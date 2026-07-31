Strømaggregater og lensepumper

Ingen ingen strøm? Mye skittent vann? Med våre sterke bensindrevne generatorer og lensepumpe løser du problemet på en profesjonell måte uavhengig av tilgang til strøm. Våre PGG 3/1, 6/1 og 8/3 bensindrevne generatorer er førstevalget for uavhengig kraftforsyning og drift av høytrykksvaskere på byggeplasser, i kommuner, i jordbruk og skogbruk, i hagebruk og håndverk. Og vår WWP 45-lensepumpe løser problemene dine når det er vann i store mengder i byggegrop, i kjellere, underjordiske garasjer eller i kabelkanaler.