Elektrisk feiekost

Med en elektrisk feiekost fra Kärcher er du alltid forberedt, og kan feie opp smuss og smuler raskt og enkelt. Vår elektriske feiekost er perfekt for småbarnsfamilier hvor barna lærer å spise selv, og hvor gangen er full av grus og skitt etter skitne barnehageklær og sko. Istedenfor å dra frem støvsugeren etter hvert måltid eller hver gang familien kommer hjem, er vår elektriske feiekost KB 5 enkel å ta frem og du kan støvsuge i en feil. Den er også perfekt for hjem med kjæledyr som røyter*. Maskinen er batteridrevet, slik at du kommer raskt og enkelt til overalt.