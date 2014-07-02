Profesjonell dampvasker

Rengjøring med dampvasker og dampsuger er svært hygienisk og gjør rent uten rengjøringsmiddel. Kärcher dampvaskere og dampsugere rengjør økonomisk og hygienisk uten bruk av kjemikalier. Et omfattende utvalg av tilbehør gir maskinene et stort bruksområde. De er blant annet velegnet til bruk på alle harde gulv, glass og fliser, i tillegg til at de kan brukes på overflater i tekstil, diverse møbler og inventar.