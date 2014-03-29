Tekstilrenser

Effektiv tekstilrengjøring av tepper, møbler, madrasser og bilseter: Våre tekstilrensere bruker trykk til å sprøyte rengjøringsvæsken dypt inn i tekstilfibrene og suge den opp igjen sammen med løsnet skitt. Resultatet er grundig fjerning av fett, skitt og ubehagelige lukter. Våre tekstilrenser-enheter er spesielt egnet for allergikere og husholdninger med kjæledyr, da de effektivt bekjemper allergener og etterlater tekstiloverflatene rene og friske.

Oppnå enestående rengjøring og revitalisering av dine tekstilflater - våre enheter sikrer en grundig og skånsom rens, og ved bruk sammen med vår såpe for tekstil (RM 519) får du aller best resultat. Ta kontroll over ditt hjemmemiljø og skap en ren og behagelig atmosfære.