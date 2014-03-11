Home & Garden

Kärcher leverer rengjøringsløsninger for enhver rengjøringsoppgave i hjemmet. Våre maskiner er effektive, brukervennlige, og har både høy kvalitet og ytelse, og utgjør en stor forskjell for rengjøringsoppgavene i hjemmet. Kärchers mest kjente produkt er uten tvil høytrykkspylere, men vi har også et stort utvalg av annet rengjøringsutstyr for hjem og hage, som blant annet dampvaskere og vindusvaskere. Hagesortimentet består hovedsakelig av vanningssystemer, som er svært effektive og ressursbesparende.