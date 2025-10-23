Hagemaskiner
Kärchers hagemaskiner er perfekte for vedlikehold av plen, hekk, busker og trær, fjerning av ugress og blader. Med våre batteridrevne hagemaskiner blir hagen din ekstra fin uten sjenerende støy eller plagsomme ledninger.
Batteridrevet gressklipper
Våre hendige 18-volt gressklippere er spesielt egnet for små til mellomstore plener. For større plener og grøntområder er de kraftige 36-volt gressklipperne det ideelle valget.
Batteridrevet kantklipper
Med en kantklipper fra Kärcher får du en fin plenkant, og får klippet gresset helt inntil kantene. Kärcher har både enkle og kraftige løsninger tilpasset ditt behov.
Batteridrevet hekksaks
En hekksaks er perfekt for trimming av hekker og busker. Batteridrift gir en stillegående og praktisk maskin uten plagsomme ledninger.
Batteridrevet gressaks og busktrimmer
Med en gress- og busksaks er det lett å trimme av plenkanten. Ved å enkelt bytte blad kan verktøyet brukes til forming av busker.
Batteridrevet ugressfjerner
Ugresset har ikke sjans til å blomstre ved bruk av ugressfjerner fra Kärcher. Mose og ugress kan enkelt fjernes fra sprekker og kanter med ergonomisk arbeidsstilling.
Batteridrevet løvsuger og løvblåser
Erobre vår- og høsthagen med storm. Den batteridrevne Kärcher løvblåseren gjør det lettere å samle løv og holde hagestier, oppkjørsel og andre uteområdene fine og frie for løv.
Batteridrevet motorsag
Med Kärcher batteridrevne motorsag gjør jobben enkel for deg med kraftig skjæreytelse, enkel kjedespenning, automatisk kjedesmøring, praktisk betjening m.m.
Batteridrevet grensaks
Med en batteridrevet grensaks fra Kärcher blir det enkelt å kutte grenser som er vanskelig å komme til for å fjerne.