Sikkerhetsstøvsugere
Støvsugerne for spesielle forhold.
Kärcher sikkerhetsstøvsugere er designet for bruk i spesielle områder eller for spesielle stoffer, noe som stiller ekstreme krav til maskinens kvalitet. I denne kategorien er H-maskiner best egnet for støvsuging og filtrering av veldig fint støv, ACD-maskiner er designet for å støvsuge ofte forekommende brennbart støv, og Z22-maskiner er standardisert for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer (Atex-soner).
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Sikkerhetsstøvsugere for industri: Funksjoner og fordeler
Bruksområder
Rengjøring i næringsmiddelindustrien
Hygienisk fjerning av faste stoffer og støv.
Rengjøring i byggebransjen
Sikker støvsuging i betongfabrikken.
Rengjøring i treforedlingsindustrien
Ukomplisert avsug av trestøv og brennbart, svært fint støv.
Rengjøring i metallindustrien
Sikker fjerning av brennbart støv, f.eks. aluminium, magnesium eller titan.
Rengjøring i kjemisk industri
Sikker fjerning av det aller fineste støvet.