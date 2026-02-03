Elektrisk isskrape
En elektrisk isskrape fjerner selv et tykt og fastsittende islag fra bilruta raskt og enkelt. Den elektriske isskrapen EDI 4 har en skive med seks plastblader som roterer lett på overflaten og fjerner isen helt uten at du får kalde og våte hender. Isskrapen er kompakt, sitter godt i hånden, og er enkel å bevege rundt på ruta.
EDI 4 elektrisk isskrape
Den elektriske isskrapen EDI 4 fjerner isen på ruta bit for bit med sin roterende skive med seks solide plastblader. Hvis maskinen står i ventemodus, trenger den kun et lett trykk ovenfra, før skivene begynner å rotere igjen.
Hvis bladene blir slitte, kan de enkelt byttes uten verktøy. Den integrerte LED-lampen blinker når den må lades, og batteriet holder til flere gangers bruk.
EDI 4 Elektrisk isskrape detaljer
Kompakt og hendig isskrape
Med den roterende skiven kan til og med tykk og hard is fjernes fra rutene på bilen.
Kan brukes på både frontruten og rutene på siden av bilen.
Kompakt og moderne design som gjør den enkel å oppbevare og ha med seg.