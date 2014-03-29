Tekstilrenser
Effektiv tekstilrengjøring av tepper, møbler, madrasser og bilseter: Våre tekstilrensere bruker trykk til å sprøyte rengjøringsvæsken dypt inn i tekstilfibrene og suge den opp igjen sammen med løsnet skitt. Resultatet er grundig fjerning av fett, skitt og ubehagelige lukter. Våre tekstilrenser-enheter er spesielt egnet for allergikere og husholdninger med kjæledyr, da de effektivt bekjemper allergener og etterlater tekstiloverflatene rene og friske.
Oppnå enestående rengjøring og revitalisering av dine tekstilflater - våre enheter sikrer en grundig og skånsom rens, og ved bruk sammen med vår såpe for tekstil (RM 519) får du aller best resultat. Ta kontroll over ditt hjemmemiljø og skap en ren og behagelig atmosfære.
Tilbehør
EN NY FØLELSE AV RENHET.
Med Kärchers tekstilrensere kan du enkelt fjerne selv det mest gjenstridige smusset fra nesten alle tekstiloverflater. Uansett om det er fett, smuss eller ubehagelig lukt på møbler, bilseter, tepper, dørmatter og hagemøbler, våre tekstilrensere er svært allsidige og kan brukes både innendørs og utendørs.
NED TIL DE MINSTE FIBRENE.
Grunndig rengjøring som gir glede: Våre tekstilrensere får jobben gjort. Maskinene har høy sugekraft, er energieffektive og gjør hygienisk rent. Dette er særlig heldig for asmatikere og de med allergi. Våre tekstilrensere har lang levetid, høy kvalitet og er svært robust.
FLEKSIBEL.
Renslighet med WOW-faktor: SE 3-18 Compact tekstilrenser kombinerer pålitelig Kärcher-teknologi med 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform. Resultatet: Effektiv, praktisk og grundig rengjøring i ett enkelt steg. Dette betyr at du kan fjerne smuss fra bilsetene, hagemøblene eller møblene når som helst og hvor som helst – selv på vanskelig tilgjengelige steder. Apparatet rengjør like effektivt som våre tekstilrensere med strømledning og er superfleksibelt.