Professional

Kärcher Professional er vårt sortiment og tjenester for profesjonelt renhold, vedlikehold og service. Produktene er ment å brukes daglig, og skal tåle en skikkelig rengjøringsutfordring. Som verdens største produsent av rengjøringsløsninger forstår vi at våre bedriftskunder har unike rengjøringsoppgaver, og at rengjøring er en nødvendighet som det ofte er knapt med tid til. Vårt utvalg av profesjonelle rengjøringsmaskiner, tilbehør og rengjøringsmidler er utviklet i samarbeid med kunder for å tilfredsstille kundens behov. Uansett bransje eller geografisk plassering sørger våre brukervennlige og effektive produkter for utmerket rengjøring, tids- og ressursbesparelser. Dermed kan kunden fokusere på sin kjernevirksomhet.

GWR

    Kärcher Høytrykksvaskere

    Høytrykksvaskere

    Kärcher Gulvvaskemaskiner

    Gulvvaskemaskiner

    Kärcher Støvsugere

    Støvsugere

    Kärcher Våtstøvsugere

    Våtstøvsugere

    Kärcher Rengjøringsroboter

    Rengjøringsroboter

    Kärcher Industristøvsugere / Støvsugersystemer

    Industristøvsugere / Støvsugersystemer

    Kärcher Feiemaskiner

    Feiemaskiner

    Kärcher Dampvaskere og dampsugere

    Dampvaskere og dampsugere

    Kärcher Vindus- og overflatevaskere

    Vindus- og overflatevaskere

    Kärcher Tepperensere

    Tepperensere

    Kärcher Manuell rengjøring

    Manuell rengjøring

    Kärcher Redskapsbærere og feiebiler

    Redskapsbærere og feiebiler

    Kärcher Batteridrevne parkredskaper

    Batteridrevne parkredskaper

    Kärcher Strømaggregater og lensepumper

    Strømaggregater og lensepumper

    Kärcher Bilvaskesystemer

    Bilvaskesystemer

    Kärcher Vannresirkulering

    Vannresirkulering

    Kärcher Rengjøring med tørris

    Rengjøring med tørris

    Kärcher Vannbehandlingssystem

    Vannbehandlingssystem

    Kärcher Luftrensere

    Luftrensere

    Kärcher Vannautomater

    Vannautomater

    Kärcher Tank- og containerrengjøring

    Tank- og containerrengjøring

    Kärcher Desinfiseringssystemer

    Desinfiseringssystemer

    Woma MK3 300x150

    Woma Ultrahøytrykk
    Professional Accessories

    Tilbehør
    FloorPro RM 69

    Rengjøringsmidler

    Tjenester for bedriftskunder
    Forside professional katalog

    Professional produktkatalog

    Her finner du vår store Professional produktkatalog inndelt i produktkategorier.

    Last ned brosjyrer

    Brosjyrer for profesjonelt renhold

    Her kan du laste ned våre nyeste brosjyrer innen profesjonell rengjøring og profesjonelt renhold.

    Servicetjenester for profesjonelle produkter og bedriftskunder

    Service og garanti for profesjonelle produkter

    Her finner du informasjon om våre servicetjenester og serviceavtaler, hva du bør tenke på når du bestiller service fra oss, samt oversikt over våre servicepartnere.

    Kärcher facility Management Renhold

    Facility Management

    Kärcher leverer Facility Management systemer for maskinparkadministrasjon og administrasjon av renhold. 

    Profesjonelle bransjeløsninger

    Skreddersydde bransjeløsninger

    Å finne den optimale rengjøringsløsningen er en viktig økonomisk faktor for alle typer virksomheter. Kärcher hjelper deg med å finne de riktige løsningene for din bedrift uansett om du opererer innenfor industri, landbruk, varehandel eller bygg og-anlegg m.m. har vi løsninger for deg.

    Bedriftskunder

    Kontaktpersoner bedrift

    Din kontaktperson kan hjelpe deg med tilbud, demo av maskiner og servicerutiner.