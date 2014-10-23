Home & Garden Rengjøringsmidler
De rette rengjøringsmidlene utgjør en stor forskjell. Kärchers rengjøringsutstyr fungerer optimalt i kombinasjon med rengjøringsmidler som er spesielt utviklet for bestemte oppgaver. Vi har et stort utvalg av rengjøringsmidler til alle slags rengjøringsoppgaver i hjem og hage.
Sikkerhetsdatablader og innholdsdeklarasjoner
Som en miljøbevisst systemleverandør, er Kärcher nøye med både utvikling av og dokumentasjon på rengjøringsmidler til maskinene vi produserer. Dette resulterer i ytterligere forbedring av rensgjøringseffekten på våre allerede miljøvennlige høytrykksspylere. Sluttresultatet er at enda mer vann, energi og tid spares. I tillegg har de aller fleste av Kärchers høytrykksspylere mulighet for dosering av rengjøringsmiddel, noe som reduserer utslipp av rengjøringsmidler i avløpsvannet til et minimum.
Sikkerhetsdatablader
Et sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om faremomenter forbundet med et produkt, som f.eks. symbolmerkinger slik at oppstått fare eller skade kan håndteres på best mulig vis. Du finner dette enten tilknyttet hvert enkelt produkt på hver produktside eller på oversiktssiden via linken under.
Innholdsdeklarasjoner
Ønsker du å vite hva rengjøringsmiddlet inneholder? Det kan du finne ut enten på produktets egen side eller på oversiktssiden via linken under.
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