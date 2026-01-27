Robotstøvsugere med våtmopp
Den beveger seg stille gjennom oppholdsrom, kjører i bevegelsesmønstre med et klart formål og unngår hindringer underveis. Du har dermed én oppgave mindre på listen over gjøremål. De kombinerte robotstøvsugerne og moppene fra Kärcher tar seg av rengjøringen av gulvet for deg. Harde gulv og tepper med kort lugg rengjøres automatisk. De rengjør strålende langs kanter, kan jobbe mer intensivt på svært skitne områder og kjører med enkelthet over lave terskler og teppekanter. Ved hjelp av appen kan du til og med stille inn robotstøvsugeren med vaskefunksjon til å jobbe akkurat slik- og når du trenger det.
Mindre husarbeid. Mer WOW.
Høydepunkter
Robot, sky og app - 3 elementer, ett sammenhengende system
Kärchers robotstøvsugere tilbyr et bredt spekter av funksjoner og konfigurasjonsalternativer - samtidig som de er veldig enkle å bruke. Kombinasjonen av robot, sky og kontroll via smarttelefon-appen danner det perfekte grunnlaget for de beste rengjøringsresultatene. Bruk timerfunksjonene og konfigurer rengjøringsprogrammene slik at de passer til dine individuelle behov. Du vil også automatisk bli varslet av appen dersom det er sikkerhetsoppdateringer eller nye funksjoner tilgjengelige for roboten. Oppdag våre autonome rengjøringsløsninger for dine daglige gjøremål og få tid til de finere tingene i livet.
Fremtiden er nå: selvstyrt rengjøring
Det er enkelt å starte robotstøvsugeren din eksternt ved hjelp av smarttelefon-appen, slik at du kan komme tilbake til et rent hus. Våre robotstøvsugere med vaskefunksjon gjør jobben for deg. Roboten bruker høyteknologisk LiDAR-lasernavigering for først å etablere en plantegning av hjemmet ditt. Når den legger ut på rengjøringsturen, sørger de presise sensorene for at den alltid vet nøyaktig hvor den er, hvordan den skal komme seg rundt hindringer i rommet eller hvor den må snu ved trinn eller trapper. Roboten støvsuger og vasker helt automatisk og finner selv tilbake til ladestasjonen. Live mapping-funksjonen betyr at du når som helst kan sjekke fremdriften i rengjøringen. Toppmodellen, RCV 5, har også AI-objektdeteksjon, slik at den automatisk kan kjøre rundt eller unngå lave gjenstander som sko eller kabler. Den registrerer til og med tepper og gir en ekstra grundig rengjøring når den er i støvsugermodus, eller unngår dem helt i vaskemodus.
Valget er ditt: skreddersy rengjøringsnivået og velg mellom ulike rengjøringsmetoder.
Kärchers robotstøvsugere og mopper er ekte allroundere. Enten det er enkel tørrrengjøring med sugeviften og børsten eller kombinert med den ekstra tørkefunksjonen fra mikrofiberkluten og ferskvannstanken. Takket være den praktiske app-styringen har du også alltid alt under kontroll. Rengjøringsinnstillingene, for eksempel sugeeffekten eller vannmengden for moppingen, kan tilpasses individuelle behov. Områder som er spesielt møkkete kan kjøres over flere ganger for en grundigere rengjøring.
RCV 3 – basismodellen
Støvsuging eller vasking - vår basismodell kan gjøre begge deler
Få ekstra tid til de finere tingene i livet, mens våre rengjøringsroboter tar seg av støvsuging og vasking. Basismodellen vår, RCV 3, rengjør alle typer gulv i hjemmet og tepper med lav lugg selvstendig, systematisk og helt pålitelig - selvfølgelig også når du ikke er hjemme. Ved hjelp av appen kan du tilpasse rengjøringen til dine spesielle behov og ditt hjem. Du bestemmer selv hva som skal rengjøres når og du kan angi spesifikke rengjøringsprogrammer for hvert enkelt rom. Definer forbudte soner hvis det er visse områder robotstøvsugeren ikke skal komme inn i, eller bruk punktrengjøringsfunksjonen for å lede den til steder som trenger ekstra rengjøring. Alle rom er kartlagt med presis LiDAR-navigasjon og ultrasensitive sensorer som registrerer trinn og høye fall for sikkerhet under rengjøringen.
Tekniske data
- Sugeeffekt: 2500 Pa
- Driftstid: 120 min
- 2-i-1 avfallsbeholder (330 ml) inkl. ferskvannstank (170 ml)
- Beholder for tørt avfall: 500 ml
RCV 5 – den smarte
Like grundig som RCV 3 - men med kunstig intelligens i tillegg.
Hvis du vil være sikker på at sko og kabler ikke blir spist av robotstøvsugeren, kan den kunstige intelligensen til RCV 5 hjelpe. Vår toppmodell tar alt bryet ut av gulvrengjøringen. I tillegg til LiDAR-navigasjon har denne robotstøvsugeren og moppen et dobbelt lasersystem og et kamera for å sikre at den oppdager og navigerer pålitelig rundt hver eneste hindring. Den stille driften gjør også RCV 5 til en virkelig hensynsfull huskamerat. Harde gulv kan støvsuges eller vaskes av denne robotrengjøringsassistenten - avhengig av det valgte programmet. For intensiv rengjøring av tepper er det også en Auto Boost-funksjon som gir ekstra kraft for å fjerne støv fra tekstiler. I vaskemodus kjører ikke roboten over tepper. Det er også enkelt å styre RCV 5 takket være appen.
Tekniske data:
- Sugeeffekt: 5000 Pa
- Driftstid: 120 min
- Beholder for tørt avfall: 330 ml
- Beholder for ferskvann: 240 ml
Autonom rengjøring - appen Home Robots gjør det til virkelighet
Kärcher Home Robots-appen gir deg tilgang til alle de viktige funksjonene til robotstøvsugeren og moppen din. Den autonome rengjøringen gir mange funksjoner, for eksempel innstilling av rengjøringstider og oppretting av rengjøringskart - uansett hvor du er. Hvis du er ute av huset og vil starte en rengjøring før du kommer hjem, kan du gjøre det! Bare aktiver roboten fra appen på smarttelefonen din, og du kan se frem til å komme tilbake til et rent hus. Kärcher Home Robots-appen er tilgjengelig gratis fra Apple Store eller Google Play Store. Bare last den ned og start din første automatiske rengjøring med en gang.
Beskyttelse av personopplysninger
Hele dataoverføringen mellom Home Robots-appen på smarttelefonen din og robotstøvsugeren og moppen går via en sky til servere som kun befinner seg i Tyskland. Som en produsent basert i Tyskland legger Kärcher stor vekt på databeskyttelse og er svært nøye med å sikre at alle gjeldende juridiske krav i denne forbindelse oppfylles. Regelmessige programvare- og sikkerhetsoppdateringer sørger for at appen din alltid er oppdatert og at dataene dine alltid er sikre.
Oppsett av rengjøringsområder
Robotstøvsugerne med vask fra Kärcher rengjør autonomt og systematisk. "No-go-soner" kan stilles inn via appen for å sikre at roboten ikke rengjør bestemte områder. Hvis det imidlertid er noen områder som må støvsuges, men ikke vaskes, er det også mulig å angi "ikke-vaskesoner". Og hvis hele rom skal hoppes over, kan roboten forhindres fra å kjøre gjennom dem ved å angi såkalte "virtuelle vegger". Alt dette er enkelt og intuitivt å konfigurere ved hjelp av appen.
Ulike rengjøringsmoduser
Vår Home Robots-app tilbyr mye mer funksjonalitet enn det grunnleggende programmet for rengjøring. Støvsuging, vasking eller en kombinasjon av begge rengjøringsprogrammene - med appen har du alt for hånden, slik at du enkelt kan definere rengjøringsmodus for bestemte rom eller områder. Du kan også konfigurere en rekke parametere etter dine individuelle behov - fra sugeeffekten ved støvsuging til vannmengden ved mopping.
Rengjøringsplan 2.0
Med timerfunksjonen i Home Robots-appen kan du lage din egen rengjøringsplan for din Kärcher robotstøvsuger og vask. Dette lar deg spesifisere ikke bare dagene og tidspunktene du vil at roboten skal jobbe, men også hvilke områder den skal rengjøre med hvilket rengjøringsprogram i løpet av denne tiden. Siden alle rom er kartlagt, kan du justere rengjøringsinnstillingene for hvert enkelt rom.
Punktrengjøring og rengjøring av områder
Når smuler faller på gulvet eller annet smuss dukker opp, finnes det to fleksible løsninger. For tilsmussing på et veldig spesifikt punkt kan du bruke appen til å angi et bestemt sted for målrettet punktrengjøring. For større tilsmussede områder kan du til og med bruke appen til å angi størrelsen på overflaten som skal rengjøres for rask, men målrettet mellomrengjøring.
Aktivering og deaktivering av funksjoner
Et bredt spekter av funksjoner, som Auto Boost, teppegjenkjenning eller AI-funksjonalitet, kan aktiveres eller deaktiveres en etter en for å passe brukerens behov eller preferanser. For eksempel kan Auto Boost deaktiveres på tepper og gulvtepper for å holde rengjøringen på en lav sugeeffekt når smusset bare er lett. Dette sparer energi og forlenger rengjøringstiden før roboten må tilbake til ladestasjonen.
Statistikk om tilbehør
Kravene som stilles til en robotstøvsuger med vask varierer fra husholdning til husholdning, avhengig av faktorer som størrelsen på området som skal rengjøres, graden av tilsmussing og hyppigheten av rengjøringen. Det er derfor stor variasjon i hvor raskt tilbehøret slites ut. Dette er grunnen til at Home Robots-appen viser deg graden av slitasje, for eksempel på børstene, og indikerer når tilbehøret bør skiftes ut. Dette sikrer at roboten alltid er perfekt utstyrt for å yte sitt beste, og at rengjøringsresultatene blir like gode hver gang.
Rengjøringshistorikk
Hver rengjøringsøkt registreres i sanntid i Home Robots-appen og lagres deretter. Dette gir interessant innsikt i rengjøringsrobotens liv. Når var enheten i hvilket rom, hvilke avstander dekket den og hvor mange kvadratmeter gulv ble støvsugd eller moppet? På den måten kan du følge nøye med på hva robotstøvsugeren og moppen din har gjort - selv når du ikke er hjemme.
Andre funksjoner
Home Robots-appen gir deg tilgang til alle de viktige funksjonene til rengjøringsroboten din. Dette inkluderer mange ekstrafunksjoner som kan være nyttige i en eller annen situasjon. Appen kan for eksempel brukes som en fjernkontroll for roboten din, for eksempel hvis du trenger å styre den til en spesielt vanskelig posisjon. Smarttelefonen kan også brukes til å stille inn språk og volum på taleutgangen eller gi svar på ofte stilte spørsmål.