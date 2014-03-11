Professional
Kärcher Professional er vårt sortiment og tjenester for profesjonelt renhold, vedlikehold og service. Produktene er ment å brukes daglig, og skal tåle en skikkelig rengjøringsutfordring. Som verdens største produsent av rengjøringsløsninger forstår vi at våre bedriftskunder har unike rengjøringsoppgaver, og at rengjøring er en nødvendighet som det ofte er knapt med tid til. Vårt utvalg av profesjonelle rengjøringsmaskiner, tilbehør og rengjøringsmidler er utviklet i samarbeid med kunder for å tilfredsstille kundens behov. Uansett bransje eller geografisk plassering sørger våre brukervennlige og effektive produkter for utmerket rengjøring, tids- og ressursbesparelser. Dermed kan kunden fokusere på sin kjernevirksomhet.
Professional produktkatalog
Her finner du vår store Professional produktkatalog inndelt i produktkategorier.
Brosjyrer for profesjonelt renhold
Her kan du laste ned våre nyeste brosjyrer innen profesjonell rengjøring og profesjonelt renhold.
Service og garanti for profesjonelle produkter
Her finner du informasjon om våre servicetjenester og serviceavtaler, hva du bør tenke på når du bestiller service fra oss, samt oversikt over våre servicepartnere.
Facility Management
Kärcher leverer Facility Management systemer for maskinparkadministrasjon og administrasjon av renhold.
Skreddersydde bransjeløsninger
Å finne den optimale rengjøringsløsningen er en viktig økonomisk faktor for alle typer virksomheter. Kärcher hjelper deg med å finne de riktige løsningene for din bedrift uansett om du opererer innenfor industri, landbruk, varehandel eller bygg og-anlegg m.m. har vi løsninger for deg.
Kontaktpersoner bedrift
Din kontaktperson kan hjelpe deg med tilbud, demo av maskiner og servicerutiner.