserte medarbeidere.
Vi ser på oss selv som din partner når du står overfor utfordringer knyttet til oppsuging og støvkontroll i industrielle miljøer. Dine erfaringer og tilbakemeldinger er verdifulle for oss, fordi vi har samme mål: å utvikle innovasjoner og produkter som hjelper deg med å nå dine mål raskere og mer effektivt.
Kravene til systemer for oppsuging og støvhåndtering i industrien kan være svært spesifikke. Derfor skreddersyr vi hvert anlegg etter dine unike behov.
Vi leverer alt fra enkle, mobile løsninger til svært komplekse, spesialtilpassede og stasjonære sugeanlegg.
Individuelle løsninger
Kravene til industristøvsugersystemer kan være svært spesifikke. Vi planlegger hvert system individuelt tilpasset dine unike behov. Våre tjenester strekker seg fra enkle, mobile løsninger til svært komplekse, spesielt tilpassede og nøyaktig montert industristøvsugerløsninger i rørgater. Vi er en komplett partner med over 50-års erfaring innen utvikling og realisering av industristøvsugersystemer. Som et resultat av dette får du effektive og komplette løsninger fra én enkelt leverandør.
Rørgater – perfekt sammenkoblet ytelse.
De stasjonære industristøvsugerne våre kan benyttes som enkeltbruker- eller flerbruker-systemer med håndholdte sugepunkter eller direkte integrert i prosessen. For å få til dette kan vi levere alle nødvendige komponenter, fra sugepunkter og tilbehør til individuelt konfigurerte rørgater.