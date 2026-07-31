Sikkerhetsstøvsugere

Støvsugerne for spesielle forhold.

Kärcher sikkerhetsstøvsugere er designet for bruk i spesielle områder eller for spesielle stoffer, noe som stiller ekstreme krav til maskinens kvalitet. I denne kategorien er H-maskiner best egnet for støvsuging og filtrering av veldig fint støv, ACD-maskiner er designet for å støvsuge ofte forekommende brennbart støv, og Z22-maskiner er standardisert for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer (Atex-soner).