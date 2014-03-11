Dampvasker og tilbehør

SC 4 EasyFix

2-tanksystem med en avtakbar vanntank tillater kontinuerlig fylling under bruk, og du kan rengjøre uten å stans maskinen for fylling av vann og EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut.

Kan tilkobles dampstrykejern, også tilgjengelig som sett med strykejern.