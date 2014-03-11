Home & Garden

Kärcher leverer rengjøringsløsninger for enhver rengjøringsoppgave i hjemmet. Våre maskiner er effektive, brukervennlige, og har både høy kvalitet og ytelse, og utgjør en stor forskjell for rengjøringsoppgavene i hjemmet. Kärchers mest kjente produkt er uten tvil høytrykkspylere, men vi har også et stort utvalg av annet rengjøringsutstyr for hjem og hage, som blant annet dampvaskere og vindusvaskere. Hagesortimentet består hovedsakelig av vanningssystemer, som er svært effektive og ressursbesparende. 

GWR

Kärcher - Bring back the wow to your canvas

Elektrisk isskrape EDI 4

Elektrisk isskrape

Gjør deg klar for vinterfrosten!

Elektrisk isskrape

Gjør deg klar for vinterfrosten!

Design award

Pris til 5 Kärcherprodukter

Pris til 5 Kärcherprodukter

Kärcher Center Utleie

Utleie av maskiner

Vi leier ut tepperensere og høytrykksvaskere hos våre Kärcher Centre.

Utleie av maskiner

Vi leier ut tepperensere og høytrykksvaskere hos våre Kärcher Centre.

Alt du trenger i en høytrykkspyler får du i en Kärcher K5

    Kärcher Høytrykkspylere

    Høytrykkspylere

    Kärcher Vindusvaskere

    Vindusvaskere

    Kärcher Gulvvaskere

    Gulvvaskere

    Kärcher Dampvaskere

    Dampvaskere

    Kärcher Støvsugere

    Støvsugere

    Kärcher Robotstøvsuger

    Robotstøvsuger

    Kärcher Tekstilrensere

    Tekstilrensere

    Kärcher Elektriske feiekoster

    Elektriske feiekoster

    Kärcher Manuelle feiemaskiner

    Manuelle feiemaskiner

    Kärcher Mobile spylere

    Mobile spylere

    Kärcher Vanningssystemer

    Vanningssystemer

    Kärcher Hagemaskiner

    Hagemaskiner

    Kärcher Pumper

    Pumper

    Kärcher Terrassebørste

    Terrassebørste

    Kärcher Grovstøvsugere

    Grovstøvsugere

    Kärcher Elektrisk isskrape

    Elektrisk isskrape

    Kärcher Poleringsmaskiner

    Poleringsmaskiner

    Kärcher Luftrenser

    Luftrenser

    Kärcher Vannfilter

    Vannfilter

    Home &amp; Garden accessories
    Home &amp; Garden Cleaning Agents
    Home Line

    Home Line

    Finn ut hva Kärcher kan hjelpe deg med i hjemmet.

    Questions and answers on products

    Svar på vanlige spørsmål

    Spørsmål og svar om produktene våre.

    Rengjøringstips

    Rengjøringstips

    Her finner du tips og råd som gjør det enklere å bruke rengjøringsutstyret ditt fra Kärcher.