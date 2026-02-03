EDI 4 elektrisk isskrape

Den elektriske isskrapen EDI 4 fjerner isen på ruta bit for bit med sin roterende skive med seks solide plastblader. Hvis maskinen står i ventemodus, trenger den kun et lett trykk ovenfra, før skivene begynner å rotere igjen.

Hvis bladene blir slitte, kan de enkelt byttes uten verktøy. Den integrerte LED-lampen blinker når den må lades, og batteriet holder til flere gangers bruk.