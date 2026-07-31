Sikkerhetsstøvsugere

Støvsugerne for spesielle forhold.
Kärcher sikkerhetsstøvsugere er designet for bruk i spesielle områder eller for spesielle stoffer, noe som stiller ekstreme krav til maskinens kvalitet. I denne kategorien er H-maskiner best egnet for støvsuging og filtrering av veldig fint støv, ACD-maskiner er designet for å støvsuge ofte forekommende brennbart støv, og Z22-maskiner er standardisert for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer (Atex-soner).

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Kärcher

Sikkerhetsstøvsugere for industri: Funksjoner og fordeler

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Bruksområder

Cleaning in the food industry

Rengjøring i næringsmiddelindustrien

Hygienisk fjerning av faste stoffer og støv.

Cleaning in the construction industry

Rengjøring i byggebransjen

Sikker støvsuging i betongfabrikken.

Cleaning in the wood processing industry

Rengjøring i treforedlingsindustrien

Ukomplisert avsug av trestøv og brennbart, svært fint støv.

Cleaning in the metalworking industry

Rengjøring i metallindustrien

Sikker fjerning av brennbart støv, f.eks. aluminium, magnesium eller titan.

Cleaning in the chemical industry

Rengjøring i kjemisk industri

Sikker fjerning av det aller fineste støvet.