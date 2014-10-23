Sikkerhetsdatablader og innholdsdeklarasjoner

Som en miljøbevisst systemleverandør, er Kärcher nøye med både utvikling av og dokumentasjon på rengjøringsmidler til maskinene vi produserer. Dette resulterer i ytterligere forbedring av rensgjøringseffekten på våre allerede miljøvennlige høytrykksspylere. Sluttresultatet er at enda mer vann, energi og tid spares. I tillegg har de aller fleste av Kärchers høytrykksspylere mulighet for dosering av rengjøringsmiddel, noe som reduserer utslipp av rengjøringsmidler i avløpsvannet til et minimum.