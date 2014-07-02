Profesjonell dampvasker
Rengjøring med dampvasker og dampsuger er svært hygienisk og gjør rent uten rengjøringsmiddel. Kärcher dampvaskere og dampsugere rengjør økonomisk og hygienisk uten bruk av kjemikalier. Et omfattende utvalg av tilbehør gir maskinene et stort bruksområde. De er blant annet velegnet til bruk på alle harde gulv, glass og fliser, i tillegg til at de kan brukes på overflater i tekstil, diverse møbler og inventar.
Dampvaskere
Damprengjøring er hygienisk, kostnadseffektivt og miljøvennlig. Kärchers dampvaskere rengjør alle harde overflater uten bruk av rengjøringsmidler.
Dampsuger
Kärcher dampstøvsugere har høy brukskomfort og svært effektiv rengjøringsytelse på alle harde overflater. Et omfattende utvalg av tilbehør gir optimale forutsetninger for det beste rengjøringsresultatet uansett hvor du rengjør.