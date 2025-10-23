Hagemaskiner

Kärchers hagemaskiner er perfekte for vedlikehold av plen, hekk, busker og trær, fjerning av ugress og blader. Med våre batteridrevne hagemaskiner blir hagen din ekstra fin uten sjenerende støy eller plagsomme ledninger.

Batteridrevet gressklipper fra Kärcher

Batteridrevet gressklipper

Våre hendige 18-volt gressklippere er spesielt egnet for små til mellomstore plener. For større plener og grøntområder er de kraftige 36-volt gressklipperne det ideelle valget.

Lawn trimmer

Batteridrevet kantklipper

Med en kantklipper fra Kärcher får du en fin plenkant, og får klippet gresset helt inntil kantene. Kärcher har både enkle og kraftige løsninger tilpasset ditt behov.

Hedge trimmer

Batteridrevet hekksaks

En hekksaks er perfekt for trimming av hekker og busker. Batteridrift gir en stillegående og praktisk maskin uten plagsomme ledninger.

Grass shrubber

Batteridrevet gressaks og busktrimmer

Med en gress- og busksaks er det lett å trimme av plenkanten. Ved å enkelt bytte blad kan verktøyet brukes til forming av busker.

Weed remover

Batteridrevet ugressfjerner

Ugresset har ikke sjans til å blomstre ved bruk av ugressfjerner fra Kärcher. Mose og ugress kan enkelt fjernes fra sprekker og kanter med ergonomisk arbeidsstilling.

Leaf blower

Batteridrevet løvsuger og løvblåser

Erobre vår- og høsthagen med storm. Den batteridrevne Kärcher løvblåseren gjør det lettere å samle løv og holde hagestier, oppkjørsel og andre uteområdene fine og frie for løv.

Chain saw

Batteridrevet motorsag

Med Kärcher batteridrevne motorsag gjør jobben enkel for deg med kraftig skjæreytelse, enkel kjedespenning, automatisk kjedesmøring, praktisk betjening m.m.

PKB Tree Lopper

Batteridrevet grensaks

Med en batteridrevet grensaks fra Kärcher blir det enkelt å kutte grenser som er vanskelig å komme til for å fjerne.

Kärcher - BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM 01

Kärcher - BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM 02

Kärcher - BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM 03

Kärcher - BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM 04

Kärcher - BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM 05

Kärcher - BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM 08

Kärcher - BRING BACK THE WOW TO YOUR KINGDOM 09