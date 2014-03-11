Professional

Kärcher Professional er vårt sortiment og tjenester for profesjonelt renhold, vedlikehold og service. Produktene er ment å brukes daglig, og skal tåle en skikkelig rengjøringsutfordring. Som verdens største produsent av rengjøringsløsninger forstår vi at våre bedriftskunder har unike rengjøringsoppgaver, og at rengjøring er en nødvendighet som det ofte er knapt med tid til. Vårt utvalg av profesjonelle rengjøringsmaskiner, tilbehør og rengjøringsmidler er utviklet i samarbeid med kunder for å tilfredsstille kundens behov. Uansett bransje eller geografisk plassering sørger våre brukervennlige og effektive produkter for utmerket rengjøring, tids- og ressursbesparelser. Dermed kan kunden fokusere på sin kjernevirksomhet.