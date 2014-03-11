Elektrisk feiekost
Med en elektrisk feiekost fra Kärcher er du alltid forberedt, og kan feie opp smuss og smuler raskt og enkelt. Vår elektriske feiekost er perfekt for småbarnsfamilier hvor barna lærer å spise selv, og hvor gangen er full av grus og skitt etter skitne barnehageklær og sko. Istedenfor å dra frem støvsugeren etter hvert måltid eller hver gang familien kommer hjem, er vår elektriske feiekost KB 5 enkel å ta frem og du kan støvsuge i en feil. Den er også perfekt for hjem med kjæledyr som røyter*. Maskinen er batteridrevet, slik at du kommer raskt og enkelt til overalt.
* Merk at kapasitet og effektivitet kan variere avhengig av type og mengede hundehår.
Elektrisk feiekost - Når du ikke har støvsugeren tilgjengelig
Vi kjenner vel alle til problemet når man nettopp er ferdig å støvsuge, og det kommer smuler på gulvet igjen med en gang. Kärchers elektriske feiekost er ideell for rask støvsuging, og den er lettere å ta frem enn støvsugeren. Med et kompakt design kan en elektrisk feiekost oppbevares lett tilgjengelig slik at den alltid er klar til bruk.
Mange rengjøringsmuligheter
De elektriske feiekostene kan fjerne både dyrehår og smuler, og kan brukes på alle harde gulv og tepper.
Lett og ergonomisk
Rengjøringen blir svært enkel med denne praktiske og lette trådløse elektriske feiekosten.
Håndterer en utfordring
Den elektriske feiekosten kommer til under møbler som sjenk og sofa, steder som gjerne er vanskelige å nå.
Svært fleksibel
Hjørner og kanter
Den trådløse elektriske feiekosten fra Kärcher feier inntil kanter og hjørner.
Praktisk oppstart
Den elektriske feiekosten starter automatisk i det man begynner å bevege håndtaket bakover.
Parkeringsposisjon
Den trådløse elektriske feiekosten er alltid innen rekkevidde. Den er designet slik at den kan stå fritt, og er dermed lett å sette fra seg.