Dampvasker og tilbehør
En dampvasker er et multifunksjonelt rengjøringsapparat som effektivt løser mange ulike rengjøringsutfordringer i hjemmet. En dampvasker har mange bruksområder, og er ideell til rengjøring av f.eks. komfyr og platetopp på kjøkkenet, servant, dusjkabinett, fliser og fuger på badet, av de fleste harde gulv m.m. Med ulike tilbehør kan en dampvasker også brukes til å stryke eller dampe klær, fjerne tapet, stearin m.m. Rengjøring med dampvasker er den mest naturlige formen for rengjøring. Damp trenger inn i mikroskopiske hull og sprekker mellom skitten og overflaten, og fjerner fastsittende skitt og smuss helt uten bruk av rengjøringsmidler. Når man rengjør grundig med en Kärcher dampvasker, vil 99,99 % av alle vanlige bakterier man finner på normale harde overflater i hjemmet fjernes.
EasyFix serien - BRING BACK THE WOW
SC 5 EasyFix
SC 5 er en kraftig dampvasker med VapoHydro vaskefunksjon (aktivering ved varmtvann), hvor dampintensiteten kan justeres i forhold til underlaget og graden/ typen smuss. 2-tanksystem for muligheten til fylling av vann under bruk og maskinen har tilkobling for dampstrykejern.
SC 4 EasyFix
2-tanksystem med en avtakbar vanntank tillater kontinuerlig fylling under bruk, og du kan rengjøre uten å stans maskinen for fylling av vann og EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk borrelåsfeste for gulvklut.
Kan tilkobles dampstrykejern, også tilgjengelig som sett med strykejern.
SC 3 EasyFix
Med en oppvarmingstid på bare 30 sekunder er den raskt klar til bruk. Det innovative avkalkingssystemet sparer manuell avkalking.
SC 3 Upright EasyFix
Praktisk og brukervennlig dampvasker for harde gulv med forseglet overflate. Den er svært enkel å bruke med tretrinns dampkontroll og avkalningspatron følger med.
SC 2 EasyFix
En kompakt og intuitiv basicmodell med de viktigste funksjonene en dampvasker trenger. Det multifunksjonelle tilbehøret kan lagres direkte på enheten.
SC 2 Deluxe EasyFix
Med en lysende LED-ring som viser når den er klar; ideel for alle harde overflater i hjemmet og med to-trinns dampregulering, slik at du kan justere den etter overflaten og graden av skitt.
SC 1 EasyFix
En kompakt og håndholdt dampvasker som trenger kun 3 minutters oppvarmingstid. På tross av den hendige strørrelsen rengjør den alle typer harde overflater grundig og pålitelig, og dreper 99,99 % av husholdningsbakterier.
Med en dampvasker fjerner du de fleste bakterier i hjemmet
Med en Kärcher SC dampvasker kan du rengjøre nesten alle overflatene i hjemmet på en grundig, hygienisk og miljøvennlig måte, helt inn i de minste kriker og kroker.
En maskin for alle rengjøringsoppgaver
Kärchers dampvaskere med ulikt tilbehør passer til de fleste rengjøringsoppgaver i hjemmet.